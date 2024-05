Guillermo Justo Chaves, ex jefe de Gabinete de Cancillería, señaló que las decisiones de Javier Milei en política exterior están más relacionadas con una "validación personal" que con la defensa del interés nacional. "Es importante saber si la política argentina defiende el interés nacional o es una suerte de diplomacia privada para llevar adelante los intereses de Milei", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Justo Chaves es profesor de Derecho Político. Además, fue jefe de Gabinete de la Cancillería Argentina. Se desempeñó como funcionario judicial, director de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, presidente de la Operadora Ferroviaria de Trenes Argentinos y director nacional de Asuntos y Reformas políticas.

¿Cuál es su opinión con respecto al SWAP y la paciencia estratégica de China?

Esto me parece que se da, justamente, con el estilo de la política exterior de Milei y me da la impresión de que los chinos toman nota de eso. Escuché su entrevista con el ex embajador, Guelar, y así mismo escuché los dichos de la Canciller, Mondino.

Es poco profesional y es agresiva, lo es con lo desopilante. Nos pone en una situación compleja. Nosotros, cuando tuvimos que renovar el SWAP en el 2020, lo hicimos a través de un llamado telefónico y la alianza estratégica con China permitía que nosotros podamos dialogar en un marco de confianza mutua, y por supuesto también contar con el Gobierno Chino para renovarlo.

Hoy, me parece que los chinos van a evaluar esto en función de sus intereses. Que también es otro tema, el tema de la defensa del interés nacional. Realmente, es importante saber si la política argentina defiende el interés nacional o es una suerte de diplomacia privada para llevar adelante los intereses de Milei, que no sé si son exactamente la defensa de los intereses de la Argentina.

¿Diplomacia privada se podría traducir como la construcción de una carrera de una persona, en el cual se utiliza el cargo de presidente para una diplomacia personal que termine con otros fines?

Absolutamente. Al ver la sucesión de viajes privados de Milei mientras carece de una agenda de viajes de Estado y eso se suma a los sucesivos encontronazos o agresiones hacia líderes políticos de otro país y a la adhesión incondicional a la mirada Israelí y a los Estados Unidos, me parece que va en un sentido más de validación personal, que de defensa del interés nacional. O sea, el posicionarse como un referente de un tipo de pensamiento, que a mí criterio es absolutamente anacrónico, nada tiene que ver con los ejes de la política exterior de Argentina.

Esto es lo único que a mí me parece una explicación a esta sucesiva serie de eventos desopilantes que lleva la dupla Milei - Mondino.

¿Y en el caso de Mondino? ¿Cuáles serían sus intereses?

Mondino está alineada porque es la Ministra de Relaciones Exteriores de este gobierno. Ella tiene una serie de características muy peculiares, más propias de una señora rica de la alta sociedad, que de una persona capacitada para llevar adelante un ministerio, con la profesionalidad que tiene que tener el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es nuestra vidriera hacia el mundo, en un mundo en el que funciona un sistema de capitalismo global. Milei y Mondino crean un enemigo invisible que es el comunismo. Me gusta decir que Conan es el amigo invisible con el que gobierna el Presidente y el comunismo es el enemigo invisible al que se enfrentan tanto Milei como Mondino.

Estas ideas no tienen absolutamente nada que ver con el mundo en el que vivimos, pero es lo que hoy intenta generar, con su verba violenta, el Presidente, y esa brutalidad es copiada por la Canciller, con ese comentario racista bastante desafortunado con relación a los chinos.

¿Qué cambia si Trump es electo presidente y asume en enero del año próximo?

Yo creo que hay un movimiento a nivel mundial, sostenido por estos “tecno mesías”, que antes no se involucraban tanto en cuestiones vinculadas al diseño de sociedades y de la política global, pero hoy sostienen este tipo de movimientos de ultraderecha, basada en la utilización de las redes y de noticias falsas.

Obviamente, el debilitamiento de los gobiernos y de los Estados favorece el flujo de los negocios de estos ultra ricos y de quienes son funcionales a eso, en este caso Milei y fundamentalmente Trump. Igual acá deberíamos hacer una salvedad porque es cierto que las políticas hacia el interior de Donald Trump no tienen nada que ver con el modelo extractivista y de profundización de la privatización de la economía que plantea Milei.

Trump lo que plantea es recuperar esta idea del “MAGA”. Ese sueño americano, esa clase media deteriorada, esas fábricas que se fueron al sudeste asiatico. Trump tiene otra idea, pero igualmente vende esa brutalidad y violencia verbal que, claramente, hace sufrir a la democracia.

Otra cosa que es importante destacar es lo que hoy está sufriendo la democracia, no solamente en nuestro país, sino en otros países.

Alejandro Gomel: ¿Qué consecuencias trae para la Argentina la política internacional de Milei?

Las consecuencias impactan en dos escenarios, uno es el escenario político y otra cosa es el comercio exterior, el intercambio comercial.

La adhesión a la causa israelí es sostenida por un dogmatismo religioso que se refleja una posición personal del Presidente y no en un diseño de política exterior. Me parece que confunde, justamente cuando es un tema fundamental y un eje de la política exterior Argentina, la defensa del multilateralismo.

Es decir, la vigencia del órden jurídico internacional colisiona con las decisiones unilaterales del Estado Israelí, a tal punto que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se votó una condena a las acciones de Israel sobre la población civil en Gaza.

Un dato relevante es que ya hay 62.000 civiles muertos, entre ellos mujeres y niños. Estados Unidos se abstuvo y permitió esta condena, y nosotros, sin embargo, miramos para otro lado. Esto nos pone, a nosotros que hemos sido una región de paz, en alianza con un país en guerra que tiene acciones bastante reñidas con el órden jurídico internacional.

Las declaraciones del ministro de Transporte fueron desafortunadas. Se metieron enen política interna española en cuestiones vinculadas al rumbo que lleva España con Portugal, justamente los dos países que más han crecido este año en la Unión Europea. Todo esto es preocupante porque es el rumbo que está tomando la República Argentina en el contexto internacional.

AG: ¿Qué opina de la entrevista de la BBC y los dichos del Presidente sobre el viaje a Malvinas?

Yo vengo sosteniendo hace tiempo el rumbo que ha tomado la política exterior y que es un síntoma del rumbo que está tomando la Argentina con este Gobierno.

Con respecto a Malvinas, estoy seguro que el Presidente no tiene ni la más mínima idea de cuál es la tradición política de nuestro país, que trasciende gobiernos, sin importar si somos peronistas o radicales.

Los derechos soberanos sobre las islas y el reclamo sobre nuestro territorio, es algo que de ningún modo se puede poner en duda. Si Milei no fuese presidente, diria que lo que ha hecho ayer es un cachivache, no lo digo porque es el presidente y hay que respetar la investidura. Además, el presidente no respeta las tradiciones, no solamente de Malvinas, sino las cuestiones relacionadas a los derechos humanos, al multilateralismo, a la visión regional de la Argentina.

No conocía a la ex Primera Ministr , Liz Truss, una referente de la derecha británica. Hay un desconocimiento total que tiene que ver con su mirada con la política. Él sostiene un barbarismo tecnocrático, se sostiene sobre un marco teórico sólo en términos económicos.

En el campo de la política exterior tiene un nivel de ignorancia que lo intenta tapar con una supuesta erudición en temas económicos, que a mi criterio no es tal.

