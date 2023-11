Carpetas negras

“No falta nada para las próximas elecciones, estamos a dos días del debate presidencial, a exactamente 9 días de las elecciones, quedan nada más dos sábados y un domingo para pensar, y para que los argentinos tengamos nuevo presidente electo de la República Argentina”, expresó la conductora Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: Desde hace años, en este país, los candidatos tienen que sí o sí ir mirando para arriba por si les cae alguna carpeta. Los candidatos suelen temer que alguna denuncia en su contra les llegue la previa de las elecciones, que muchas veces puede incidir sobre el humor social. Aunque hasta ahora parece no haber hecho mella en el electorado nada de lo que vino pasando previamente a las PASO y a las elecciones del 22 de octubre.

Alejandro Gomel: Esto no es nuevo, sino que viene ocurriendo desde tiempos inmemoriales en nuestro país. En muchos casos, estas denuncias no escapan a la realidad, pero la forma y el momento en que se las presenta no es para nada ingenuo. Un caso emblemático, casi en la prehistoria, fue el de Enrique Olivera. Era candidato a diputado nacional y, dos días antes de las elecciones, denuncian que tenía cuentas en el exterior. Todo era falso y le terminaron pidiendo disculpas, pero perdió la elección.

NA: Otro caso emblemático fue un audio que se viralizó en 2017 de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a quien había sido secretario general de la presidencia y era titular de la AFI, Oscar Parrilli.

Aseguran que Carlos Melconian y Federico Sturzenegger podrían ser los futuros ministros de Economía | Canal E

“Llamala a Diana, pero bien, sin enojarse, que dijo que ‘Cristina puede terminar presa, porque estos fiscales son presionables’. Decile que se cuide de las cosas que dice, que no sea pelotuda, no podemos naturalizar eso”, decía Cristina en el audio.

AG: Escuchas ilegales. Esto era antes de la elección legislativa del año 2017, donde Cristina desnuda esta costumbre, un carpetazo para tal, que hablen de esto, que respondan tal cosa. Hablamos de una escucha ilegal, porque es una conversación privada, que no tendría que haberse grabado, o, si fue parte de una causa judicial, no tendría que haberse difundido.

NA: En Periodismo Puro, el programa de Jorge Fontevecchia, Horacio Rodríguez Larreta habló recientemente del escándalo de Lago Escondido, allí al sur del país, muy poquito antes de las elecciones, en un viaje en el que habían coincidido funcionarios empresarios y hombres de la justicia. Entre ellos, estaba Marcelo D’Alessandro, el entonces ministro de Seguridad de Larreta.

La nueva configuración política para el 2024

“Es un viaje privado, no tiene nada que ver con su función como ministro de Seguridad en la Ciudad, por supuesto que Marcelo y todos estamos a disposición de la Justicia, para que se investigue si hubo algún delito, pero la verdad es que no lo veo”, contestó el entonces jefe de Gobierno porteño.

NA: Se lo veía incómodo en la entrevista a Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que está muy bien preparado para responder y participar en los medios. No tenía cómo explicar la presencia de los jueces.

AG: Y este carpetazo le costó el cargo a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

Peritarán los teléfonos de Sofía Clerici y Martín Insaurralde

NA: Pero viniendo más a la actualidad, tuvimos el Yategate, que involucró a Martín Insaurralde, quien era hasta hace muy poquito el jefe de Gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Fotos en una embarcación casualmente llamada “El Bandido”. Trascendieron fotos en redes sociales donde se lo vio junto a la modelo Sofía Clerici, regalos bastante caros, Insaurralde descorchando champagne e incluso posando para las fotos y videos. La condena no era por estar de viaje, sino porque no coincidía ese gasto lujoso y millonario con el sueldo de un funcionario público.

AG: Sergio Massa tuvo que salir a despegarse, además de que esto le costó su carrera a Insaurralde. Un carpetazo a la línea de flotación del oficialismo.

“Un gravísimo error. Pagó con la renuncia a la jefatura de Gabinete y a su candidatura. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia, pero en todo caso, eso es consecuencia, hay una causa previa que es el error de Martín. Además, esta chica ya tiene algún antecedente de aparecer en un momento político, no me acuerdo exactamente con quién”, decía Sergio Massa, entrevistado en Caja Negra.

Sergio Massa presentó 10 "acuerdos para el futuro del país" | Perfil

NA: A veces los carpetazos no terminan haciendo mella en el electorado, porque el candidato de Martín Insaurralde terminó ganando en las últimas elecciones con un resultado superior al 50%, sacando más que en las PASO.

AG: Luego le tocó a Carlos Melconian, que iba a ser ministro de Economía de Patricia Bullrich, si ganaba la presidencia. Horas después de este anuncio aparecieron audios que lo comprometieron. Carlos Melconián salió a defenderse en el programa de Mirtha Legrand.

“Un amigo me llamó y me dijo ‘te van a operar’. En seguida asocié, como corresponde en estos caso. Tengo 66 años y las dos veces que me tocó participar de alguna manera en política vino el sacudón”, explicaba Carlos Melconian.

NA: Los trascendidos le costaron el puesto a Carlos Melconian en la Fundación Mediterránea. Sergio Massa también habló del tema.

El socio de Melconian podría ir al Banco Central

“Cuando venía para acá y me decían, ‘¿escuchaste los audios de Melconian?’, ¡eso es todo basura! Porque Melconian es un profesional de la puta madre, con el que me llevo bien en lo personal y pienso distinto respecto del camino de la solución”, respondía Sergio Massa en el programa de Baby Etchecopar.

AG: Los carpetazos salen para todos lados, contra todas las fuerzas políticas, pero, en general, están relacionados a servicios de inteligencia oficiales “blue”, paralelos.

NA: A veces, más allá de que tengan o no afecten el electorado, revelan cosas que son fuertemente cuestionables, porque tienen que ver con la utilización de los fondos públicos, o cómo pueden o no explicar su patrimonio los funcionarios, o qué se dice en esos audios, aunque a veces se fuerzan, como fue lo de Melconian en su momento y también sucedió hace pocos días con La Libertad Avanza.

AG: Así es, también La Libertad Avanza cayó en la volteada. En este caso, Juan Nápoli, un hombre muy cercano a Milei, al que también le cayó un carpetazo.

Denunciaron a un asesor de Milei y lo acusaron de filtrar los audios de Melconian

NA: El hombre del Banco de Valores y del mundo financiero, que había sido candidato a senador, tuvo una relación con una mujer, que reconoció más allá de ser un hombre casado. Trascendieron audios en los que él, violentamente, habla con esta chica tratando de frenar la llegada de esas imágenes a su esposa. Ella lo denunció en los medios, hablando de violencia y amenazas.

AG: El propio Nápoli salió a hablar en los medios, y se hundió más de lo que se salvó, quizás por la poca experiencia en estos temas. Admitió que le pagó a esta señorita. Estamos hablando de un tema de su vida privada, pero fue singular escucharlo.

“A ella la conozco. Se recibió de abogada pero ejercía la prostitución. Yo le pagué para que venga conmigo a Cerdeña, le pagué muchas veces y después ya no”, contó el candidato de La Libertad Avanza en el programa de Jorge Rial.

Juan Nápoli, asesor de Milei, luego del escándalo con su amante: “Soy inocente”

NA: Fue singular escucharlo porque quizás él no tenía necesidad de salir a hablar de su vida privada, más allá de si es cuestionable o no, porque pagar por sexo está en un gris de legalidad-ilegalidad, aunque sea algo que ocurrió dentro de la esfera privada. Pero lo que trascendió fueron los audios y la forma en que hablaba con esta chica a la que le pagaba por sexo, que denuncia amenazas.

AG: Ahí ponemos el foco, en el hecho de que cualquier persona pública sabe que, si habla por teléfono, lo están escuchando.

Tailhade explicó su vínculo con Zanchetta y lanzó: "A Macri le molestó que hayamos pedido que no se vaya del país" | Perfil

NA: Vamos ahora a lo que está sucediendo actualmente, que no sé si la audiencia lo estará siguiendo. Si no hizo mella lo de Insaurralde ni lo de Chocolate, ¿lo que sucede con Rodolfo Tailhade y el espionaje a políticos y periodistas, hará mella en el electorado?

AG: Jaime Durán Barda dice que no, que todo lo que tiene que ver con la corrupción no hace mella. Es más, él contó en una entrevista que, cuando estaba trabajando con Mauricio Macri, salió el tema Schoklender y Sueños Compartidos. Él pensaba entonces que eso iba a hacerle ganar las elecciones y se sorprendió con los resultados.

“La operación para involucrarme como beneficiario de la información de Ariel Zanchetta, que es la persona que está detenida, fue armada. Yo no tengo nada que ver con él, no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, no tengo ninguna relación estrecha con él, nunca le compré información, nunca le pedí información. Lo único que hice fue recibir tres o cuatro mensajes de Télegram en donde él me pasaba información que, la verdad, nunca le di bolilla porque no eran temas que me interesaban”, explicó Rodolfo Tailhade en El Destape.

Patricia Bullrich: "Massa nos espía usando la AFIP"

El diputado nacional de UP afirmó además que se están forzando todos los hechos para “descalificar el juicio político(a la Corte)”, y denunció por el armado de la operación a Horacio Rosatti y Silvio Robles.

NA: Entre los políticos y periodistas espiados aparecía Jorge Fontevecchia. Además, también hay involucrado un hombre muy cercano a Máximo Kirchner. Ocurre a muy pocos días de las elecciones, es un carpetazo más. Si hace mella o no sobre el electorado lo veremos en las elecciones, por ahora por. lo que ha ido sucediendo no tuvo demasiado impacto electoral.

AG: Pero es, sin lugar a dudas, un método que se ha utilizado en los últimos años en la Argentina, donde se mezcla política, vida judicial y servicios de inteligencia. La pregunta en estos últimos días es si en lo que falta de aquí al 19 aparecerá otro carpetazo.

