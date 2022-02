Quién es el ganador del segundo sorteo de Javier Milei y en qué va a gastar la plata

Javier Milei, diputado de la Libertad Avanza, cumplió de nuevo con su promesa de campaña de sortear su dieta. Este jueves 10 de febrero se llevó a cabo el segundo sorteo y entre los 1.704.801 inscriptos el ganador fue Jonatan Ariel Lewczuk, un residente de la provincia de Buenos Aires de 37 años que, a diferencia del anterior ganador que era kirchnerista, comparte las ideas del libertario y confiesa que "lo sigue desde siempre".

Estudió sistemas en la UBA pero luego de una paso por el diseño grafico y web se volcó al diseño audiovisual. "Lo que más me gusta es la fotografía y la producción audiovisual", dijo a PERFIL Jonatan, que actualmente vive en Lanús.

La transferencia del sueldo de Milei de casi 370 mil pesos para Jonatan Ariel Lewczuk.

"Estoy re contento que me tocó a mi", continuó en referencia a los casi 370 mil pesos que ganó. Y agregó: "Con la plata del sorteo la idea es comprar equipo de trabajo, una lente y un steady. El país está medio complicado y siempre nos cuesta ahorrar. Tenemos que pagar una deuda y los equipos cada vez valen más caro y se hace más difícil. Lo vamos a invertir en laburo para poder ofrecer un mejor servicio".

Jonatan confiesa que a Milei lo sigue desde el primer momento que empezó a salir en los medios, "desde que era un loco gritón todo despeinado". Entendía las ideas y los conceptos que había detrás de todo ese ruido y le llamó la atención, comparte mucho de lo que dice Milei.

Javier Milei: "Yo desprecio la institución del Fondo Monetario Internacional"

"No sé si me considero un libertario o anarcocapitalista, pero sí me gustan las ideas que hay detrás de las personas y me gusta lo que propone Javier, esto de que su dieta pueda volver al pueblo", explicó a PERFIL Lewczuk.

"Tengo 37 años y ya viví varios momentos de la Argentina difíciles, y estaría bueno dejar ese ciclo y poder encaminar y creo que las ideas que tiene Javier (Milei) nos llevan para ese lado", finalizó.

El diputado nacional por Avanza Libertad, Javier Milei.

El sorteo de Javier Milei

El diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, cumplió con su promesa de campaña y sorteó su segundo sueldo este jueves 10 de febrero. El mismo se llevó a cabo en la Torre Fortabat, en el noveno piso de Bouchard al 680. Estuvieron anotados 1.740.801 personas mayores de 18 años y el ganador fue Jonatan Lewczuk, que se llevó casi 370 mil pesos.

Estuvieron presentes la hermana del diputado, Karina Milei, y Ramiro Marra, broker y legislador porteño, quien también resignó su dieta e invirtió su sueldo del Estado en el mercado de capitales para invertir en empresas. "La relevancia que tuvo esta propuesta indica que en la sociedad hay un sentimiento de frustración y de insatisfacción por como los políticos utilizan la plata que nos quitan", dijo Marra.

GM / ED