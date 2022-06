La apertura de Modo Fontevecchia: la obsolescencia de las ideas

"Hay una relación entre las ideas nuevas y la inversión que implica el costo de actualizar las ideas y su tiempo de uso. El costo de tener nuevas ideas es mayor que el aprovechamiento que pueden hacer de ellas en relación al tiempo futuro que tienen para utilizarlas", reflexionó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Luego de escuchar la canción Años de Mercedes Sosa en la presentación del programa, Fontevecchia consideró que "volverse viejo para algunos es distinto, algo irreversible, y el paso del tiempo lo hace definitorio", y se refirió a La Cámpora, a quienes definió como jóvenes viejos que tienen la edad de su jefa.

En un recorrido por las ideas económicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el conductor presentó el primer audio del día, en donde se pudo escuchar a la ex mandataria dialogar con Alfredo Leuco en 1997 respecto al modelo de Estado que dejó el menemismo. "Hubo un Estado que se desmontó, o se autodestruyó por así decirlo en el '89. Aquel Estado de bienes y servicios ya no servía más. No se construyó en consecuencia un Estado, porque se dijo que el mercado todo lo resolvía. Nosotros sosteníamos que no, pero no desde biología sino desde la práctica concreta de una gestión de gobierno. En provincia, Leuco, el mercado no existe. Creo que hay que empezar a corregir y a discutir también si hubo grandes beneficiarios del modelo, no una etapa de distribución al estilo del '45 como algunos quieren plantearlo, pero sí mecanismos que comiencen a plantear un esquema impositivo, y progresivo", sostuvo.

Años después, ya al mando de la presidencia, Cristina Fernández habló en el Chaco sobre esta misma visión, refiriéndose a los precios de los alimentos con "una tesis idéntica a la actual", dijo Fontevecchia. "Si queremos hablar sobre precios en serio, en principio hablar de variaciones de precios en temas de frutas y verduras, en términos de expectativas inflacionarias, cualquier economista sabe que es absurdo. Las economías inflacionarias están siempre determinadas por lo que se denominan insumos básicos de la economía y los denominados precios inelásticos", decía la vicepresidenta.

Y continuaba: "Lo que digo es, fundamentalmente, el tema de la inmensa dispersión y distorsión, inclusive dentro de las propias cadenas de una sola marca donde, según el barrio donde esté ubicado el supermercado, las cosas tienen un precio y, si están en Zona Norte, donde está la gente de mayor poder adquisitivo, la misma cadena le pone otro precio. Esto lo sabe todo el mundo, por eso orientar el poder de compra de los consumidores es un instrumento que debe ser también organizado por la propia sociedad y por el propio consumidor con ideas claras y concretas, con la información que cuenta, mientras que el Estado Nacional se provean medidas como la que hacemos con este convenio".

Ocupando el lugar de oposición, en el año 2016, mientras transcurría el gobierno de Mauricio Macri, Cristina Kirchner expresó: "Acá si me atrevo a decir que económicamente este modelo de apertura indiscriminada, donde el único pilar parece ser el endeudamiento, es un modelo sumamente vulnerable y que nos expone con un mercado interno totalmente deprimido, nos expone a los vendavales que vendrán. Pero esto no va a ser culpa de que alguien tome una decisión en la reserva federal, o de que un Presidente tome la decisión proteccionista. Somos nosotros, los que tenemos la responsabilidad de conducir el país por el voto popular, de proteger la sociedad con políticas que tornen menos vulnerable a la Argentina".

Un año más tarde, se la escuchó nuevamente hablar de las tarifas a razón de poder segmentarlas. "Las tarifas tienen que ser equitativas, justas y razonables. Yo te voy a dar ejemplos concretos para que se vea la irracionalidad de lo que se está planteando. El agua se está cobrando por metro cuadrado y no por el consumo que cada uno tenga de agua. Te la cobran por metro cuadrado y por barrio, pero el agua que se gasta en Constitución es exactamente la misma que se gasta el Recoleta. No me parece que cobren agua con diferencia solo por la cara del cliente o el barrio", soltó.

En relación, el último audio corresponde a la vicepresidenta cuando el pasado lunes, en el plenario de la CTA en conmemoración al Día de la Bandera, habló sobre la inflación. En su discurso, la vicepresidenta aseguró que el gran problema de Argentina es la evasión, y que "el proceso inflacionario que vive la Argentina no responde a las explicaciones neoliberales sino que es producto del endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo", y destacó que, en ese período, "se aplicaron todas y cada una de las políticas que quería el sector privado".

Con una dura crítica al Fondo Monetario Internacional y a los empresarios, sostuvo: "Dicen que no tienen nada que ver con la formación de precios y la inflación". "Los jueces y los fiscales aparecieron en el mundo de las importaciones y entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales a través de amparos"​, disparó.

Al respecto, Fontevecchia explicó que hay una conclusión de "¿Por qué Cristina Kirchner queda cristalizada en el tiempo?", a razón de los dichos por el economista Alejandro Bercovich quien planteó que "Cristina está siendo asesorada por los economistas del fondo de la olla". “Cristina tiene una confusión total de conceptos que adjudicó a un mal asesoramiento por parte de sus economistas. Es cierto que la concentración de la economía influye en los precios, pero hay muchas economías similares y no hay una inflación como la de Argentina”.

