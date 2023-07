Carlos Achetoni: “Se pueden sacar las retenciones”

Carlos Achetoni opina que es clave, a partir del 10 de diciembre, buscar reglas que permitan una proyección del sector agrario a largo plazo y tender a la unificación del mercado cambiario. “Las asistencias o ayudas, teniendo en cuenta la emergencia, no han llegado, o si llegaron fueron ínfimas, y no resuelven la situación de fondo de los productores”, declaró el productor frutihortícola y vitícola en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo recibe el campo el nuevo dólar agro?

Todavía no hay una confirmación, son todos trascendidos, nosotros hemos buscado desde fuente oficial de primera mano de que se trataba y todavía no nos han contestado nada.

Primero se hablaba de una posibilidad de que la soja estuviera involucrada, luego no, y serían economías regionales y el maíz.

Si era la soja, tenía una implicación mayor, porque encarece los alquileres. El maíz tiene la misma implicancia en cuanto a la generación de proteína cárnica, en los tambos y la generación de huevo porque tiene una incidencia directa en la alimentación.

Sabemos que hay una necesidad extrema de divisas, pero siempre se ha tomado esta resolución que, en definitiva, tiene distorsiones y desequilibrios que genera al ser un trato diferencial con algún producto y al resto generarle desequilibrio.

¿Cómo cree que va a terminar todo? ¿Cómo imagina que será la situación del campo a fin de año? ¿Las retenciones a futuro? ¿El tema cambiario?

Me imagino un escenario, después del 10 de diciembre, donde estemos en la búsqueda de reglas claras. No podemos estar un día con el dólar soja, otro con dólar de economías regionales, otro día otra cosa, que son parches coyunturales de una situación económica en el país, y que no nos permiten tener una proyección a mediano ni a corto plazo.

Necesitamos, tener reglas claras, buscar un equilibrio en cuanto a la paridad y que podamos hablar el mismo idioma si exportamos e importamos insumos, y hablar del retiro de estas cargas, que por necesidades extremas, hicieron con el dólar soja lo mismo que si hubiesen sacado las retenciones, entonces evidentemente se pueden sacar las retenciones.

Desde Federación Agraria, lo que proponemos es sacarlas a cero desde las primeras toneladas, para que todas por igual, hasta cierto tonelaje por año, le permitan al pequeño productor tomar cuerpo y que, en un lapso corto, se retiren con otras condiciones de reforma integral impositiva que le de progresividad y le permita a todos los productores estar trabajando en el campo argentino.

¿La Federación fue consultada por el Ministerio de Economía sobre el dólar campo 4?

No, de hecho fue al revés. Cuando uno empieza a escuchar los trascendidos averiguamos con el Ministerio, el ministro, el secretario y otros funcionarios, y no hemos tenido respuesta directa pero algunos funcionarios nos dicen que no hay nada, pero no hemos sido consultados en la posibilidad de generar otra condición especial de paridad cambiaria.

¿Cómo terminó pegando aquello que no tiene que ver con la producción de cereales y cómo imagina la recuperación?

El impacto ha sido bastante fuerte, quizá no tan parejo porque ha tenido efectos de sequía, heladas y granizadas, que si bien las heladas son bastante generales, han tenido altibajos en algunos sectores productivos, pero ha golpeado bastante fuerte en la disminución de cosecha.

Ha tenido buen valor, pero al no haber productor se ve pasar la oportunidad y la recuperación será bastante lenta, porque las producciones de economías regionales, por lo general trascienden lo que son las producciones anuales, se preparan a cinco o seis años, y cuando se van desmejorando, el proceso que queda es erradicarlas y volver a poner cualquier producción que presupone una inversión de muchos años.

Entonces, la recuperación es más lenta y hay que entenderla para darle un estímulo importante de inversión ya que generan mucha mano de obra y posibilidad de producción, para insertar en la nación y exportar, que por ahí se la menosprecia y tenemos una potencialidad de generar, alrededor, de 28 o 30 mil millones de dólares de las economías regionales que serían un factor decisivo para el arraigo en el interior del país.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo está la relación con el gobierno? ¿Llegó ayuda a partir de la sequía?

En lo que sí llegó más concreto, ha sido el estímulo tambero, en las producciones de economías regionales y las producciones tradicionales de los principales cultivos no ha llegado una asistencia hacia el productor, ya sea en una buena condición financiera, teniendo en cuenta que han perdido todo y que cualquier crédito que se le pueda otorgar, más las condiciones que siguen estando de la 77/20 del Banco Central que con un 5% de insistencia de existencia de grano le hacen una sobretasa de un 20% por encima.

La verdad que generan condiciones desmejoradas, y ojala esto se vaya entendiendo y vayan llegando estímulos que hasta el momento no hay. Si bien la relación con el gobierno, principalmente con el secretario Juan José Bahillo, es buena, los alcances de la posibilidad de hacer alguna gestión todavía no da sus frutos.

AG: ¿Los productores están en peligro a partir de esta sequía?

Sí. El pequeño productor es el que más peligro tiene, primero porque el acceso al financiamiento es bastante difícil, porque las condiciones y las tasas no están adecuadas a esa escala del productor, nosotros entendemos que deben ser más laxas y con más accesibilidad, y que las condiciones generales permiten que el productor de mayor escala si pueda acceder, cosa que no el pequeño.

Pero las asistencias o ayudas, teniendo en cuenta la emergencia, no han llegado, o si llegaron fueron ínfimas, y no resuelven la situación de fondo de los productores.

