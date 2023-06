Mario Russo: "En una época se casaban los Juárez Celman con los Pueyrredón y ahora los Vaca Narvaja con los Kirchner"

A pesar de haber colaborado para la construcción de su figura, Mario Russo ve muy complicadas las posibilidades de Javier Milei de cara a las próximas elecciones. “La provincia de Buenos Aires, que tiene 16 millones de habitantes y 135 municipios, es inviable para alguien que no conecta y articula a través de un partido rector”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9) el ex asesor comunicacional del dirigente libertario.

¿Es cierto que uno de los aportes que hizo en la campaña de Milei fue instalar la idea de "casta"?

Fue un trabajo y no sé si es bueno decirlo. Cuando lo conocí a Javier tenía como idea inicial no romper con todos los liberales que tenía alrededor y generar una campaña acorde a los populismos de derecha que hay en el mundo. Uno de los conceptos fundamentales para instalar esa discusión y división entre dos grupos antagónicos, por un lado un pueblo puro sano y por otro lado la política, era instalar la idea de "casta".

Esta idea ya tiene 15 años, pero en Argentina somos poco adeptos a los libros y cuando pasan las cosas en Europa o Estados Unidos no nos damos cuenta. El concepto ya fue utilizado por Podemos en España, por ejemplo. Yo hubiera sido más agresivo, en 2021 hubiera dicho "A fines del siglo XIX se casaban los Juárez Celman con los Pueyrredón y hoy se casan los Vaca Narvaja con los Kirchner". Las castas y el nepotismo están en la esencia sociobiológica del ser humano. Tenemos que mantener nuestros genes y contar con recursos para sobrevivir. La política es una casta que se queda con los recursos y garantiza su supervivencia.

¿A qué atribuye el estancamiento en la intención de votos de Javier Milei?

Hace poco dije que una cosa es hablar de la muerte y otra distinta es morirse. Cuando terminó la campaña del 2021 me junté con Marcos Peña, que está en mis antípodas, y me dijo que es difícil que en Argentina suceda lo que pasó en Perú con Castillo, porque el sistema electoral te demuele. Me parece que se está viendo que en una provincia como la de Buenos Aires, que tiene 16 millones de habitantes y 135 municipios, es inviable para alguien que no conecta y articula a través de un partido rector.

En su momento me junté con la hermana de Javier y con quien era para ella el organizador, Carlos Kikuchi, y les dije que sin un partido rector como pudo haber sido el PRO en el 2015 dentro de la Libertad Avanza, no iban a poder armar la campaña. A tres días del cierre de listas vemos que se está dinamitando el espacio. Es una lástima porque lo dije hace un año, luego perdí la relación y el contacto directo con Javier Milei.

¿Por qué se alejó de Milei?

Generalmente tengo una idea de las campañas políticas y de la construcción de los candidatos y cuando veo que la cosa va mal, prefiero que después no me echen la culpa. Si bien, desde el punto de vista económico, podría haber sido redituable para mí, con la campaña de 2021 ya estoy satisfecho. Además, en 2021 la campaña condensó lo que la sociedad quería. Hoy la agenda va para otro lado, es "orden o continuidad" y no creo que sea el momento de Javier Milei, el dólar o un cambio en la economía.

¿Encontrás una relación directa entre una merma de votos en Javier Milei y un incremento del electorado de Patricia Bullrich?

Encuentro una relación directa pero no es tan lineal. Hay un tercio de los votos del kirchnerismo que también podrían ir para Javier Milei. El concepto de "populismo" se propagó a principios del siglo XXI para destruir la imagen de Chávez, Cristina, Lula,etc, pero es mucho más profundo. En Francia, un tercio de los votos de Melenchon fueron para Le Pen, lo mismo ocurrió en Italia entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte.

Está cambiando la idea que alguien de izquierda no podría votar a un candidato de derecha y Argentina es el mejor lugar para entenderlo. Estamos ante un escenario que es un laboratorio de la política mundial. No creo que lo de Javier sea distinto a lo que sucede con Le Pen y otros populistas de derecha que han recibido votos de parte de grupos políticos supuestamente antagónicos y eso es lo interesante de la política argentina.

¿Esto explica que terminen siendo más aglutinantes los aspectos estéticos y no los ideológicos de los candidatos?

Sí y creo que Javier en ese aspecto sacó una diferencia notable respecto al resto de los candidatos. Durán Barba dice que la era donde las palabras transmitían ideas dio paso a una era donde las imágenes generan sentimientos. Algunos políticos lo entienden mejor que otros. Javier Milei es un caso único a nivel mundial con su pelo largo, un saco de cuero, gritando,etc.

Es un personaje muy interesante desde el punto de vista de la comunicación no verbal, porque rompió con todos los esquemas y entró en una franja etaria muy difícil que es la de los 16 a los 30 años. En 2021 lo hizo con una ola de gente que incluía a twitteros e influencers. Todo era mucho más sencillo y yo entendía que el concepto de "casta" iba a pegar. Después eso se subía a una ola de construcción en los medios masivos y en las redes sociales, pero hoy se empezó a difuminar. Patricia está trabajando mucho mejor los conceptos de orden y de identidad nacional y creo que eso está empezando a romper algo que parecía muy sólido. De todas formas, creo que Milei tiene una base de 10 puntos que puede ser su núcleo duro.

¿Es un error hablar de tres tercios?

El sistema electoral argentino es tan perverso que nunca vamos a saber cuántos votos tendría Javier, pero creo que debería estar cercano a los votos de Massa en 2015, alrededor de 20 puntos. Es muy difícil con la provincia de Buenos Aires y las elecciones en las otras provincias donde tendrá poco acompañamiento.

¿El hecho de que Argentina sea un país federal dificulta la emergencia de candidatos sin estructura política?

Sí, por eso es imposible compararnos con un país como Perú. Una de las situaciones más complejas que tenemos es que no confíamos en que estén las boletas en el cuarto oscuro. Es decadente y es parte de las características del país. De los 10 polìticos en danza que tiene el país, 9 son de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hay que discutir.

Es aberrante que se hable de federalismo cuando los medios de comunicación ponen porteños todos los días y en la provincia de Buenos Aires hay que votar porteños. Este es un país de cuarta arruinado por los porteños, los peores presidentes de la historia son de la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Bahía Blanca y me parece que sostener que los recursos de la provincia vayan al gran Buenos Aires para competir electoralmente con la ciudad de Buenos Aires y destruir el interior de la provincia, es una de las cosas más aberrantes de los últimos años.

Milei también es porteño...

Yo ya le dije que nunca voy a votar a un porteño.

