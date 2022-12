Macri vivió una final "de drama": "Los franceses parecían un equipo de segunda"

A un día del histórico campeonato mundial ganado por la Selección argentina, el ex presidente Mauricio Macri se refirió al "terremoto de emociones" que vivió durante la final contra Francia. "No hubo una final tan emotiva como esta", dijo el líder del PRO y remarcó su inmensa alegría por el logro de Lionel Messi: "No podía irse sin un Mundial".

Sobre el liderazgo de Lio Messi y la comparación con Diego Maradona, sostuvo que el capitán argentino es "introvertido" y que "lo que genera Leo Messi, no lo genera ninguna persona en el planeta. La gente tiene devoción por él". Sus declaraciones se encuadraron en el programa Solo una vuelta más, transmitido por la pantalla de TN.

Mauricio Macri. Captura de pantalla (TN)

Por otra parte, Mauricio Macri criticó al Gobierno por haber decretado un feriado nacional este martes 20 de diciembre. Calificó la medida como "poco feliz" ya que los ciudadanos que "necesitan trabajar" no podrán hacerlo.

Con respecto al desempeño de la Selección en el torneo, Macri aclaró que fue un "Mundial único" y que "todo Qatar quería que Messi gane". En ese sentido, enfatizó la cantidad de extranjeros que vestían la camiseta de Messi. Sumado a esto, el emir "estaba como loco", según el referente del PRO.

"La mejor final de la historia", según Macri

"Una final de drama de Hollywood", definió Macri y arremetió contra los adversarios de Argentina: "Los franceses parecían un equipo de segunda".

Sin embargo, tras el empate confesó que "se deprimió".

"En tres minutos se evaporó todo", graficó el ex presidente de la Nación.

"Son panteras", comentó acerca de los galos, que se envalentonaron con el empate parcial.

"Sentía una sensación de asfixia", explicó Macri con respecto a la dramática definición por penales.

"No hubo una final tan emotiva como esta", concluyó. "La mejor de la historia".

Macri habló de la "mufa" y pidió que Argentina "evolucione" como Qatar: "Acá no hay gremios"

Macri "bancó" a Qatar

Una vez más, Mauricio Macri expresó su simpatía por los anfitriones del Mundial 2022.

En cuanto a las recurrentes críticas a Qatar por la problemática de los derechos humanos, Macri subrayó las virtudes de la cultura qatarí y aseguró que los qataríes creen en "la libertad".

En ese sentido, criticó a las selecciones europeas (especialmente Alemania, Dinamarca) por su postura "contestaria" durante el certamen en lo referido a los derechos de la comunidad LGBTQ+.

De acuerdo con el actual presidente de la Fundación FIFA, los países que aceptaron la invitación al Mundial debían acatar las reglas del Estado anfitrión sin generar polémicas.

También aprovechó para elogiar al país musulmán por la presunta falta de "prejuicios ideológicos" y por haber impulsado el crecimiento económico en base a la explotación de gas y petróleo.

