Alfredo Zaiat afirmó que no ve viabilidad en los proyectos de Javier Milei: “Las ideas de él son muy frágiles y demuestra una y otra vez su incapacidad”, aseguró el economista Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alfrado Zaiat es economista, periodista, editor de la sección de economía y el suplemento Cash de Página 12.

¿Qué creés que puede cambiar el martes 21 en los mercados y en la economía si Javier Milei resulta electo presidente?

Creo que se va a incrementar de forma exponencial la incertidumbre sobre la capacidad de gestión que pueda tener Javier Milei, que no implica solamente a la economía sino a todo el gobierno en su conjunto.

Si hablamos específicamente del tema económico, va a haber muchísima incertidumbre en el mercado de cambio, en función a las propias declaraciones de Javier Milei que han ido variando y es difícil saber cuál es la que expone sus ideas, si es la que hizo ayer en TN, o si es cuando habló de "competencia de moneda".

Anoche volvió sobre una de sus ideas originales, que es la dolarización y la eliminación del peso en forma paulatina, poniendo el ejemplo de Ecuador, que tardó nueve meses, y explicando que la gran dificultad que tendría es el cambio chico.

Me sigue sorprendiendo una y otra vez el nivel de fragilidad conceptual que tiene Milei en muchos aspectos, pero lo único que te puedo decir es que el 21 habrá una incertidumbre pocas veces vista.

Cuando Milei ganó en las PASO, antes de que abrieran los mercados, hubo una devaluación del dólar crypto y los comerciantes contaban que los proveedores dejaron de enviar mercaderías porque no sabían a que precio colocarlas, y que los consumidores dejaron de comprar productos no esenciales. ¿Puede proyectarse eso mismo con un aumento de dólar y un parate en el comercio?

Es una hipótesis probable. Esos comportamientos los defino como "pre hiperinflacionarios". Los que tenemos memoria, recordaremos esta situación en la que no hay precios, abastecimiento y se producen corridas cambiarias. Esto pasó en el hiperinflación de 1989 y fue una situación dramática que se extendió durante mucho tiempo. Creo que es lo que busca Milei.

Él dijo abiertamente que mientras el dólar esté más alto, será mejor y que hay que sacar los depósitos en pesos. Todo esto lleva a situaciones hiperinflacionarias, que es lo que necesita para implementar un régimen económico que es inviable, incluso con hiperinflación.

Porque incluso si Milei sigue, citando tu excelente columna respecto a la idea de Macri o algún dirigente de que Milei deje la presidencia y asuma Villarruel, no hay viabilidad de sus proyectos. Las ideas de él son muy frágiles y demuestra una y otra vez su incapacidad.

Es tan notable que me sorprende que haya podido llegar a este lugar y que sea escuchado por sectores del poder sin ser interpelados. Si no es interpelado, ¿significa que esos sectores de poder piensan igual? Si piensan igual, ¿cuál es la capacidad analítica de pensar el país?

El único aplauso que hubo ayer en la reunión de los empresarios fue cuando él dijo que no va a tener relación diplomáticas con países comunistas o autócratas. ¿En qué mundo viven? Justo el mismo día en el que se reunieron Biden y Xi Jinping. Por un lado me sorprende, y por otro lado me genera muchísima decepción.

¿Puede ser que crean que lo pueden manejar?

Sí, es algo que deja trascender Mauricio Macri, pero así no funciona el país, es inviable. Sin llegar a ese extremo, ya se probó en estos cuatro años que la disputa entre el presidente y la vicepresidenta complicó la gestión.

Entonces, si dentro de un marco institucional se generó semejante fragilidad de gobierno, imaginate en una situación de Milei al gobierno, Macri al poder, versionando la consigna de 1973. La verdad, es inviable.

¿Por qué una persona como Macri hace esto?

Creo que él está profundamente arrepentido de haberse bajado de la carrera electoral. Lo manifiesta una y otra vez. Boicoteó a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, ahora avanza sobre Javier Milei porque pensará desde esa forma podrá gobernar.

Ahí hay una cuestión muy dañina y tóxica para la convivencia democrática y la estabilidad política argentina. Él se arrepiente de no haber competido y además piensa que hoy ganaría la elección.

¿Creés que el mercado puede tomar revancha de los allanamientos y provocar una corrida cambiaria antes de la elección?

Ayer hubo una muestra de querer llevar el dólar blue a $1000 previo a las elecciones. Finalmente terminó en $970 y me parece que ahí va a estar la tensión. No creo que el dólar mep y el contado con liquidación tengan algún desborde como sucedió en la previa a la primera vuelta. Creo que el Gobierno tiene el aviso de lo que pasó y que el juego ya está instalado el dólar en $1000 y una tasa de inflación elevada.

¿Imaginás quién puede ser el ministro de Economía de Massa luego de anunciar que no será de su partido?

Podría tirarte varios nombres, pero siento que puede ser medio irresponsable. Cuando él dice que no va a ser de su partido no sabemos si se refiere a Unión por la Patria o el Frente Renovador y eso ampliaría el horizonte. Si se refiere al Frente Renovador, sólo sacaría del tablero a su actual equipo económico.

