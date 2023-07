La "innombrable" y el "mentiroso"

“Hay ejemplos en la historia argentina de peleas fuertes entre contrincantes políticos. Por ejemplo, el expresidente Nicolás Avellaneda con Bartolomé Mitre en los inicios del Estado-Nación”, comenzó diciendo Jorge Fontevecchia la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del martes 11 de julio.

Nicolás Avellaneda había sido designado por Domingo Faustino Sarmiento como su sucesor en la presidencia y ganó las elecciones. Pero apenas resultó electo presidente, Bartolomé Mitre, el candidato derrotado, denunció fraude y se levantó en armas, por lo que fue condenado a prisión por un tribunal militar. Sin embargo, tiempo después fue indultado por Avellaneda.

Otro ejemplo de disputa de primer nivel fue Julio Argentino Roca y su concuñado, Miguel Juárez Celman. En un primer momento, Roca impulsó la candidatura de Celman como forma de continuar su poder, y cuando se dio cuenta que eso no iba a suceder decidió romper políticamente. Algo parecido a lo de Cristina Kirchner con Alberto Fernández.

Una vez rota la relación política, Roca lo llamó vil, ruin y lo aisló políticamente hasta obligarlo a renunciar luego de la Revolución del Parque en 1890.

Hay algo importante que tiene que ver con cómo se va a organizar el sistema de coaliciones entre oficialismo y oposición. Cuando alguien gana, no gana el poder absoluto. La oposición tiene mucho poder y fundamental para que el oficialismo lleve adelante el gobierno.

Los países más clásicos del bipartidismo, como Inglaterra, tienen claro que el jefe de la oposición es importantísimo. Es el segundo puesto en importancia, después del presidente. ¿Quién será el jefe de la oposición el 10 de diciembre? Ese es el principal problema a resolver que tienen ambas coaliciones, definir quién será el jefe opositor.

El puesto de jefe de oposición es fundamental para terminar de construir un sistema democrático con alternancia, que no se trata solamente de que haya elecciones.

Cristina Kirchner y Mauricio Macri no son candidatos de ninguna coalición y, al mismo tiempo, es imprescindible que el que pierda sea jefe de la oposición, y de alguna manera, contribuya a un buen gobierno de quien le toque conducir los destinos de la Nación.

La última pelea de los ex presidentes fue a través de Twitter. Todo empezó con un tuit de Mauricio Macri, donde expresó que “el Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia. Pero la realidad es que en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar".

"En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora. De todas maneras quiero felicitar a los ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales. La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”, agregó el exmandatario.

Respecto a esto surge la polémica, que tiene que ver con la obra pública. A Macri se lo acusó, en un principio, de tener el foco en la obra pública. Los radicales le recordaban que la sociedad prefería calidad de vida y consumo más que obra pública.

Hubo dos presidencias de Macri. En un primer período, fue el ingeniero que buscaba hacer obra pública. Durante el segundo periodo acudió al Fondo Monetario Internacional, que le recetó una reducción del déficit dramática, y lo primero que paró fue la obra pública.

En estos dos Macri está la discusión del gasoducto. Una obra que, claramente, se podía haber hecho antes de 2019. De cualquier forma, cada sector cuenta medias verdades, porque la licitación quedó planteada con capital privado y no público.

Frente al descargo de Macri, Cristina respondió: “A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer, en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que con sus 573 km permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas".

Y amplió diciendo que "entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día. Entre 2016 y 2019 se instalaron 53 km de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte. Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”.

La obra pública consume porcentajes del producto bruto relevantes, que van del 1% al 4%; por eso Massa sostiene que desde el FMI le aconsejaban que posponga el gasoducto. Hacer obra pública es una decisión estratégica de Estado y electoral.

Los beneficios que genera la obra pública se perciben a posteriori, mientras que el consumo se percibe de manera inmediata. Por lo que hay una discusión de caja o economía sobre quién toma la decisión: un financiero o un economista. El financiero dice "pasemos la obra para el próximo mes". Y el económico sostiene que "cuanto antes se empiece, se va a ahorrar".

En líneas generales, los gobiernos más populistas se concentran en generar y distribuir mayor consumo y no en hacer obras.

El gobierno de Alberto Fernández puso la obra pública como uno de sus nortes, e incluso no es valuada de la misma manera en el interior del país que en el AMBA. En el interior, la obra pública es esencial, es un puente, algo concreto que produce más votos.

El ida y vuelta entre Cristina y el expresidente continuó. Macri fue por más y volvió a responderle a su excontrincante: “La Vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios. En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo".

"Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”, completó Macri.

Cristina fue por todo y lo llamó mentiroso: “Voy obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras y, además, todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012".

"¿Pero que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor, ingeniero! Recuerde que no sólo incrementamos el transporte de gas en 26 millones de m3/día en los 12 años y medio de nuestros gobiernos, sino que además, en febrero de 2016, apenas comenzaba su mandato, ingresaron a la red los 5 millones de m3/día generados por el yacimiento de Vega Pleyade en Tierra del Fuego producidos por la empresa francesa Total. Dicha empresa había anunciado la inversión de 1.000 millones de dólares en ese yacimiento en el año 2013, durante mi segundo gobierno", destacó la Vicepresidenta.

También remarcó que "es más… ¿Usted sabe por qué la Total hizo esa inversión? Porque antes, en mi primer gobierno, construimos el segundo gasoducto que cruzó el Estrecho de Magallanes. Fueron 36KM de caños de 24 pulgadas entre Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego hasta Cabo Vírgenes en Santa Cruz que ingresó en operaciones en el año 2010 y, sumado al primer cruce del Estrecho, aumentó la capacidad de transporte desde Tierra del Fuego de 11 a 18 millones de m3/día"

"Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero. Pero hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron", manifestó Cristina Kirchner.

Y remató diciendo que "además le recuerdo que en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el Presidente de nuestro bloque de senadores durante los tres gobiernos… Tan desastrosos no deben haber sido… ¿No ingeniero?”.

Peleas que ya no solo involucran la obra pública y lo hecho en las pasadas gestiones, sino que se enfrentan de manera personal.

Si Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pierden contra Sergio Massa, ¿quién será el jefe de la oposición? ¿El o la que ganó las PASO y perdió las generales? ¿O quien perdió las PASO pero no las generales? En el caso de la coalición oficialista, si Sergio Massa perdiera, ¿sería el jefe opositor?

Ese punto no resuelto, sobre quién será el jefe de la oposición cuando alguna coalición pierda, se vislumbra hoy con la excusa del gasoducto, que encontrará nuevos capítulos hasta que algún líder pase a retiro en la inevitable alternancia que tiene que haber en un sistema democrático.

