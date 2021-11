Periodista denunció agresiones "a las trompadas" por parte de los custodios de Macri

El cronista de Radio AM750 Emanuel Herrera denunció agresiones con golpes de puños por personal de custodia del ex presidente Mauricio Macri.

El presunto ataque habría ocurrido en la Escuela número 16 "Wenceslao Posse", ubicada en el barrio porteño de Palermo, en el marco de la cobertura periodística con motivo de la emisión del voto del exmandatario.

“En un momento, cuando quisimos hacerle preguntas, la custodia se puso violenta y empezó a revolear piñas, me pegaron tres piñas en la zona abdominal para alejarme", relató el periodista en Crónica HD.

Mauricio Macri: "Espero que empiece una nueva era en Argentina".

Y agregó: "No había ningún peligro para el ex presidente, solamente éramos periodistas que queríamos preguntar y hacer nuestro trabajo, tener la palabra del ex presidente que no suele hablar mucho en público. Logré contar media docena de custodios”, relató Herrera.

"Lo grave es que la seguridad quiera alejar a los periodistas tirando piñas. No fueron golpes que me hayan dejado un moretón, pero es el hecho simbólico", comentó a Télam. “Tuve unas molestias unos minutos después, pero ya estoy bien”.

Además. destacó que en ningún momento hubo peligro alguno para el exmandatario: "Estábamos laburando a la distancia de siempre cuando se trabaja en la calle".

Incidente en Dolores

A comienzos del mes, momentos antes de concurrir a declarar por la causa judicial por presunto espionaje a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan en los tribunales de Dolores, Macri le había quitado el micrófono a un cronista de la señal C5N y lo había arrojado al piso.

En aquella ocasión, el ex presidente se había disculpado a través de Twitter: "Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua".

