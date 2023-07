Juan Courel, consultor político, consideró que el oficialismo debería tener una revisión de su último gobierno. “Lo que sí me parece que es urgente para la campaña oficialista es tener, por lo pronto, de parte del candidato, una versión sobre lo que pasó en estos últimos 4 años”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Se convirtió en un acto político el gasoducto?

Es original una obra de infraestructura como lanzamiento de campaña, es una manera de encararlo. La campaña oficialmente empezó hace una semana, el día de cierre de lista, al día siguiente legal se empezó con los actos políticos, pero debido a la existencia del periodo de publicidad gratuita en radio y televisión, por lo general los partidos políticos concentran su esfuerzo al momento en donde comienzan los spots.

Entonces se podría decir que es en esta semana en la que diríamos que la campaña empieza con un tono un poco más intenso a partir de ayer, en un acto que no tuvo al candidato como protagonista, la Vicepresidenta lo menciona, pero todas las miradas estaban más puestas en la relación entre el Presidente y la vice.

Este tipo de acto, ¿llega a la gente o queda en el mundillo de los políticos, los periodistas y los que estamos interesados en lo que pasa en el día a día?

Tratar de hacer la cuenta de que la masa más amplia de votantes entienda la profundidad de una obra como un gasoducto, que cuyo impacto en la vida cotidiana si bien es innegable, tiene muchas etapas hasta que a uno lo vea reflejado en la inflación por el déficit energético o hasta por la factura de luz.

Hay una experiencia, en 2019, cuando Mauricio Macri hace su campaña por la reelección, donde también intentó hacerla centrado en las obras públicas. Gran parte de su campaña tenía que ver con mostrar el Paseo del Bajo y otras obras que se hicieron durante su gobierno, y después de la gran diferencia de votos a favor de la oposición en las elecciones primarias, donde ganó Alberto Fernandez por 17 puntos, la campaña de Macri dejó de hablar de esas cosas porque entendió que en un contexto de crisis económica,de inflación hiper alta, con un aumento de pobreza y con otros problemas que eran más urgentes, a la gente parecía ser que la cuestión de las obras no le influyó demasiado en el voto.

Por lo general la obra pública es una exigencia muy directa a gobernadores e intendentes, pero a los presidentes siempre se les está pidiendo algo más que tiene que ver con una visión de país que contenga otras cuestiones de los valores culturales, biológicos, etc.

En el caso Massa, ¿va a centrar lo que pase con la inflación? No veo la posibilidad de despegar a Massa de lo que suceda con la inflación los próximos meses...

Yo creo que, tal vez, él pueda dar una explicación o generar una expectativa de que, a pesar del momento, es su propuesta la más indicada para enfrentar el problema en un futuro. Puede ser que construya una narrativa que convenza a la gente de que es mejor seguir por este camino que por el otro.

Lo que sí me parece que es urgente para la campaña oficialista es tener, por lo pronto, de parte del candidato, una versión sobre lo que pasó en estos últimos 4 años, que probablemente no sea compartida por todos los integrantes del frente electoral. De hecho, hay una interna que nadie desconoce.

¿Hace falta una narrativa?

Yo creo que es imposible ir a una campaña sin hablar del presente. No digo que sea una campaña basada en el presente pero se tiene que ofrecer una explicación, una versión que después puede ser que haya gente que esté de acuerdo o no, pero por lo menos que se entienda cuál es la postura. Si no hay una laguna que lleva a que el discurso esté un poco suelto y necesite anclarse en algo para que la gente después pueda identificarse de una manera menos abstracta.

Esto de ir al programa de Dady Brieva, de sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional, ¿hay ahí una intención de tratar que el voto propio no se fue? ¿Qué lectura se hace de los primeros movimientos de Massa?

Son mensajes que claramente buscan fidelizar el voto más asociado al kirchnerismo tradicional, duro, como quieras llamarlo. Pero también, independientemente de eso, es una manera de polarizar y contrastar contra las propuestas que hay en frente.

Si uno ve los primeros spots de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta y de Javier Milei y los tres están hablando de cambios muy profundos de un contraste muy duro, de un salto hacia un modelo de país muy diferente al que hay, y eso en términos de estrategias para el oficialismo crea una oportunidad, la oportunidad de pensar si todos queremos realmente cambiar y romper lo que hay o si hay lugar para quienes prefieren defender las cosas que sí funcionan, algo de eso se está empezando a ver en la campaña de Massa.

Es parecido a lo que ocurrió con Scioli en 2015 en el balotaje, se conoció como la campaña del miedo. Hacia ahí está yendo un poco el objetivo de estos mensajes, que empiezan por los sectores más kirchneristas, pero que en algún momento buscarán, imagino, plantearlos a sectores menos convencidos.

Fernando Meaños (FM). ¿Creés que lo va ayudar a Massa aparecer al lado de Cristina o que ella lo elogie tan efusivamente como ayer?

Es la vieja teoría de que de lo que siempre se habla es de Cristina, ella tiene una base electoral muy potente, tal vez sea la dirigente del país (por votos propios más asegurados, pero también por la cantidad de años que lleva en la escena) que más resistencia genera en sectores más independientes.

Ahí está siempre la duda, el tema es desde dónde arrancar. Yo creo que la base electoral de Cristina es un piso que Massa tiene que seducir, no puede olvidarse de ello, pero no solamente para que lo voten, si no también para que se movilicen y hagan campaña a favor suyo. Eso probablemente genere la reacción de otros sectores a los que no les cae muy bien Cristina, pero lo cierto es que sin eso no va a tener potencia su mensaje.

Hoy las campañas están muy dirigidas en el mundo a movilizar a las bases, a no ir solo al programa de tele con mayor audiencia, sino que por la fragmentación de los medios se necesita que haya gente de carne y hueso haciendo campaña, sintiéndose representada por su mensaje y saliendo a convencer a sus conocidos. Hacia ahí va el mensaje a los “duros”.

FM: ¿Qué puede prometer Massa en términos económicos que no puede estar empezando a hacer hoy como ministro de Economía?

Yo creo que ha internado mostrar, con el acto de ayer, que esta crisis económica está empezando a tener un horizonte de salida, “una luz al final del gasoducto”. Entonces, tal vez lo de la inauguración de ayer quiso hacer hincapié en que con esa obra van a haber mejoras.

Massa quiere explicar que hay una luz al final del gasoducto. Me imagino que frente a un mal presente todo va a ser futuro, en el sentido de “nosotros hicimos lo que hace falta hacer para dejar la crisis atrás”, y en términos de “ojo que lo que ellos te proponen para adelante es perder derechos y cambios que vos en verdad no estas buscando".

Me llaman la atención los primeros spots de la oposición, especialmente el de Patricia Bullrich, eso de “es todo o nada”. ¿A que está jugando con esta presentación?

Hace mucho que se ve, sobre todo en las encuestas (que hay que ver si después se ratifica en las urnas), que el mensaje de Patricia más dictante, menos dialogal, más contrastante y duro, le estaba dando buenos resultados respecto de su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, que en su momento hablaba de diálogo y amplitud.

Lo que está haciendo Patricia Bullrich con esto es marcar una fuerte señal de que no va a aflojar ni un poco respecto de la disputa con el oficialismo, y yo creo que algo de eso le debe estar dando resultados, porque cuando uno ve el spot de Larreta también es un spot muy negativo, empieza con oscuridad, que muestra problemas, gente deprimida, angustiada y el mensaje que viene después también es muy antagonista con el Gobierno.

Me parece que se está intentando disputar quién está más lejos de lo que hay ahora. Con un Javier Milei que mira del costado. Toda la disputa en la oposición, en estos momentos, lo que están enunciando se trata de ver quién esta más lejos del Gobierno.

No se ven los típicos spots optimistas de esperanza, parece esto que decís vos a lo que están apuntando, por lo menos al comienzo de las campañas, es a lo negativo

Absolutamente, eso es un cambio importante que está habiendo en las campañas, porque tradicionalmente en la época que se creía que los que definen la elección eran los políticos del medio, más partidarios, los mensajes tenían un mensaje más positivo que en estos casos no está

El cambio es demasiado fuerte, en algún punto alguien va a tener que mostrar un camino positivo. No alcanza solamente con negatividad. Si se pierde el factor sorpresa, la atención de la gente, se pierde interés.

