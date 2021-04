Fernán Quirós: "Tenemos clarísimo que la presencialidad en la escuela no aumenta el riesgo"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender las clases presenciales en el AMBA hasta el 30 de abril y afirmó: "Tenemos clarísimo que la presencialidad en la escuela no aumenta el riesgo".

Entrevistado por TN, el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires comentó: "La Ciudad de Buenos Aires está reportando una media móvil de casos por día de 2.600 casos, hay mucha circulación viral. La provincia de Buenos Aires está reportando unos 18 mil casos por día. Si uno lo considera por la cantidad de casos está del otro lado, pero por la concentración geográfica sí, es una ciudad muy compacta".

"Las posturas no son tan distintas. En el Conurbano pasa lo mismo que en la Ciudad. Coincidimos en cómo se están produciendo los contagios que tienen que ver con las reuniones sociales en lugares cerrados. El viernes pasado acordamos un conjunto de medidas", agregó Fernán Quirós.

Asimismo, manifestó: "La medida de la presencialidad en la escuela es un error técnico, demostramos que allí no ocurren los contagios, solo una pequeña cantidad. Al contrario, la medida genera un severo daño en los niños, y ya lo hemos corroborado el año pasado. Es un daño irreparable".

Sobre la movilidad de los alumnos, informó: "En la Ciudad tenemos documentado que más del 70% de los niños no usan transporte público, la mayoría lo hace caminando. Lo que deberíamos discutir es qué hacer para mejorar el transporte de los niños, no cerrar la escuela, son dos cosas que no tienen nada que ver".

"Así como el Presidente ha firmado una cantidad importantísima de decretos en este período, podrá firmar algún otro para que sigan las clases presenciales. Esta medida daña a la ciudadanía, sobre todo a los más pequeños", dijo el ministro de Salud porteño.

En esa línea, agregó: "La contagiosidad no es un tema de la edad escolar, es un tema de los menores de 60 años. Sobre todo la franja entre 40 y 60 años. Pero en la Ciudad vas a encontrar que es de 15 a 60 años, y ahí hay muy pocos años que participan de la escolaridad, y los que participan de la escolaridad tienen una vida social muy intensa, porque en ese período requieren eso".

"Es entendible si el Presidente opina que el entorno de la escuela podría ser motivo de un contagio. Lo que hay que hacer es documentarlo de manera más estricta, más allá de los comentarios, y luego corregirlo. Estamos discutiendo tomar una medida sanitaria que intenta tomar un beneficio, que no es tal porque la presencialidad no lo está generando, pero va a generar un perjuicio, el gobierno nacional dijo que el año pasado se perdieron un millón de niños de la escuela", expresó.

Por último, concluyó: "Es de debate científico el contagio grave en la franja joven. Los mayores de 70 tienen un grado de protección con la vacuna que ha hecho que sean menos los que estén en terapia intensiva. Los mayores de 80 se enferman la misma cantidad que en noviembre del año pasado. La curva actual tiene el doble de casos de agosto, pero lo compone más gente joven".

Luego de Quirós, en TN habló el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak: "No es cerrar la escuela sino bajar los contagios. Para frenar la circulación, hay muchas alternativas. La mayoría de ellas es con cierres importantes. Lo menos gravoso primero y luego las actividades escolares, comerciales y laborales. No estamos hablando de que no va a haber nunca más clases, son 15 días".

"Tenemos una proyección de aumento de 30 a 40% en los casos en las siguientes semanas. Eso no ha cambiado. Si logramos bajar los casos, será bueno, pero lo importante es quebrar la tendencia. Se habló del fracaso de la campaña de vacunación. Como la campaña de vacunación es eficaz, eso se ve en las camas de terapia intensiva. Hay gente más joven en las camas UTI. Más del 70% de los fallecidos son mayores de 70".

En ese sentido, continuó: "Mientras más casos, más internados y más fallecidos. No podemos correr a la pandemia aumentando la cantidad de camas. Igualmente pasamos de 882 a 2250 camas".

"El 95% de ocupación del sistema privado es de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad deriva a la Provincia pacientes del sector privado. En Provincia de Buenos Aires, el porcentaje es 71,25% en el AMBA. Es altísimo. El problema hoy no son los respiradores sino los recursos humanos. En el conurbano, se ocupan 300 camas por semana", informó Kreplak.

Asimismo, comentó: "Las escuelas aportan 5 millones de personas a la circulación. Los deportes son menos. Estamos estudiando la fase 2, pero no afectaría la escolaridad. No es una obsesión de restringir todo". Por último, cuando le preguntaron si en 15 días iba a volver la presencialidad, dijo: "Esperemos que sí, que en dos semanas vuelvan las clases".

