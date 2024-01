Las banderas del proyecto de ley que bajó el Gobierno

La periodista de política y economía, Nuria Am, informó al respecto de lo que viene siendo el debate y las negociaciones que el Gobierno está teniendo durante estos días, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El Gobierno Nacional se encuentra intentando por todos los medios emitir dictamen la semana que viene respecto de este paquete de más de 600 medidas muy disímiles, muy diversas entre sí. La intención es que finalmente se puede tratar en la Cámara de Diputados, en el recinto, la semana que viene.

Por un lado, hay banderas que bajó. Para negociar y juntar votos tiene que ir sobre sus pasos en algunas cuestiones que había mencionado como definitivas. Por ejemplo, la reforma política. Guillermo Francos, este jueves, manifestó que tal vez lo dejen para más adelante.

De otro modo, también aquella iniciativa de Patricia Bullrich de que sea considera una manifestación cualquier reunión en la vía pública de tres o más personas. Ayer dijo algo como que "no se entendió" y que lo retirarán directamente. La realidad es que era inaplicable de entender, pese a que lo vinculó con una situación delictiva y lo que podría llegar a suceder.

Se reconocieron errores en la redacción. Eso también está siendo una intención del Gobierno de llamar a errores de redacción estas cuestiones que ahora saca directamente del paquete de medidas. Hay algunos cambios en la industria del biocombustible en relación a los cortes. Ayer esto fue adelantado por el Secretario del área.

Por otra parte, hay que ver qué pasa con las economías regionales. Cabe recordar que la decisión del Gobierno Nacional fue llevar las retenciones a las exportaciones a un nivel más alto que el que tenían. En relación a los derivados de soja llevó las retenciones del 31% al 33%. Luego, bajó al 15% para el resto de los granos y al 8% para la industria del vino y para el aceite esencial del limón.

Tanto la industria vitivinícola como los limoneros están muy preocupados. Hay reuniones de todo tipo, cruzadas con legisladores de los distintos bloque porque dicen "no sabemos cómo vamos a subsistir" en relación a esto. El Gobierno al respecto manifiesta que en su momento exportaban a un valor de dólar que con la devaluación que se hizo hoy les representa el doble, mientras que los exportadores responden que exportaban a un valor de $400 el dólar cuando ese era su valor, sino que tenían una cotización de $700 el dólar y que ahora no compensa la devaluación lo que perderán sí tienen que pagar el 8% de derechos para exportar.

Se espera que el Gobierno tome alguna medida al respecto, pese a que hasta el momento parece intransigente y que solamente se moverá si se tiene equilibrio fiscal.

Estas son algunas de las banderas que por ahora el Gobierno viene sacando del paquete de medidas.

Hay bastante ruido en que la posición no considera que tenga interlocutores válidos en el Congreso. Les preocupa que no vayan aquellas personas que están todo el tiempo con el Presidente, pidieron explícitamente de los distintos para que asistiera Nicolás Posse (jefe de Gabinete), Luis Caputo (ministro de Economía) y Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano y Desarrollo Social). Milei quiso cuidarlos y les dijo que no vayan.

Por lo tanto, sí mandó gente de su equipo. En el Congreso continúan reclamando la presencia de estos funcionarios. Hay que recordar que el Gobierno había dicho que no mandaría a ninguno y luego envió tanto a Mariano Cuneo Libarona y Francos a explicar algunas cuestiones.

Hubo reunión con Omar De Marchi, el hombre que Milei eligió como para negociar con el Congreso. Allí le expresaron los legisladores esta preocupación importante que están teniendo. Lo cierto es que lo que reclaman es más diálogo porque Milei podría contar perfectamente con los votos del radicalismo, del PRO que se considera un aliado natural de los libertarios y con la mayoría de los votos del nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, grupo variopinto en la que una porción importante son hombres de Córdoba y del schiarettismo.

Hoy sí irán funcionarios del área de Pettovello porque hoy sigue la reunión y luego ya queda solamente el debate en el recinto, que el Gobierno espera que sea la semana que viene y así darle un dictamen positivo. De todos modos, tiene que correr mucha agua bajo el río y la aprobación del dictamen está muy lejos.

