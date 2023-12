Encuesta en Chile: tras el rechazo al plebiscito del 2022, podría aprobarse el cambio de Constitución

La ciudadanía chilena votará el próximo domingo 17 de diciembre el plebiscito del texto constitucional por segunda vez, luego del estallido social de octubre de 2019 y tras un referéndum que, por 80% de los votos, apoyó un cambio de la actual “Constitución de Pinochet”, promulgada en 1980, en dictadura. El anterior y fallido proyecto, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022.

En esta oportunidad, de la mano de un Consejo Constitucional con mayoría de la derecha, las encuestas prevén que podría aprobarse. Según un informe publicado por la encuestadora AtlasIntel, apenas un 7,6% no sabe si votará a favor o en contra, mientras que el 44% se inclina por la negativa y el 48,4% votará por la aprobación de la modificación del texto. Considerando sólo los votos válidos, es decir, dejando de lado a los indecisos, el 47,6% del electorado respondió en contra del proyecto y, un 52,4%, a favor.

La metodología de recolección de información en esta encuesta fue por reclutamiento digital aleatorio, sobre una muestra de 2.054 encuestados, conformado 50,7% por mujeres y 49,3% por hombres, con un margen de error de ±2 p.p. y un nivel de confianza del 95%, entre el 9 y el 13 de diciembre. Además, la mayoría de los encuestados manifestó tener educación secundaria completa, ser católica y de la región metropolitana.

Un punto central del debate por la aprobación o rechazo del nuevo texto constitucional es que, sin importar el resultado, el país quedará bajo una propuesta de derecha, ya sea la pinochetista o la que viene gestándose hace cuatro años, en lo que se percibe como un hito que podría marcar el fin de un ciclo en el país. El documento se compone de 17 capítulos y 216 artículos y recibió luz verde con 33 votos a favor y 17 en contra por parte del Consejo Constitucional, compuesto por 50 miembros y dominado por los 33 consejeros de las derechas.

El senador del Partido Socialista de Chile, José Miguel Insulza, planteó esta semana que "si gana el 'a favor' el gobierno pierde, si gana el 'en contra' no necesariamente gana", respondiendo a si el plebiscito constitucional juega algún papel para el gobierno. Ante los dichos de Insulza, el presidente del Senado chileno, Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata Independiente), afirmó que “falta una parte del argumento” y que por ello “el gobierno está en una encrucijada”.

Mientras sus defensores argumentan que la propuesta garantiza libertad, seguridad y da certezas económicas al país, en el marco de una gran incertidumbre, sus críticos afirman que perpetúa el modelo neoliberal, supone retrocesos en materia de derechos y que la incertidumbre persistirá, afectando la inversión y el desarrollo de reformas claves. Según la encuesta de AtlasIntel, la economía se encuentra en el sexto lugar entre los principales problemas actuales de Chile, detrás de la corrupción (en primer lugar); los altos precios y la inflación; la inseguridad, criminalidad y narcotráfico; la migración, y el debilitamiento de la democracia y sus instituciones.

Se debate por puntos como la dicotomía entre un Estado subsidario y un Estado social y democrático de derecho; por la profundización del problema de la educación particular subvencionada; por los beneficios para el acceso a la vivienda para sectores de mayores ingresos; por la paridad en cargos públicos con un límite de 60-40% de proporción por sexo; por la expulsión inmediata de migrantes, y por artículos regresivos en materia de derechos al acceso a la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la vida de la persona gestante, malformación fetal y violación.

Los medios chilenos reconocen que este contexto generó un fenómeno que llamaron “fatiga constitucional”, reconocido por todos los sectores políticos. En caso de que la reforma sea rechazada, nadie parece tener la voluntad de generar un tercer proceso. Según el exconsejero constitucional de centroderecha, Hernán Larraín Matte, “después del estallido, hubo mucha esperanza ciudadana de que una nueva Constitución podría ser una salida a la crisis”, pero que hoy “transmite conflicto, división y falta de acuerdos, y la mezcla de todo eso es decepcionante”, declaró a la BBC.

La inflación en Chile superó todos los pronósticos

La confusión por las críticas al gobierno de Chile y el plebiscito

El gobierno chileno llamó este martes a no "confundir" a la ciudadanía respecto de la votación del próximo domingo sobre el borrador de la nueva Constitución y destacó que lo que se plebiscita es el texto constitucional y no la gestión de Gabriel Boric, después de declaraciones de varios políticos en ese sentido.

"El hecho es que toda la ciudadanía tiene que tener muy claro que el 17 evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional, no de una ley en particular, no de un sector político en particular, no de una persona en particular, sino de un texto constitucional, para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía”, declaró la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

A pesar de ello, la encuesta de AtlasIntel evidencia que hay, además de una inclinación hacia la aprobación de la reforma, una alta disconformidad respecto a la gestión del presidente actual. Ante la pregunta “¿Apruebas o desapruebas la forma en la que Gabriel Boric está conduciendo el gobierno de Chile?”, apenas un 2% contestó “no sé”, mientras que el 35,8% marcó “apruebo” y el 62,% se inclinó por el “desapruebo”.

Además, al evaluar al gobierno de Boric, sólo el 0,6% votó “no sé”, mientras que un 18,7% respondió “excelente/bueno”, un 33,9% lo calificó como “regular” y el 46,9% dijo que piensa que es “malo/muy malo”. También se lo comparó con la gestión anterior, del derechista Sebastián Piñera (expresidente en dos períodos no consecutivos), a lo que el 13% dijo que el gobierno de Boric es “igual”, el 33,9% postuló que es “mejor” y la mayoría, el 53%, cree que es “peor”.

ML / ED