Desde este jueves, los ciudadanos españoles disfrutan de una reducción de entre un 30% y un 50% (según la comunidad) del precio total del abono y del billete en el transporte público, según lo publicado por rfi en su portal.

Boleto gratuito

Además, los viajes de trenes de cercanías y media distancia de la operadora ferroviaria Renfe se volvieron gratuitos en todo el país. Sus usuarios han recibido con alivio la entrada en vigor del abono gratuito, ya que supone un ahorro importante para muchos bolsillos.

“Yo estoy encantada, porque me ahorro 40 euros al mes y me viene muy bien. Me parece una buena medida para fomentar el transporte público porque al final estamos contaminando bastante con los coches”, explica una joven en una estación madrileña.

Otro usuario subraya que con la inflación, “es un apoyo que puede echar una mano, no es una panacea pero ayuda”.

La medida considerada como parche

Sin embargo, hay quienes critican que el abono tenga sólo carácter temporal: “Es un alivio, pero es un parche porque se sabe que va a durar sólo hasta el 31 de diciembre. Quizás hubiera sido mejor medida hacer una reducción y que dure más tiempo”, lamenta un hombre.

El pase ferroviario gratuito, que han solicitado ya más de medio millón de personas, forma parte del paquete de emergencia del gobierno español para amortiguar el impacto económico que está teniendo en muchas familias la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

