Día 50: “Estamos ganando”

“Esperemos que el Presidente recapacite a tiempo y las fuerzas del cielo no lo castiguen después de hacerle creer sus propias fantasías. Si esto sucede, lamentablemente, el pueblo argentino sufrirá las consecuencias de una soberbia megalómana que permite pensar en esa pasión que los griegos llamaron ‘hubris’”, señaló Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 29 de enero del 2024.

Las “fuerzas del cielo” son un aliado fundamental dentro del gobierno de Javier Milei. Su espiritualidad y la sensación que él tiene de representar voluntades divinas hacen que el presidente sea una personalidad única en política, aunque de carácter mesiánico con la que él mismo cree que salvará al país de la decadencia. La experiencia histórica demuestra que los esoterismos no son buenos consejeros a la hora de comandar una nación: la imposibilidad de gestar acuerdos concretos en el Congreso fue una muestra de ello.

Un antiguo proverbio griego afirma que los dioses antes de destruir a una persona, primero lo vuelven loco. En la cosmovisión religiosa de la antigua Grecia no existía el concepto de pecado como lo conocemos en el cristianismo. Sin embargo, la soberbia sí era una falta grave y cuando había alguien que se dejaba llevar por la hybris o hubris, la pasión que lleva a creerse algo así como un dios, los dioses lo castigaron duramente, no sin antes hacerle creer su propia fantasía. Le hacían creer que contaban con la fuerza de un dios para enloquecerlo.

La dolorosa coherencia de Milei

La psicología, la sociología y la filosofía, desde el mismo ascenso del nazismo y del fascismo, intentó establecer cuáles son las reglas constitutivas del pensamiento autoritario. El filósofo francés Georges Bataille ya en los años 30 habló del vínculo del autoritarismo con las pasiones oscuras de los seres humanos, y en los cincuenta el alemán Theodor Adorno dijo que existe un vínculo directo entre psicosis y extrema derecha.

Más acá en el tiempo, en base a la mitología se comenzó a estudiar en psiquiatría lo que recibe el nombre al síndrome de hubris. Esta patología mental es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido y desprecio por las opiniones y necesidades de los demás.

Infinidad de reyes como Enrique VIII, emperadores como Julio César, dictadores como Hitler y Stalin, políticos contemporáneos como el ex presidente norteamericano George Bush y el ex primer ministro inglés Tony Blair, militares, grandes empresarios y directivos lo han padecido y lo padecen.

En el año 2008, el neurólogo David Owen acuñó este término en su libro: ‘En el poder y en la enfermedad’, en el que analiza el comportamiento de políticos como Roosevelt, Ariel Sharon, el sha de Irán, Bush, Blair y otros mandatarios.

Milei cree que es parte de alguna misión celestial, que fue encomendado por Dios para ser el Presidente de la Argentina y que cuenta con el respaldo de “las fuerzas del cielo”. Sin embargo, cuando las cosas se empiezan a complicar, redobla la apuesta.

Milei lanza un nuevo “ajustazo”: retoca los sueldos, subsidios y frena fondos a provincias

El Gobierno tuvo que retirar el paquete fiscal de la Ley Ómnibus, lo que obviamente significa una derrota política para el oficialismo, al menos en lo que refiere a la negociación parlamentaria, pero, por el contrario, el Presidente planteó que “estaban ganando”.

Luis Caputo anunció en una conferencia que el capítulo fiscal ya no iba a ser parte de la ley. “Creemos que esto va a acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores y gobernadores”, declaraba el ministro de Economía.

A su vez, con un tono soberbio que nos hace pensar en el síndrome de hubris, Javier Milei, en una entrevista con Luis Majul el pasado 28 de enero, aseguró que con “motosierra y licuadora”, van a alcanzar el déficit 0 aunque algunos “no quieran aprobar el capítulo fiscal”.

Además, Milei utilizó su propia derrota política para volver a acusar de coimeros a todos los diputados y las empresas que supuestamente hicieron lobby.

La convicción político religiosa de Milei en medio de una negociación cuanto menos plagadas de inconvenientes, hace recordar a otro momento de la Argentina, cuando el General Leopoldo Fortunato Galtieri decía que estábamos ganando la guerra y que “si quieren venir que vengan”, algo que obviamente, debido a la disparidad militar entre nuestro país e Inglaterra, no tenía sentido. En un acto del 10 de abril de 1982, el presidente de facto Galtieri, remarcaba: “si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla”,

Es curioso esta relación entre el discurso de Galtieri y las entrevistas de Milei porque casualmente en un reportaje del diario estadounidense The Wall Street Journal, el actual presidente argentino habló sobre el reclamo histórico que nuestro país tiene sobre el territorio de las Malvinas. El Presidente aseguró que con David Cameron decidieron “empezar a tener una charla sobre la diferencia territorial" en la entrevista para The Wall Street Journal.

Los puntos que salen del debate: Ganancias, retenciones, jubilaciones, blanqueo, moratoria y bienes personales

El ala más política del Gobierno, está ahora en una posición mucho más agresiva, al igual que Milei.

Guillermo Francos, ministro del Interior, planteó en una entrevista radial que ya se hicieron las modificaciones que pidió la oposición dialoguista y ahora es momento de avanzar, porque de lo contrario vendrá una crisis económica mayor. “No sigan tirando de la cuerda porque después tienen las consecuencias”, advirtió Francos.

Es muy curioso esto de que vienen a “parar la hiperinflación”, cuando el propio Presidente habla de “motosierra y licuadora”. Licuadora quiere decir licuar el valor del dinero, aumentar la inflación en mayor proporción. No vienen a “parar la inflación”, vinieron a aumentarla como herramienta de licuación de los costos del Estado.

Retomando el análisis sobre la actitud de Milei frente a la adversidad, en la misma entrevista para el The Wall Street Journal, Milei habla sobre el avance hacia la dolarización y la ausencia de alternativa sobre el rumbo económico. "Si limpiamos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por poco dinero", aseguró el Presidente.

A pesar de que el Gobierno está negociando bastantes artículos de la Ley Ómnibus, Milei sigue manifestando que no hay negociación posible y que “no hay plan B”, algo que también remarcó en la entrevista para el diario norteamericano.

Parece como si Milei estuviese transmitiendo que por un camino o el otro va a aplicar el conjunto de medidas que tiene preparado. De hecho, en el caso de la Ley Ómnibus, mientras se sostenga que el Presidente tendrá facultades extraordinarias para poder decidir sobre los principales temas sin pasar por el Congreso, todos los artículos de la ley que Milei pueda eliminar para llegar a un acuerdo con la oposición, podrán ser reintroducidos a los pocos días, cuando goce de las facultades extraordinarias. Todo aquello que hoy se negocie, salvo en el tema fiscal y electoral, puede ser reintroducido con las facultades extraordinarias cuando Javier Milei las tenga.

Algo del ingenio popular percibió esto en estos días en las redes sociales. Hay una página que se llama La política en Memes que compartió justamente una de estas imágenes, que resultó muy elocuente.

En la imagen se puede ver un caballo de Troya que está siendo entrado a las murallas de una antigua ciudad griega por dos personajes que representan a Milei y a Caputo. El nombre del Caballo de Troya dice “Retiro del Paquete Fiscal” y sobre el cuerpo del Caballo dice “Facultades delegativas”. Con esto se quiere dar la idea de que el Gobierno otorgó el corazón económico de la ley, para preservar los poderes extraordinarios para Milei y avanzar con todo el plan original.

Viernes, anuncio de Caputo y una jugada más cantada que despacito.🥸🥸🥸#LaPoliticaEnMemes pic.twitter.com/RotW9EYXG2 — La Politica En Memes (@PoliticaEnMeme_) January 26, 2024

No sabemos si Milei realmente cree que está ganando o es parte de una táctica. Según el funcionamiento de su relato mesiánico, que se puede conocer en el libro titulado “El Loco” del periodista de la Revista Noticias, Juan Luis González, no sería para nada extraño que el Presidente realmente crea que está avanzando con la Ley Ómnibus a pesar de las complicaciones evidentes que tiene. Esperemos que el Presidente recapacite a tiempo y las fuerzas del cielo no lo castiguen después de hacerle creer sus propias fantasías. Si esto sucede, lamentablemente, el pueblo argentino sufrirá las consecuencias de una soberbia megalómana que permite pensar en esa pasión que los griegos llamaron "hubris”. Los dioses griegos se parecen más a los humanos que los de las religiones judeocristianas. Por eso, estaban más cerca de confundir a quienes creían ser representantes de las fuerzas del cielo. Ojalá nosotros estemos equivocados.

VF DC FM