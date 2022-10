El reconocido asesor político, Jaime Durán Barba, se reconoció liberal, aunque no cree "en el fundamentalismo que ha aparecido". A su vez, manifestó que la gente "apuesta a la antipolítica". También se animó a proyectar qué podría pasar con Mauricio Macri y las nuevas fuerzas extremistas que asoman. "Si la cosa se polariza entre dos candidatos fuertes, que representan al pasado, puede aparecer un tercer candidato", analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cree que Bolsonaro le puede ganar a Lula?

Hay una posibilidad, llegó muy bien posicionado. Los de PT se equivocaron pensando que podían ganar en primera vuelta. La opinión pública esperaba algo y sucedió todo lo contrario, incluso, Jair Bolsonaro quedó mejor parado.

En las elecciones, el tema pasa por las expectativas. Las PASO de la presidencial de Mauricio Macri fue un ejemplo de ello, se esperaba algo según las encuestas, y su resultado fue muy malo.

La idea de que el segundo le puede ganar al primero ya se repitió en Ecuador, en la que vos fuiste asesor de Lasso, con una diferencia mucho mayor de la que separa Bolsonaro de Lula.

En Ecuador el resultado de la primera vuelta fue Lasso con 19% y Andrés Arauz con 35%, una diferencia descomunal. Era una elección, según todos, imposible de ganar, pero tuvo un análisis estratégico: la idea fue hacer que todos los partidos y gobernadores desaparezcan de la campaña para apelar al voto de la grieta horizontal de la mayoría de las personas en contra de los políticos.

Aunque fue una estrategia que a los políticos les asusta, ya que garantizás una victoria, pero sin que te apoye nadie.

¿Qué pasó en Brasil?

A Lula, por el contrario, lo apoyan todos: desde la prensa, los partidos opositores y hasta los empresarios. ¿Vos decís que todos esos apoyos, en lugar de sumar, en esta época de rechazo a la política, terminan restando?

Esos apoyos debilitan a Lula. Bolsonaro al estar en contra de todo lo establecido se convierte en una alternativa de alguien distinto. En Estados Unidos pasa lo mismo con Donald Trump. Es real que todos los políticos importantes apoyan a Lula, y al añadir el apoyo de los que quedaron tercero y cuarto, agudizó eso. Entonces, los que tienen bronca con los políticos ya saben donde no votar.

Jair Bolsonaro

Jorge Elías (JE): Hay un 50% muy peliagudo que podría ser, inclusive, un empate técnico el que se registre en las elecciones.

La situación es esa. Si la gente de Bolsonaro apostara a la antipolítica, gana en segunda vuelta, como lo hizo Lasso. Es un fenómeno mundial que se refleja en las elecciones de Italia o de Francia. La antipolítica tiene una fuerza descomunal.

En Brasil vi mucho voto en contra del otro, más que a favor de su propio candidato. Alguna vez dijiste que, cuando se producen estas situaciones de antinomia absoluta, no importa quién se ponga del otro lado, va a ganar el contrapuesto al candidato más odiado. ¿Esto se puede replicar en la Argentina con Cristina Kirchner y Mauricio Macri?

En Brasil son dos presidentes los que capitalizaron casi la totalidad de los votos. En los demás países, el error de la oposición es pensar que ya ganaron y que están en la cancha sólo con el kirchnerismo. Lamentablemente, hay un panorama de una futura crisis descomunal, y si la cosa se polariza entre dos candidatos fuertes, que representan al pasado, puede aparecer un tercer candidato.

El libro de Macri, ¿y un lanzamiento como candidato?

Vos dijiste que a Macri, más que ser candidato presidencial, le convendría postularse para presidir la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Por qué motivo?

No lo conversé con él, pero Macri seguro quiere ser candidato a presidente. Cuando dije lo de las Naciones Unidas no fue algo muy pensando, pero sí muy sentido. A Macri le da la talla para ser presidente del organismo más importante del mundo. Y no es frecuente en América Latina encontrarse con personajes así.

En cuanto a si es candidato a presidente, si tiene mayoría en la interna de la oposición y si gana las elecciones, es totalmente viable.

¿Participaste en el nuevo libro de Macri?

No tengo idea de lo que dice el libro. Estuve dedicándome a México y Estados Unidos, sólo sé lo que leí por la prensa.

Subestimación, dramatismo y reflexión: cómo nació "Para qué", el libro autobiográfico de Macri

Basándote en esos trascendidos de la prensa, ¿hay alguna referencia a algo tuyo?

No oí nada de eso. Lo que sí escuché es que él expone lo que querría en Argentina si fuera candidato presidencial, es decir, el libro es una plataforma para lanzarse como candidato, justamente. El esquema de la bicefalia no funciona en un país presidencialista. Ya quedó demostrado con Alberto Fernández, Cristina Kirchner e, incluso, Sergio Massa. No se puede tener 3 presidentes.

¿La interna de Juntos por el Cambio debería resolverse con que alguien le gane a Macri para que sea el jefe indiscutido?

Sí, con que alguien gane la interna y los demás lo acepten y apoyen esa candidatura. En Juntos hay mucha gente valiosa, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Lo mismo en la UCR, como Martín Tetaz o la experiencia de Mario Negri.

Mauricio Macri

Javier Milei y el nuevo movimiento extremista

Yendo a la antipolítica, mencionaste que si hay dos políticos que representan lo tradicional, hay espacio para que un tercer candidato asome. ¿Cómo lo ves a Milei?

Javier Milei tuvo un lanzamiento importante, va tomando fuerza, es un posible jugador. Los otros dos grandes partidos de Brasil quedaron rezagados y esto se repite en toda la región. Hay una tendencia fuerte de votar por los nuevos. Si alguien de la oposición encarna cambios, puede ganar. De lo contrario, lo hará un tercero. La gente vota a estos candidatos porque son distintos a los políticos.

En Argentina están las PASO, pero muchos ven la eliminación de las mismas como un beneficio para el oficialismo. Así también se podría dividir Juntos por el Cambio. ¿Lo ves así? ¿Qué rol le asignás a las PASO?

En este caso específico, las PASO son una buena herramienta para unificar a esta oposición heterogénea. Eso sí, si se hace una reforma, se debería llevar a cabo en las elecciones siguientes. No tiene sentido eliminar las PASO para estas elecciones.

Javier Milei podría ser "aliado" del kirchnerismo si prospera la idea de suspender las PASO

En otros países no hay obligatoriedad para que no se convierta en una enorme encuesta. Hay que pensar en una Argentina que tiene que tener instituciones más sólidas y democráticas.

Vos fuiste asesor del fenómeno de la líder de la Amazona, Marina Silva, en Brasil. En estas elecciones, ¿no te tentaron para ser asesor de algún candidato?

Sí, hubo una posibilidad, pero tengo algunas limitaciones: soy liberal, no creo en este fundamentalismo que ha aparecido. Por otro lado Marina, es una mujer brillante que fue un fenómeno descomunal, arrancando como una desconocida en 2009 y consiguiendo un 20% con una campaña muy particular.

