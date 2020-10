Trotta aclaró que no se estableció un regreso a clases presenciales en ningún nivel

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró esta mañana que "no se estableció un regreso a clases presenciales de ningún nivel educativo" respecto al acuerdo alcanzado ayer por el Consejo Federal de Educación. Además, aclaró que se fijaron "criterios epidemiológicos" para poder realizar actividades educativas no escolares en lugares de riesgo medio de circulación del coronavirus.

"Ayer (por el jueves) se establecieron criterios epidemiológicos para dos instancias que se acordaron por unanimidad con las 24 provincias para dar más claridad en el regreso a clases presenciales pero no se estableció un regreso de forma presencial en ningún nivel educativo", dijo Trotta a El Destape Radio.

En este sentido, el ministro sostuvo que se generó un semáforo que permite establecer cuándo hay riesgo bajo para volver a las aulas, cuyos indicadores son el nivel de transmisión (del coronavirus), la comparación en cuanto a si crecen los casos y el porcentaje de ocupación de camas de terapia".

Trotta resaltó que se avanzó también en la posibilidad de realizar actividades educativas no escolares cuando el riesgo es medio, lo que permite un proceso de revinculación alumnos con actividades artísticas, de apoyo escolar, pero no un regreso a clases".

Riesgo bajo, intermedio y alto, la guía que definirá el regreso de las clases presenciales



En los lugares con riesgo medio se pueden prever actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del ultimo año del nivel primario y secundario y también del nivel superior, describió Trotta.

Respecto a la Ciudad de Buenos Aires y al AMBA, afirmó que "las clases presenciales no se pueden realizar en ningún lugar donde hay circulación comunitaria, porque el riesgo es alto", dijo Trotta: "Si el riesgo es mediano, se verá de aprobar actividades recreativas no escolares en grupos de no más de 10 personas, preferentemente al aire libre", insistió.

El ministro advirtió que las autoridades porteñas aún no entregaron la lista de los 6.500 alumnos que habrían perdido vinculación con las instituciones escolares, aunque señaló que "dieron una georreferenciación genérica para conectar los dispositivos de las computadoras".

A su vez, recordó que, de las seis provincias que habían avanzado en un regreso presencial a clases, solo tres lograron sostenerlo (Formosa, La Pampa y San Luis), en tanto las otras tuvieron que retroceder.

Ag Ga CP