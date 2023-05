Eduardo Jacobs, reconocido economista, analizó la visión limitada respecto a lo complejas que son las economías regionales para un productor agropecuario. “El mundo es muy complejo para la simplicidad y falta de preparación de lo que es la conducción de la política económica”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hizo un curso de filosofía de la economía, ¿qué le enseño eso?

Es un curso de inicio del doctorado, que es la forma en que ellos presentan su posgrado, pero es un posgrado en economía.

¿Por qué plantea que Massa tiene una gran ignorancia en el dólar soja?

Lo extendería en general, los elaboradores y quienes están a cargo de la política pública hace años tienen visiones limitadas respecto de la complejidad que implica para cualquier productor agropecuario, el tema de las economías regionales.

Antes de pegar la vuelta, Massa se reunió con un hombre clave de Brasil

Como sabrás, cualquier productor de las economías regionales tienen una especificidad, nosotros tenemos por lo menos 10 drivers exportadores en las economías regionales, de la cereza hasta la uva. Todos tienen una especificidad, todos han luchado por los mercados internacionales y ellos tienen contratos muy definidos y establecidos: cuándo deben tener la fruta en los puertos de Europa, qué precios tienen, entre otras cosas. Es decir, nos tienen habituados a medidas del tipo galera y conejo, como la subida del dólar, que no cambia en nada.

El productor tiene que cumplir con contratos establecidos a cinco o seis años, que han tardado 10 años en lograrlos, y exporta si es a pérdida a pérdida, si gana algo, pero tiene que cumplir. Por lo cual, él no puede alterar en sus volúmenes por una medida a corto plazo. Estas cosas son a muy largo plazo, porque es como una planta que tarda siete años en producir, cualquiera de las economías regionales, por lo tanto, no se verá ningún efecto de producción inmediato, y es por eso que estamos tan retrasados.

Todos los detalles de cómo funcionará el dólar soja 3

No es el dólar soja, sino la utilización de dólar soja para economías regionales, porque el dólar soja puede en sí liquidar la soja que tienen guardada.

O no, porque no le conviene. En Argentina lo único que funcionó es un ciclo productivo de seis o siete meses, cualquier proyecto o inversión que requiere una maduración de seis o siete años es imposible por lo tanto no crece. Es por eso que nosotros tenemos 2000 hectáreas de pistacho y en California hay 200 mil, siendo que las tierras de San Juan son las mejores del mundo para pistachos. Si no tenemos estabilidad económica no hay pistachos.

Esta es la diferencia entre actividades agropecuarias que tienen un ciclo de seis meses con otra que tiene un ciclo de seis años.

Claro, pensá que tenemos una cráter de peras y manzanas híper competitivos en el mundo, pero no tenemos viveros, porque no dan los volúmenes nuestros para que haya viveros. Entonces tenemos que tener los gajos de otros países, y se compran por cantidad, vos compras diez hectáreas y podes vender esas, nada más.

Es todo muy distinto y complejo. El mundo es muy complejo para la simplicidad y falta de preparación de lo que es la conducción de la política económica.

MVB JL