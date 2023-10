Cerca de la batalla final

En dos semanas los argentinos irán a votar en unas elecciones impensadas, para el sistema político argentino, que fue estructurado para un bipartidismo a la estadounidense y con algunos partidos muy menores.

Qué importa del después. El deterioro de la economía, y la crisis inmanente del capitalismo argentino ha realizado el trabajo de generar una masa importante de votantes antisistema y que está dispuesto a votar a Javier Milei, sin detenerse a pensar en el 11 de diciembre.

El economista libertario ha logrado lo que parecía imposible, estar en la discusión presidencial con un partido armado en cuestión de días y sólo en base a su figura. En este sentido y llevado al paroxismo se pueden encontrar votantes que cortaron boleta en forma peculiar sólo introduciendo en la urna el módulo presidencial, dejando diputados y senadores en blanco. No le confían a otros.

La estructura narrativa de Milei es sincrética, toma elementos del peronismo (y del kirchnerismo) como la movilización juvenil, la estética trumpista en el discurso directo por fuera de lo políticamente correcto al borde de lo ofensivo, temperamentalidad explosiva, elementos de la religiosidad del Antiguo Testamento (la Revuelta de los Macabeos), y la estructura ideológica sociológica-economicista de la Escuela Austríaca. Luego ha realizado una codificación que incluye bandera, logotipo, canciones y cánticos que se multiplicaron en las redes sociales. Sus formas explosivas son inherentes al personaje político que construyó y que le permitió sobresalir de las decenas de economista liberales que circularon por los estudios de TV del 2008 para acá.

El Estado (cultural) bajo asedio

Las planteos de la Escuela Austríaca parecen muy lejanos, pero sustentan la base del discurso económico de Milei. Los fundadores de esta escuela económica desarrollaron principalmente sus ideas en la primera mitad del siglo XX: Carl Menger (1840-1921), Von Mises (1889-1973) y Von Hayek (1899-1992). Los tres vieron con horror el triunfo de la Revolución Rusa (1917) por lo que dedicaron buena parte de su obra a combatir la teoría económica marxista. Hayek por su parte veía en el Estado de Bienestar promovido por Lord Keynes, la semilla del comunismo en Inglaterra y Europa. Este último punto es clave para comprender las posturas antiestatistas de Milei.

Eterna y vieja juventud. Massa es el contrincante ideológico de Milei, ya que sobre todo, en los últimos meses fue desarrollando un discurso y un dispositivo clásicamente peronista, recuperando incluso banderas olvidadas, con todas las dificultades que eso conlleva tras el desgaste de los cuatro gobiernos kirchneristas. Es claro que las cartas económicas vienen fallidas. Si Argentina va oscilando a lo largo de su historia en el famoso vaivén Stop and Go, donde Go son las épocas que hay reservas en dólares para desarrollar la industria y tener un crecimiento económico rápido, le tocó el momento del Stop, donde las reservas caen al mínimo y se detiene la maquinaria económica. Por otra parte, Massa es ministro de un gobierno ausente, el único que lo apoya en forma militante es Gabriel Katopodis, los demás brillan por su ausencia.

Por otra parte, Juntos por el Cambio explotó la contradictoria dualidad de Massa de ser ministro y candidato al mismo tiempo, ya que cualquier propuesta a futuro es respondida por un “porqué no lo hace ahora”, donde el ministro redobló la apuesta con la eliminación de la famosa Cuarta Categoría del impuesto a las ganancias. Nominalmente fue el que mejor salió parado del primer debate ya que tenía mucho más para perder. Probablemente hoy sea interpelado por el caso Insarraulde. El “yategate”, en general, no afectará al voto núcleo peronista, pero la incógnita se traslada a los aproximadamente tres millones de votantes que se quedaron en la casa y que muy probablemente concurran el 22 de octubre. Hay razones para pensar que entre los ausentes, existe escondido un votante del Frente de Todos. Alberto Fernández sacó casi trece millones de votos en 2019, mientras que Unión por Patria en las PASO sacó 6.720.000 votos, se quedaron en el camino más de seis millones. Entre los ausentes y blancos está el pasaporte de Massa al ballottage.

La era de la fragmentación

Saber sufrir. Patricia Bullrich es la competidora directa en la nueva derecha política argentina. Una crítica extendida a la candidata es que no ha expresado claramente sus ideas económicas. Quizás esa crítica sea un poco injusta, ya que Juntos por el Cambio ha resultado en sí mismo un cepo para plantear un programa económico cristalino. Paradójicamente quedó atrapada en la misma discusión que atravesó todo el gobierno de Mauricio Macri: shock o gradualismo. En sus primeras intervenciones se inclinaba por el fin del cepo el mismo día de asumir y una economía bimonetaria por ley. El posibilismo de los economistas de JxC le generaron dudas, el mismo Carlos Melconian como candidato a ministro ha dicho que intentará bajar la brecha cambiaria al mínimo posible. Quizás sea más realista el planteo del racinguista, pero su competidor directo plantea un programa maximalista donde la dolarización es la estrella. A pesar de haber sido muy relativizada por los economistas de LLA sobre todo frente a las críticas del FMI, y el Banco Mundial ha quedado en la cabeza de los votantes como la llave que va a solucionar todos los problemas. Por este motivo, Bullrich se volvió a posicionar en cuestiones de seguridad, donde se hace fuerte y no le hacen mella las críticas de los sectores progres del radicalismo.

No se puede dejar de señalar que el primer debate instaló a Juan Schiaretti. Mucha gente no sabía quién era, pero estuvo claro para expresar el modelo cordobesista y su intención de “exportarlo” al resto de la República. En un momento donde Milei plantea que buscará eliminar la coparticipación federal y el kirchnerismo político cruje, emerge un nuevo regionalismo. En otras palabras, muchos desearían tener un gobernador que exprese con elocuencia un modelo exitoso. Para Schiaretti es misión cumplida si logra revertir la elección nacional en Córdoba donde Milei sacó el 33,6% y el gobernador saliente 27,5%.

*Sociólogo @cfdeangelis