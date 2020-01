"A este viejo lo voy a cagar a machetazos": analizan la relación del adolescente con su padrastro

La relación de Exequiel, el adolescente detenido en el marco del triple crimen de Melchor Romero, con su padrastro, Raúl Bravo, es una de las posibles líneas que sigue la Justicia para intentar dilucidar qué sucedió con Graciela Holsbak (54), Alma (5) y el mismo Bravo, cuyos cuerpos fueron hallados mutilados en una escena macabra el 1° de enero. Según reveló Rosalía, una de las tías del joven y hermana de Holsbak, días antes Exequiel habría dicho: "Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos".

En declaraciones a Crónica TV la mujer contó que el chico "es muy sumiso, de bajo perfil, que no tiene muchos amigos". Recordó, además, que en una ocasión ella fue a la casa de Graciela porque iba a "salir" con ella y Raúl, y que su hermana le dejó al adolescente la "comida en el horno". En ese marco, la pareja de su hermana le comentó "¿viste que es un nene de mamá?". Luego de esto, su sobrino salió de su habitación y le dijo a su tía: "Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos". En ese sentido, Rosalía detalló que su hermana le contó que Exequiel "tenía un machete debajo de su cama y que no dejaba a nadie entrar a su habitación".

Triple crimen de Melchor Romero: la autopsia reveló que el asesino usó un cuchillo como si fuera "un látigo"

Las autoridades dieron con el paradero del adolescente este lunes 6 de enero. La Policía Bonaerense lo encontró en el kilómetro 68 de la ruta 2, cerca de la bahía de Samborombón y quedó formalmente detenido en un instituto de menores por el triple crimen de su madre, su padrastro y su sobrina. Será sometido a peritajes psicológicos y psiquiátricos antes de ser indagado, según fuentes judiciales.

El fiscal de la UFI Nº 3, Marcelo Martini, que instruye en la causa, todavía no cuenta con evidencias que vinculen a Exequiel con los homicidios, y por eso, si bien abrió una causa por "averiguación de paradero", no solicitó ningún pedido de captura. "No lo acusó de ningún delito. Lo buscamos para tomarle testimonio porque vivía con las víctimas", dijo, aunque no descarta que sea sospechoso.

Triple crimen: las últimas fotos y el misterio del joven desaparecido

Según trascendió, el chico reveló ante los policías que lo detuvieron que no les había "hecho nada" a su madre y al resto de las víctimas, que esa noche había tomado alcohol y que se quedó dormido. Al momento de despertarse vio sangre seca en sus manos, encontró los cuerpos y huyó porque "se asustó". Los restos fueron encontrados el 1 de enero en la vivienda en la que el joven residía, ubicada en la calle 523, entre 164 y 165, de la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el oeste del partido de La Plata, sin que haya pistas sobre el autor de la masacre.

Alma Manino, su madre, Graciela Holsbak y la pareja de esta última, Raúl Bravo fueron acuchillados tras el brindis de Año Nuevo. Los adultos tenían al menos 12 puñaladas –él, una mortal en el corazón y ella en el abdomen–, mientras que a la niña la degollaron, le cortaron las piernas por debajo de la rodilla y la metieron en una bolsa.

AB/FF