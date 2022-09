Acciones para el trabajo

Hablar del trabajo en Argentina genera incertidumbre, aunque es posible que cualquier tema que encaremos en nuestro país nos provoque desasosiego.

Cuando el futuro inmediato no se presenta claro, las dudas se hacen colectivas y también individuales.

La angustia y la esperanza viven jugando una batalla entre sí, es el deshojamiento de la margarita entre el me quiere y el no me quiere, pero no es al azar sino al futuro al que le preguntamos si tiene algo para nosotros o no.

Las pocas certezas, las inseguridades derivadas de los índices de precios, que se suman a las tecnologías, hacen que, en materia laboral, estemos apoyando los pies en pisos movedizos y/o virtuales.

Desde nuestra fundación, Éforo, entendemos que las precisiones, las seguridades, se construyen con la participación ciudadana, con puntos de encuentro y acuerdos que son respetados por todos/as aquellos/as que los suscriben y, cumpliendo con lo pactado, terminan convocando a nuevos actores para sumarse. La coherencia es una de las hermanas de la certeza.

Fue así que se realizó el primer encuentro plural sobre el trabajo, en donde protagonistas de diversos espacios y buena predisposición tomaron el diálogo como herramienta.

Siempre con eje en el trabajo, se habló de él en una sociedad fragmentada, en la era del conocimiento, sobre las brechas de género, la educación, los acuerdos, los desafíos, la precariedad, la informalidad, la capacitación y más.

Los concurrentes (unos 150) promediaron los 33 años y nos reunimos en el predio de Sosba en Ensenada.

Hasta allí fueron a dar su punto de vista el diputado nacional Facundo Manes, quien expresó la necesidad de agregar valor a la enorme cantidad de materia prima que tiene nuestro país, fortalecer la educación y nutrir a las/os niñas/os para un desarrollo pleno intelectual y profesional, ya que la economía en este siglo es el conocimiento.

La secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Micaela Ferraro, habló de la formación y el acceso de las mujeres a los puestos de dirección.

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA, María Migliore, se refirió al acompañamiento del Estado en la inclusión de grupos vulnerables.

A su turno, Mariano Narodowski, docente y miembro de Argentinos por la Educación, habló del colapso educativo y sus derivaciones, y la diputada nacional (MC) Brenda Austin se refirió a un pacto educativo intergeneracional.

La empresaria Verónica Tenaglia hizo hincapié en las necesarias regulaciones y apoyos del Estado para fomentar la actividad privada. Todo acompañado por cifras de la directora de Evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.

Por su parte, la directora del BICE, Carla Pitiot, y la auditora gubernamental, Marita Olivarez, acompañaron desde sus funciones en Éforo los distintos paneles en la moderación, aportando su experiencia y reflexiones.

El sector sindical se hizo presente con Pedro Fernández, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) de la provincia de Buenos Aires y con las consideraciones finales de Pablo Flores, secretario general de Aefip y miembro de la CGT, que realzó los encuentros de personalidades de diversa procedencia e ideología, haciendo eje en el trabajo y las/os trabajadoras/es, con sus respectivos derechos.

En una realidad en la que conviven la pobreza, la grieta, las/os jubiladas/os, la inflación, las nuevas tecnologías, las empresas, los sindicatos, la política, las/os argentinas/os somos conscientes de estar viviendo en una época de profundas transformaciones pero, al mismo tiempo, no sabemos con exactitud dónde estamos y tampoco hacia dónde vamos.

Es hora de detenerse. Cuando las máquinas se detienen, se desenchufan, se desconectan, dejan de tener el sentido de su creación; cuando las personas paramos, podemos encontrar el sentido, reflexionar sobre nuestras posibilidades y destino. A ese sentido hay que hacerlo común, con encuentros plurales, en confianza y acuerdos para hacer crecer.

Debemos discutir y proponer acciones que equilibren el trabajo que viene con las y los trabajadoras/es que están. Las utopías no se alcanzan, se caminan. Hay que ponerse en marcha.

*Presidente de la Fundación Éforo. Secretario general de APOC.