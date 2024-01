Organizaciones de prensa en alerta por las descalificaciones de Javier Milei a periodistas

Ante las expresiones descalificativas del presidente, Javier Milei, a diferentes periodistas, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) advirtió que esta actitud puede ser peligrosa. En el mismo sentido se había manifestado el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que denunció que esas “críticas contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra el periodismo”.

Esta semana Milei acusó de mentirosas a Luisa Corradini y a María O´Donnell y antes había hecho lo mismo con Silvia Mercado. Las tres periodistas con formas y posturas diferentes, pero agrupadas con descalificativos.

A O’Donnell la acusó de falsificar información por asegurar que Milei se trasladaría a Olivos en helicóptero cuando arribara a la terminal de Ezeiza a su regreso de Davos, datos que obtuvo de fuentes ligadas a Aeropuertos Argentina 2000, pero ni bien se enteró de que el Presidente se trasladó en un vehículo oficial rectificó la información en su programa y reconoció el error. Sin embargo, el mandatario la acusó en redes sociales: “Has mentido con el objetivo de ensuciar. ‘Periodistas’ mintiendo... un clásico de la progresía argenta..”.

Anteriormente, había agredido a las periodistas de La Nación, Silvi Mercado y Luisa Corradini. “Che...!!! Pero me contaron que la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía... Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí”, apuntó sobre la última el mandatario en X (ex Twitter), junto con una foto del auditorio cuando estaba hablando.

Luisa Corradini: "Javier Milei va a terminar siendo el Joker de la verdadera casta"



Ante esto, la Fundación LED detalló en un comunicado: “En una democracia republicana, el discurso efectuado por un mandatario democráticamente elegido, constituye la voz del gobierno del que forma parte; el ciudadano que optare por ese cursus honorum, y durante el ejercicio de su mandato, pierde de alguna manera el ejercicio de su propia voz, que funge en voz pública oficial”.

El texto continúa: “El escritor portugués José Saramago sostuvo que ‘Las palabras no son ni inocentes ni impunes, por eso hay que tener muchísimo cuidado con ellas, porque si no las respetamos, no nos respetamos a nosotros mismos’; esta advertencia resulta mucho más valiosa cuando quien las propala lo hace desde una posición de poder”.

En Davos, Milei defendió el libertarismo, rechazó la justicia social y advirtió: "Occidente le está abriendo las puertas al socialismo"

La institución aclaró, además, que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la “intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, (…), viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión” .

“Como escribió John Stuart Mill, el negarse a oír una opinión porque se cree que es falsa, equivale a afirmar que la verdad que uno posee es la verdad absoluta; tener por cierta una proposición mientras haya alguien que negaría su certidumbre, es pretender que nosotros mismos y los que piensan igual que nosotros, somos los únicos y absolutos jueces de la verdad, jueces que no escuchan otras voces”, detalla la LED y concluye “LED expresa apoyo a la labor periodística sin condicionamientos y a los periodistas afectados y seguirá estos casos con atención”.

Las posturas de FOPEA y ADEPA

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación y repudió los dichos de Milei contra la periodista Luisa Corradini. "Como lo hemos expresado hace pocos días a raíz de un episodio similar contra otra colega, todo funcionario público tiene derecho a opinar y a disentir con el contenido de una nota, pero no a insultar y descalificar a un periodista", apuntaron

"A raíz de una nota publicada el 17 de enero en el diario La Nación sobre la intervención del presidente argentino en el Foro Económico de Davos, El Jefe de Estado tildó de mentirosa y de decir que la sala estaba vacía, y acusó a la corresponsal de que ‘trabaja para los operadores de La Nación’. La nota de Corradini sostiene que el lugar estaba parcialmente completo. En diálogo con FOPEA, la periodista ratifica esa información y asegura que jamás en toda su trayectoria internacional un presidente o una autoridad política le había dispensado ese trato, por lo que le preocupa que este tipo de ataques del presidente puedan afectar el trabajo de sus colegas en Argentina", detallaron.

"Que la más alta autoridad del país estigmatice otra vez a una periodista resulta peligroso, porque sus descalificaciones afectan la libertad de expresión y provocan intimidación y autocensura. FOPEA reitera que el tono de las palabras del Presidente excede claramente el derecho a opinar de cualquier ciudadano y no está en consonancia con su investidura y que, por lo tanto, sus eventuales consecuencias adquieren un peso diferente por provenir de quien ejerce el poder del Estado", cerraron.

En el mismo sentido, se expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que lamentó “la nueva descalificación que hizo el Presidente a una periodista y a un medio de comunicación”.

“El insulto o la estigmatización no constituyen la vía legítima para confrontar, criticar o aún desmentir una información”, subrayaron. “Cuando lo hacen las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”, concluyó la organización fundada en 1962 que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país.



RB / LR