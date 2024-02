El Bitcoin volvió a cotizar US$ 50.000 por primera vez desde finales de 2021. De esta manera, la moneda digital más utilizada triplicó su valor desde comienzos de 2023, tras una caída de 64% en 2022, impulsada por los fondos cotizados en bolsa (ETF), según especialistas.

El máximo valor de la criptomoneda había sido US$ 69.000 en noviembre de 2021. Aunque este martes la cotización retrocedió US$ 500, el hito alcanzado el lunes es indicativo de una tendencia.

"Aunque inicialmente se promovió al Bitcoin como una alternativa al sistema financiero tradicional, el último repunte ha sido impulsado por el optimismo de que la aprobación del mes pasado por parte de Estados Unidos de los fondos negociados en bolsa poseer bitcoin directamente está generando una mayor aceptación generalizada", indicó la agencia Bloomberg.

Qué son los ETF's de Bitcoin, cómo funcionan y dónde comprarlos

Por consiguiente, el resurgimiento de los precios de las criptomonedas se produce cuando los inversores en los mercados financieros optan por tomar nuevamente el riesgo, en un contexto en el que la Reserva Federal se acerca a una flexibilización de la política monetaria.

Además, las tasas de interés altas "tienden a opacar el atractivo o los activos más riesgosos", como es el caso de las criptomonedas, sostuvieron Elijah Nicholson-Messmer y David Pan, analistas de Bloomberg.

Hasta la fecha, los fondos recaudaron alrededor de US$ 8.000 millones, donde se destacan BlackRock y Fidelity. Mientras que la salida de más de 6.000 millones de dólares del fondo Grayscale desde su conversión parece estar perdiendo fuerza.

Halving y Año Nuevo en Asia

Según Bloomberg, el optimismo en torno al halving cuatrienal del Bitcoin, previsto para abril, también se está extendiendo a todas las criptomonedas. El halving reduce la cantidad de bitcoines que reciben los mineros por operar las potentes computadoras que verifican transacciones en la cadena de bloques. El evento a menudo se considera un soporte para los precios basado en un precedente histórico.

Aparte de las entradas de ETF, la percepción hacia el Bitcoin es “típicamente positiva” durante las festividades del Año Nuevo Lunar que se celebran por estos días en Asia, escribió Fundstrat Global Advisors.

Perspectivas para el Bitcoin

"La criptomoneda tiene impulso tras varias semanas verdes y tiene una gran posibilidad de seguir subiendo cuando los mercados vean movimientos semanales superiores al 10% (como vimos la semana pasada)", concluyó Fadi Aboualfa, jefe de investigación del criptocustodio Copper Technologies Ltd.

Antoni Trenchev, cofundador de la plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo, comentó a la agencia Reuters que “los US$ 50.000 son un hito significativo para el bitcoin después de que el lanzamiento de ETF al contado el mes pasado no solo no consiguió un movimiento por encima del nivel psicológico clave, sino que llevó a una caída del 20%".

LM