Según las autoridades estadounidenses, una prueba preliminar indicó que el polvo blanco encontrado dentro de la Casa Blanca durante la noche del domingo era cocaína. A pesar de los resultados, la sustancia, que aún se desconoce cómo llegó al edificio, será sometida a más pruebas.

En diálogo con Fox News Digital, un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, explicó que el hallazgo tuvo lugar el domingo por la noche durante una ronda de vigilancia de rutina. Al respecto, indicó que "oficiales de la División de Uniformados del Servicio Secreto de los Estados Unidos localizaron un objeto desconocido en el complejo de la Casa Blanca".

A raíz del descubrimiento y "como medida de precaución", "el edificio fue brevemente evacuado e intervino el equipo de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia". Sumado a esto, se desalojaron las instalaciones y carreteras circundantes en un operativo que incluyó también la participación del Servicio Secreto de Estados Unidos y los servicios médicos de urgencia de Washington.

"El domingo por la noche, el complejo de la Casa Blanca entró en un cierre preventivo cuando los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto investigaron un artículo desconocido encontrado dentro de un área de trabajo", detalló Guglielmi.

El descubrimiento se realizó mientras Joe Biden no se encontraba en la Casa Blanca.

Asimismo, una filtración de transmisiones entre los miembros del cuerpo de bomberos reveló el horario en el cual se encontró el polvo. En esa línea, según informó The Washington Post, a las 20:49 del pasado domingo, un uniformado afirmó: "Tenemos una barra amarilla que dice 'clorhidrato de cocaína'. Empaquétenla y sáquenla".

Las revelaciones se hicieron públicas luego de que Guglielmi aclarara que la sustancia "no representaba una amenaza". Además, un funcionario familiarizado con la investigación indicó al Post que la cantidad secuestrada fue "pequeña".

El portavoz se negó a especificar en qué parte de la Casa Blanca se encontró el producto o cómo estaba empaquetado. Al respecto, Associated Press citó a dos funcionarios que indicaron que el polvo se encontró "en un área accesible para los grupos de turistas, no en ninguna oficina en particular del ala oeste". Por su parte, Daily Mail informó que fue hallado en la biblioteca, la cual forma parte del recorrido abierto al público y se encuentra dos pisos debajo de la vivienda de la familia presidencial.

La teoría que apunta al hijo de Joe Biden

Uno de los acusados por llevar la cocaína a la Casa Blanca es Hunter Biden, hijo del mandatario.

El descubrimiento, que encendió las alarmas de seguridad en la Casa Blanca, tuvo lugar mientras el presidente Joe Biden se encontraba junto a su familia en Camp David. El mandatario y la primera dama, Jill Biden, partieron el viernes al retiro presidencial en Maryland y regresaron a la residencia oficial el martes por la mañana.

Guglielmi precisó que se está llevando a cabo "una investigación sobre la causa y la manera" en que la sustancia ingresó a la Casa de Gobierno. Al respecto, una de las teorías que circula apunta a Hunter Biden, hijo del mandatario. El hombre de 53 años luchó contra el abuso de sustancias en el pasado y estuvo en la Casa Blanca el viernes antes de partir con su padre a Camp David. Tanto el mandatario como Hunter aseguran que superó su adicción.

Hunter Biden luchó contra el abuso de sustancias en el pasado.

Políticos republicanos compartieron la hipótesis a través de sus redes sociales. En ese sentido, Jim Banks, representante a favor de Donald Trump, escribió en Twitter: "¡Nunca encontraron cocaína en la Casa Blanca de Trump! ¡Los Biden no son aptos para vivir en la Casa Blanca!".

Por su parte, el presentador de Newsmax, Robb Schmitt, de extrema derecha, acusó al hijo del presidente durante un informe televisivo sobre el descubrimiento de cocaína. "No sería un fin de semana del 4 de julio sin Hunter Biden arrancando líneas de un busto de Teddy Roosevelt", manifestó.