Pandemia, aumento en el consumo de electrodomésticos y los planes de Whirlpool en la Argentina

La pandemia generó muchos cambios de hábitos y uno de ellos fue la idea del “home bunker”, según la cual la gente – y por imposición del coronavirus- convirtió a su casa en su templo, el lugar “seguro” donde habitar y trabajar. Eso también llevó a las personas a hacer más inversiones en electrodomésticos y bienes durables, impulsando un consumo que muchas marcas anhelaban.

Incluso a nivel de ventas generales, y contrastando con los números de agosto de 2020 cuando el mercado de refrigeración, cocción y lavado mostraba una caída del 27% en las ventas; en oposición en agosto de este 2021, marcó un crecimiento del 25% por encima, y gran parte de la mejora tuvo que ver con el relanzamiento de planes como Ahora, 12, Ahora 18 y Ahora 30

Algunas empresas pensaron en capitalizar el momento, tal es el caso de Whirlpool que ya a comienzos de este año le anunciaba al presidente, Alberto Fernández, una inversión 40 millones de dólares para desarrollar una nueva planta productiva con tecnología de clase mundial. Estará operativa en el tercer trimestre de 2022, y producirá lavarropas de carga frontal de alta capacidad (entre 9 y 12 kilos) que también se exportarán a la región, comenzando por Brasil.

En qué piensa hoy Natura, la marca "verde" que nació sustentable cuando aún no se hablaba del tema

Agustín del Castillo, Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la marca charló con PERFIL y destacó como uno de los hechos sobresalientes de esta planta que va a generar 1000 puestos de empleo directo e indirecto. Y en la misma línea recordó que “la planta tendrá una capacidad de producción anual de 300 mil unidades de lavarropas de alta capacidad, 70% de los cuales se estima que se exportarán a la región”.

Agustín del Castillo, Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Whirlpool.

Respecto a la inversión, el empresario aseguró que si bien “inicialmente se planteó en 40 millones ya está en 55 millones”, y esperan que facture unos 100 millones de dólares al año.

En cuanto a la decisión de esta marca global con presencia en más de 100 países de invertir en Argentina dijo: “Hace más de 30 años que tenemos presencia en Sudamérica y consideramos que teníamos que seguir creciendo en el mercado buscando en convertirnos en la marca número 1 en la exportación de productos electrodomésticos y para lograrlo necesitábamos a esta inversión, que no sólo apuntara al mercado interno”, reflexionó el responsable de comunicación de la firma.

Ubicación y números de la planta

La planta va a estar ubicada en la localidad Fátima, partido de Pilar. Hoy está en la etapa de las fundaciones (que son todos los cimientos) y se espera que esté operativa para el tercer trimestre del año que viene.

- ¿Sólo producirán allí lavarropas?

- En principio la planta será de lavarropas de carga frontal donde vemos una necesidad y un mercado potencial en Brasil. Allí la tendencia es más americana con la tendencia de carga vertical y vemos una posibilidad en el sur del país de penetrar con estos lavarropas de carga frontal, que es una tendencia más europea. Ya entrando en el sur de Brasil estamos hablando de 5 veces el mercado argentino.

- ¿Qué capacidad de producción tendrá la nueva planta?

- Serán unas 300 mil unidades de las cuales 2/3 partes serán para exportar y un tercio serán para abastecer el mercado local.

- ¿A qué se refieren con la tecnología de clase mundial?

- La planta tendrá WCM o World Class Manufacturing también conocida como metodologia de producción 4.0 que es la que implementan las grandes automotrices. Ya la tienen todas nuestras plantas en Brasil. Hacía unos 30 años que la marca no hacía inversiones de estas características en Latinoamérica, con lo cual va a pasar a ser la planta más moderna de la marca en la región.

- ¿Por qué privilegiraron invertir en Argentina?

- Apuntamos al crecimiento del país. Entendemos que la situación de actualidad son coyunturales. La marca hace más de 30 años que está y hemos pasado por otras situaciones similares de crisis, pero apuntamos a continua creciendo, con lo cual tenemos que preparararnos para cuando llegue el despegue y se estabilice la macro, poder estar exportando a la región.

Embajador holandés en Argentina: "El cepo no funciona bien para inversores de afuera"

- ¿Qué plantas tiene hoy la marca operativas en el país?

Tenemos una planta en La Tablada, con dos linea de producción. Una donde se fabrican cocinas con timer cortagas de 60 y 76 cm (inaugurada en 2016), y después tenemos una línea de lavado que se inauguró en 2017 donde se hacen dos modelos de lavado, uno de carga frontal y uno vertical.

- ¿Cuál es la nómina de personal actual de la empresa?

- Actualmente somos 200 colaboradores, de los cuales 150 somos administrativos y 50 son de logística y de operaciones. En relación a la brecha de género, estamos en un 60% de hombres y un 40 % de mujeres. Incluso en las líneas de producción tenemos un 22% de mujeres

- ¿Trabajan en temas de inclusión? ¿Es cada vez más una premisa de las empresas hacerlo?

-Si. Trabajamos mucho esos aspectos porque estamos adheridos al Pacto Global desde 2015 y formamos parte de la Mesa Directiva desde hace dos años, con lo cua trabajamos todo lo que tiene que ver con promover la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente el 5 de igualdad y equidad de género.

- ¿Qué cambios hicieron en este aspecto?

- Uno de nuestros principales valores es la igualdad y la diversidad. Además, creemos que la integración multicultural favorece al desarrollo de mejores procesos y mejores productos. En Argentina y en plena pandemia inauguramos una sala de lactario para lograr que las mujeres que habían dado a luz pudieran estar con sus hijos en ambiente contenido. También lanzamos un protocolo de violencia de género y una licencia por violencia de género que por suerte no debimos utilizar. Y los trabajos no son sólo para mujeres, sino también para los hombres por eso tenemos una licencia de paternidad extendida y vamos articulando y generando iniciativas para todos, siguiendo las tendencias

- ¿Qué les dejó la pandemia en cuanto a cambios en la forma de trabajo?

- Nos dejó un enorme poder de resiliencia. Estamos en la Tablada, en una zona caliente. Veníamos saliendo del verano del dengue y entramos en la pandemia. Al ser una empresa global veíamos lo que pasaba en Asia y una semana previa ya mandamos a todos nuestros colaboradores a sus casas a trabajar en forma remota. Ya teníamos modalidad de teletrabajo y en ventas teniamos muy desarrollado el market place, y nuestra tienda en Mercado Libre y con eso apalancamos y pudimos, sobre todo, sostener el empleo. En 2020 empezamos las ventas por los canales digitales en un 19% y terminamos arriba de un 30%.

Avanzan los trabajos en Fátima, Buenos Aires, donde funcionará la nueva planta de producción.

- ¿Cómo ven hoy el e-commerce?

- El consumidor se ha vuelto un experto en compras online y nosotros estamos enfocados en brindarle slouciones desde la selección de un producto hasta la parte de posventa.

- ¿Ven a la posventa y la atención al cliente como el nuevo foco del comercio online?

- Si. Hoy el consumidor con las tiendas abiertas va y mira el producto en las tiendas físicas, pero la experiencia de compra la termina en digital, y explora distintas ofertas y hace comparaciones..

- Terminando el 2021, ¿cómo estuvieron las ventas?

- Estuvimos alineados con nuestro plan de ventas, esto producto de que la gente estaba mucho en el hogar y destinó parte de su inversión a la adquisición de electrodomésticos

- ¿Qué esperan para el 2022?

- Este año volvimos a la categoría de microondas que están teniendo muy buena salida y hace un par de meses relanzamos un par de modelos de heladeras cícliclas de la marca Eslabón de Lujo que vuelve a tener productos nuevos. Estamos buscando incrementar la producción nacional con productos nacionales y tener importado sólo lo que por mercado no convenga producir acá. Hoy estamos en una paridad de 50% importado y 50% de producción nacional y estamos buscando llegar a un 60 o 70 de nacional vs importado.

Las 5 tendencias en el consumo que nacieron con la pandemia y se asientan en esta etapa

- ¿Cuál es el producto estrella de la marca? ¿qué se vendió más en pandemia?

- Hace 10 años que somos primeros en lavado y refrigeración. Somos una empresa muy sólida y elegida por el diseño, los productos y la calidad e innovación. Durante la pandemia lo que más se vendió fueron freezers y microondas y lavavajillas que tuvieron mucha salida.

- El internet de la cosas ¿cuándo llegará ese futuro a los electrodomésticos?

Hay innovaciones que pronto llegarán. En EEUU hemos lanzado combos de lavarropas en que via internet o via app se puede hacer un refil de jabón via Amazon y el usuario lo recibe inmediatamente. Creo que son innovaciones que van a ir llegando en el futuro próximo.

- ¿Cuáles son las innovaciones en los productos en sí?

- Las innovaciones van desde el diseño y la conectivad hasta que sean eficientes. Hoy el tema de la eficiencia energética es un tema que le interesa mucho al consumidor y que va a tener cada vez más impacto.

- ¿Cómo está el mercado en general y qué lugar ocupa la marca?

Es un mercado muy competitivo y depende el desglose que uno haga. En cocción está primero Escorial, que son las cocinas que más rotan y en Heladeras, las cíclicas son las que más se venden, pero al abrir el mercado No Frost cambia la ecuación. En Argentina, al revés de lo que pasa en los paises limítrofes, la penetración del No Frost es del 20 a 30% frente a un 80% de las heladeras cíclicas, pero hay también un tema de capacidad de compra.