Los precios de los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires subieron un 0,1% en junio mientras que los alquileres avanzaron 11,3% en julio.

Los precios de venta registraron así el primer incremento desde marzo de 2019. Sin embargo, en lo que va de 2023, los valores registran un descenso acumulado de 2,1%.

Según el informe de Zonaprop, el valor promedio de un monoambiente es de US$ 93.913 dólares; un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados cuesta US$ 112.984 y uno de tres ambientes y 70 metros cuadrados alcanza los US$ 158.306.

En 2022, el 83% de los barrios porteños registraba una baja de precio y, actualmente, el 52% de los barrios muestra una subas mensuales: desde marzo de 2019 este indicador no se ubicaba por encima del 50%.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (US$ 5.668/m2), Palermo (US$ 2.917 dólares/m2) y Belgrano (US$ 2.701/m2).

Por su parte, los barrios más económicos en la ciudad son Villa Lugano (US$ 1.016/m2), Pompeya (US$ 1.391/m2) y La Boca (US$ 1.439/m2).

En cuanto al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un informe de la Universidad San Andrés y Mercado Libre, indicó que durante el mes pasado se registró una caída intermensual en el precio de venta por m2 de casas del 0,9% y una suba en los departamentos del 0,3%.

A nivel interanual, se registró una suba en el precio medio de venta de casas del 1,2% y una caída del 5% en el de los departamentos.

¿Cuanto costó alquilar en julio?

Por otro lado, el informe de Zonaprop reveló que los alquileres en CABA aumentaron un 11,3% en julio y por tercer mes consecutivo marcaron un récord de incremento mensual.

En lo que va del año, los precios de alquiler acumularon una suba del 89,6%.

Así, un monoambiente en CABA cuesta en promedio $143.825 por mes; un departamento de dos ambientes alcanza los $176.244 y uno de tres ambientes llega a los $230.178.

Los barrios más caros y más baratos para alquilar

Palermo se posiciona como el barrio más caro, con un precio medio de $226.114, seguido por Retiro y Nuñez con $217.219 y $213.424, respectivamente.

Le siguen Villa del Parque ($181.808), Parque Chacabuco ($170.746) y Boedo ($164.912).

Los barrios más económicos para alquilar son Liniers ($114.213), Constitución ($146.940) y Vélez Sarsfield ($148.032).

En cuanto a los alquileres en el AMBA, el incremento de julio fue del 12,8%.