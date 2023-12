Día 12: populismo y decretos

No pasaron ni 100 días de “la luna de miel”, sino tan sólo 12 y ya está complicado el panorama, incluyendo las acciones legales que ya se están llevando a cabo a partir del DNU de Javier Milei, comentó la conductora Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 22 de diciembre del 2023.

El planteo parte acerca de sobre si es constitucional o no el decreto del presidente despertó manifestaciones en contra debido al descontento social. Ahora bien, si se compara esta coyuntura con lo sucedido en otros lugares del mundo en otros momentos de la historia, surge la incógnita de si el populismo y la derecha se pueden combinar.

Buscando responder esta duda la politóloga Yanina Welp teorizó al respecto de esa mixtura: “Si bien ideológicamente está en las antípodas, la velocidad con que actúa Milei hace acordar a Hugo Chávez, que firmó un decreto para convocar un referéndum para cambiar la Constitución al no tener fuerza en el Congreso (no tenía ninguna representación) y porque la propia Constitución no lo permitía”, explicó la experta.

El Gobierno va por acuerdos para respaldar el decreto de Milei en la Comisión Bicameral

Además, agregó que eso fue un cambio de régimen y que es comparable como movimiento estratégico. “Es interesante atender a lo que ocurrió después en Venezuela, porque era inconstitucional, pero finalmente se aprobó ese referéndum con la intervención de la Corte”, agregó.

En su momento, en pleno juramento de asunción, el ex presidente venezolano se refirió a la “moribunda Constitución” buscando que “la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”, recordó Alejandro Gomel. Apenas asumido, ponía las bases de lo que iba a ser el chavismo en Venezuela durante tantos años: “Es una necesidad imperiosa para todos rebuscar en las raíces de nuestra propia existencia la fórmula para salir de este laberinto”.

Cristina Kirchner y el DNU de Milei: "Está muy preocupada por todo esto"

A su vez, indicaba que tenían que apostar a una visión jánica, refiriéndose al dios mitológico: “Él tenía una cara hacia el pasado y otra hacia el futuro”. Este Chávez terminó teniendo un color muy distinto al que parecía en un principio, cuando intentó imponerse con un golpe que, finalmente, fracasó.

“Otro punto de contacto entre el ex mandatario de Venezuela y Javier Milei es el avasallamiento del Congreso, amén de sus objetivos”, explicaba Gomel. Uno quería el involucramiento del Estado en todo, mientras que el argentino busca una organización con una prescindencia estatal casi completa.

Larreta criticó el DNU de Milei: "Argentina necesita reformas pero no por decreto"

Así como Chávez hablaba de “el pueblo” poniéndose dentro de ese grupo, el presidente argentino, se ubica así mismo fuera de la política al hablar de intromisiones estatales como causales de “este infierno económico”: “Los políticos no son Dios, son la causa de nuestros problemas porque durante décadas defendieron estas dietas empobrecedoras mientras ellos se hacían cada vez más ricos”.

Anoche, Milei retuiteó una publicación que trajo aparejada confusión, ya que se trataba de una ilustración que lo mostraba a él “abriendo” una celda carcelaria a un manifestante con cacerolas. Quizás, en el mismo sentido de lo que mencionó esta semana acerca del síndrome de Estocolmo: “Hay gente que está abrazada y enamorada del modelo que los empobrece".

