Política de “Shock”, ajustes y recortes. Después de momentos de incertidumbre con los días fueron conociéndose las medidas económicas anunciadas por el flamante ministro de economía, Luis “Toto” Caputo. Mediante la publicación de un video desde la cartera ministerial se comunicaron las primeras disposiciones de ajuste que apuntan a corregir el profundo déficit fiscal que aqueja a la Argentina. No se hicieron esperar los ecos detrás del anuncio y en ese marco, los fundadores de dos de los unicornios argentinos reconocidos a nivel global, reaccionaron con publicaciones y comentarios en sus redes sociales.

Fue el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín quien dio el puntapié inicial, tras conocerse el video de Caputo, y lo hizo dando retweet a una irónica publicación del humorista Nik. En la viñeta compartida por Galperin, quien siempre se manifestó en apoyo al nuevo Gobierno de Milei, se grafica un bosque totalmente talado, y un esperanzador brote verde que dibuja la geografía de Argentina.

Este mensaje fue originalmente publicado por Nik desde su ceunta en la red social X con un mensaje contundente: “¡Vamos Argentina!”, con varias banderas albicelestes y brazos en señal de fuerza. Además le agregó el hashtag “#LlegóElMassazo”, con doble s, en clara y directa alusión al devastador golpe que implicaron las medidas desplegadas por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que fue su periodo de mandato.

José Castillo: "Es uno de los peores ajustes de la historia Argentina"

Cabe recordar que ya en el discurso oficial de asunción presidencial, se dejó en claro que la “herencia” que dejó el último gobierno es “la peor de la historia” respecto del profundo desequilibrio económico.

Asistencia social

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, las referidas a la asistencia social buscan centrarse en la demanda y no en la oferta. En ese sentido, adelantaron que se duplicará la AUH y la Tarjeta Alimentar subirá su valor a un 50%. De modo que con el incremento, la Tarjeta Alimentar subirá a $42.900 (con un hijo); $67.275 (con dos hijos); y $88.725 (con tres hijos o más). Ambas prestaciones sociales son distribuidas mensualmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Tarjeta Alimentar “abierta”

Por su parte, el CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri ante el retraso del anuncio de las medidas por parte de Caputo, solo posteo: “Siempre es mejor demorar que equivocarse”. Tras conocerse finalmente el video, el fundador del unicornio argentino puso énfasis particular en lo anunciado respecto de la Tarjeta Alimentar. El nuevo Ministro de Economía, sin dar mayores precisiones adelantó, que el beneficio de la Tarjeta Alimentar tendrá un incremento para absorber el impacto inflacionario, a la vez que señaló que la gestión será sin “intermediarios”.

AUH y otras asignaciones de ANSES: quiénes cobran hoy jueves 14 de diciembre

En ese sentido, Barbieri hizo una sugerencia y argumentó que la tarjeta debería ser “abierta”, para que, de ese modo, cada beneficiario pueda decidir cobrar en cualquier banco, lo que redundaría además en un gran ahorro de plástico y gastos por mantenimiento. Pero no solo quedó en una sugerencia, también se puso a disposición con su larga trayectoria empresarial: “En Ualá nos ofrecemos a ayudar y a hacerlo gratis”, destacó.

No se tardaron en llegar las críticas de usuarios por usar el término “gratis”. También le recordaron: “UALA no es una entidad financiera autorizada por el BCRA ni autorizada a funcionar bajo la ley 21.526. De hecho es solo una proveedora de servicios de pago que ofrece cuentas de pagos. Ni siquiera tiene secreto bancario”. Además señalaron que aunque la empresa no cobrara comisión, pasaría a beneficiarse sumando millones de usuarias a la app.

Otros que se suman “ad honorem”

En la misma línea de brindar ayuda sin percibir honorarios ni sueldo a cambio, fue la decisión que hizo pública el asesor digital de Javier Milei, Iñaki Gutierrez. El joven libertario dejó trascender en las redes sociales su intención de colaborar sin más interés que ayudar en el progreso del país.

Así mostró su apoyo al presidente Javier Milei, participando de la gestión pero donando su sueldo: “Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria, que hoy hace que uno de cada dos argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei ad honórem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo, lo donaré”, escribió en su posteo.

Lo cierto es que tanto Iñaki Gutiérrez como su pareja, Eugenia Rolón, son los jóvenes asesores digitales de Javier Milei y Victoria Villarruel. Ambos anunciaron en sus redes sociales de X (antes Tweeter) que trabajarán para el Gobierno pero donarán su sueldo. Los jóvenes, que son pareja, lo anunciaron a través de sus redes sociales. Cabe aclarar que fue precisamente con el uso de esta poderosa herramienta con la que impulsaron la carrera presidencial del libertario.

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, los responsables de las redes de Milei, donarán su sueldo

Por su parte, Rolón publicó: “Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país más del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo”. Y agregó: “Junto a Iñaki Gutiérrez hemos decidido donarlo todos los meses ya que no se puede renunciar al mismo”.

Gutiérrez, de 22 años, administra la cuenta de la popular red social Tik-Tok de Milei, mientras por su parte, Rolón, de 21 años, maneja las redes sociales de Villarruel. Ambos pusieron una impronta juvenil a la campaña que representó el éxito en internet. Directamente interpelado por un usuario de la red social X, sobre podrá mantenerse sin cobrar un sueldo, Iñaki aseguró: “buscaré de forma lícita la manera de mantenerme, como lo hice estos dos años que trabajé gratis en la campaña”.

Aliados fintech

No hay dudas que La Libertad Avanza claramente tiene en el sector de las Fintech argentinas y en la juventud que lidera la tecnología, a un valioso grupo de aliados ideológicos. Deberá tener la inteligencia de capitalizar su gran aporte.

BL JL