Laura Favaloro, cardióloga y co-directora ejecutiva de la Fundación Favaloro, contó que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad a nivel mundial y ratificó la importancia de mantener hábitos de vida saludables. Además, invitó a ser parte de la muestra en homenaje al cardiólogo, René por siempre, que se llevará a cabo este 30 de septiembre en el Malba. “Tenemos que continuar con ese gran legado que dejó”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Hay un "llamado", llevando ese apellido, por tu profesión?

Creo que no necesariamente, pero me apasiona, es una profesión que me encanta y la llevo en el corazón. Desde muy chiquita camino los pasos de la Fundación y estoy en diferentes áreas del hospital, así que no lo sé.

NA: ¿Por qué se celebra hoy el Día del Dorazón?

Desde el 2000 que el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Creo que tiene que ver con tomar conciencia de lo que son las enfermedades cardiovasculares, de cuidar la salud cardiovascular y la importancia de todo ello, fundamentalmente por eso.

NA: ¿La gente tiene mayor conciencia hoy, que tiempo atrás, de lo que hace a la vida saludable del corazón y la importancia de los buenos hábitos?

Es un poco controvertido, porque sigue siendo la enfermedad cardiovascular y la cardiopatía isquémica la principal causa de muerte en todo el mundo, con más de 17 millones de muertes por año.

Creo que hay que tener conciencia y no solo controlar los factores de riesgos cardiovascular, como la presión alta, el colesterol elevado, la obesidad, no fumar, y tener hábitos de vida más saludable, como tener una alimentación consciente, sana y saludable, hacer actividad física, tener un buen descanso y, por supuesto, gestionar el tema del estrés, que es algo que está en el común denominador de todos los días de la vida moderna.

Alejandro Gomel (AG): Es casi lo que la mayoría no hacemos, es difícil...

Es muy difícil llevarlo a cabo, pero tratamos de tener conciencia para reducir estas enfermedades cardiovasculares, y no solamente a la población, sino que debemos empezar en la primera infancia. En los jardines habría que tener más conciencia y educar lo que son las enfermedades más frecuentes en todo el mundo, y que los buenos hábitos ayudan, no solo a reducir sino a controlar.

NA: Comparativamente con otros países, ¿cómo es? ¿En Argentina tenemos más?

No, hoy es el día mundial. En todo el mundo la causa más frecuente de mortalidad son, en primera instancia, las enfermedades del corazón. En Argentina hay aproximadamente 100 mil muertes por año.

NA: ¿Cómo considerás que se lo recuerda hoy al Doctor Favaloro?

Creo que se lo recuerda, y se lo trata de recordar, como un gran héroe nacional, donde con su técnica del bypass coronario, hace que muchas personas tengan una segunda oportunidad y el corazón siga latiendo.

Además dejó un legado imborrable de valores que creo que es importante que todos los ciudadanos tomemos conciencia, practiquemos un poco y seamos más honestos, responsables, solidarios, fundamentalmente quienes trabajamos en la Fundación: 1500 personas, que lo hacemos desde la pasión, y que la importancia del paciente está por encima de todas las cosas.

AG: Hay una convocatoria para el Malba mañana, contanos de qué se trata.

La muestra se llama René por siempre, va a exhibirse en el Malba desde las 13 hasta las 20 horas. Es una exhibición artística única, donde hay 100 corazones de yeso realizados por el artista Leandro Sivori, que fueron intervenidos por artistas plásticos y personalidades destacadas de Argentina como Cynthia Cohen, Guillermo Francella, Susana Giménez y el Kun Agüero.

La verdad que la lista es interminable y son todas personas muy destacadas y, justamente, es tomar conciencia de que el arte es parte del cuidado de la salud, porque está estudiado que el arte como expresión artística colabora con el bienestar integral de las personas.

Esta muestra estará exhibida solo mañana, 30 de septiembre, en el Malba. A partir de hoy, ya están exhibidos los corazones en un catálogo digital y quien quiera puede ser uno de los embajadores. Para recibirlo puede hacerlo mediante una compra y todo lo recaudado va a ser a beneficio de la Fundación.

Andrea Bisso (AB): La Fundación Favaloro no tiene subsidio, ni padrinazgo, sino que se sustenta a través de la donación de la gente. ¿A dónde pueden colaborar?

La Fundación es sin fines de lucro, y todo lo que ingresa es para recursos humanos, infraestructura y equipamiento médica.

La salud en este momento está en crisis, a nivel mundial y en Argentina más por la inflación y el desfinanciamiento del sector.

Todos aquellos que quieran donar a la Fundación pueden hacerlo en fundacionfavaloro.org y ayudar a que podamos seguir atendiendo a los pacientes en la mejor calidad, porque somos muchas personas trabajando, es un centro de alta complejidad, donde todos los días se realizan muchísimas cirugías y se atiende a muchísimas personas, y estamos enfocados no solo en alta complejidad sino también los cuidados preventivos de salud. Tenemos que continuar con ese gran legado que dejó René.

