El economista Rodolfo Santangelo aseguró no estar de acuerdo con ninguna de las medidas económicas que plantean los candidatos. Además, expresó tener en claro a quién va a votar el 19 de noviembre. "Venimos de una campaña electoral donde hay mucha chicana y pocas propuestas”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Te ves como presidente del Banco Central?

Eso es un proceso que viene de una consecuencia. Trabajamos en un programa integral que incluye un conjunto de temas. Esa eventual decisión es un punto de partida de una discusión de un plan integral, nunca debatimos puestos. Nuestro caballito de batalla seguirá siendo el programa.

Independientemente de eso, cada uno tiene sus especialidades, y la experiencia en el Banco Central parece ser la tuya…

Sí, pero siempre me he entendido como partícipe de un equipo y de un programa en general. La discusión es anterior a todo eso: es el programa, el equipo, la situación política, el involucramiento de toda una dirigencia para apoyar un eventual programa.

¿Te parece que es necesario que, para que la Argentina ordene su economía, la política pueda ponerse de acuerdo en un programa en el que participen la mayor cantidad de sectores posibles?

Absolutamente. Lamentablemente venimos de una campaña electoral donde hay mucha chicana y pocas propuestas, mucho de criticar al otro y poco de presentar lo propio. Esto de chicanear mucho y proponer poco no es lo que me gusta como ciudadano.

Como amigo de toda la vida y compartiendo con Carlos Melconian, ¿lo golpearon estos carpetazos que vuelven a aparecer nuevamente?

Le dolió la injusticia de todo ese proceso, pero él es muy fuerte. Es una injusticia que se hayan generado esas cosas, debe haber horas y horas de grabaciones. Seguramente quienes buscaron eso fueron por actos de corrupción.

Él fue presidente del Banco Nación, la entidad que más créditos subsidiados da. Le deben haber buscado negocios, coimas o corrupciones, y terminaron con una eventualidad sin límite. Como amigo estoy orgulloso de lo que es Carlos Melconian porque no le encontraron lo que seguramente buscaban.

Las acusaciones por espionaje ilegal en la política

En una oportunidad entrevisté a quien suponen que será el próximo ganador del Premio Nobel argentino. Luego de hacer el reportaje, en esa famosa lista de personajes espiados, me transmitieron que yo aparecía primero. Estaría muy ofendido si no estaba en esa lista…

Mi solidaridad con vos, estoy harto de todas esas cosas de la sociedad argentina, donde se termina atacando a la víctima y no se va al origen del problema.

Gracias al periodismo tuve el placer de llegar a personas muy importantes, de hecho pude hacerle la última entrevista con vida a Zygmunt Bauman, el sociólogo que desarrolló el concepto de "la liquidez".

Vivimos la época en la que no hay más intimidad, la tecnología ha cruzado todas las barreras, todo lo que se haga con el celular se puede publicar. Lo que me parece diferente es que te armen una grabación de algo que uno no dijo con inteligencia artificial…

Debo pertenecer a otra época, donde los códigos y la intimidad eran otra cosa. La discusión pública y política son distintas a esto.

Las proyecciones económicas

Independientemente del plan económico de aquel que triunfe el 19 de noviembre, ¿cómo ves el año próximo?

Va a depender de distintas cosas. Una es lo que va a hacer el próximo presidente, que no lo sabemos. Lo que sí tenemos en cuenta es que está lloviendo bien y toda la problemática de la sequía el año que viene no va a estar presente. Pero no nos creamos que porque el agro y Vaca Muerta van para adelante se solucionan todos los problemas.

Vamos a tener que ver cómo se enfrentan los desbalances que tenemos, acrecentados por las decisiones de campaña electoral, que se resume por dos frentes: por un lado el de lo pesos, el fiscal, que provoca una suba en la inflación, que el consumo se mantenga elevado y que la brecha cambiaria sea gigantesca; y por otro lado, el de los dólares que no tenemos.

La metodología de ajuste de este año no bajó las importaciones pero no las pagamos. Viene un año complicado, eso es irreversible, pero puede ser complicado para ver luz al final del túnel o complicado como un año más de los últimos 16, donde no vamos ni para atrás ni para adelante.

Quien sea el próximo presidente y lo que haga será parte central. Siempre recuerdo que los primeros años de Menem, Alfonsín y Macri demuestran que los primeros años de gobiernos se tienden a perder.

En un eventual gobierno de Sergio Massa, ¿creés que podría hacer algo muy distinto a lo que propuso el ministro Massa en el presupuesto?

Va a ser central. La primera decisión que debería tomar es sacar al ministro de Economía. El programa Compre sin IVA desfinancia al Estado, al igual que la eliminación del impuesto a las ganancias.

Hay que revertir todo eso porque si no lo revertimos, el Estado queda desfinanciado. Por las buenas o por las malas todo eso se va a revertir, esperemos que no sea por la inflación.

Alejandro Gomel: ¿Cómo tomaron el comunicado de la Fundación Mediterránea, donde dan por finalizado el vínculo con Carlos Melconian y todo el equipo?

Lo tomamos con mucha naturalidad, era el camino previsto cuando empezó a principios del 2022. Ya había sido anticipado por una nota firmada, donde dimos por cumplida la tarea. Es parte del camino natural, donde la tarea estaba terminada.

AG: ¿No hay enojo de por medio? Entiendo que se los nombra en un eventual gobierno de Massa…

Se respetaron de ambas partes todos los temas que habían sido conversados al origen. Cumplimos con nuestra tarea profesional, lo que se ande diciendo no proviene de nuestra parte.

El apoyo de Macri y Bullrich a La Libertad Avanza

Claudio Mardones: ¿Qué quedó de aquel programa de Juntos por el Cambio en la interlocución de Milei?

En el 2022 nosotros armamos un equipo de trabajo con el objetivo de preparar un programa económico a disposición del próximo presidente. De todos los candidatos que se presentaron a las primarias, la única que llamó fue Patricia Bullrich e incluso se tomó la decisión de trabajar en la campaña.

Patricia quedó fuera del balotaje, nuestro programa económico no es compatible con lo que los candidatos proponen y esa alianza ha quedado afuera. Hemos señalado públicamente nuestras diferencias con las propuestas económicas que andan circulando.

CM: ¿Qué opina de la alianza de Macri y Bullrich con Milei en términos económicos?

Yo no he participado de ninguna de esas reuniones, los miembros del equipo que formamos tienen la libertad de votar a quien quieran, son decisiones ciudadanas. Como grupo hemos mostrado las diferencias con ambos candidatos. Por lo que leo, el apoyo de JxC a Milei no incluye los condicionamientos de política económica.

¿Te representa la decisión de Macri y Bullrich de apoyar a Milei?

Participo de un grupo con personas de distintas opiniones. Individualmente tengo una decisión tomada y tengo claro a quién voy a votar, pero no lo voy a hacer público por respeto a mi equipo.

En base al conocimiento de Carlos Melconian, a pesar de sus diferencias, son como hermanos de la vida…

Él dice que somos como hermanos, yo soy más estructurado y para mí es mi socio, lo que no significa que pensemos igual, aunque tenemos una rara habilidad para conseguir consensos en las diferencias. No todos pensamos igual.

