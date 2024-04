Maximiliano Rusconi: "Fui muy crítico del juez Lijo"

El profesor y abogado, Maximiliano Rusconi, aseguró que el sistema judicial en Argentina es el más deslegitimado de los tres poderes. “Si no hacemos de la reforma judicial una política pública en donde estemos todos de acuerdo va a ser difícil que tengamos un país mejor”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Maximiliano Rusconi es doctor en derecho y catedrático de Derecho y Proceso Penal en la Universidad de Buenos Aires. Además, se desempeñó como fiscal general de la procuración general de la nación y es profesor honorario de la Universidad San Marcos Porres, en Lima, Perú.

Me gustaría una especie de prólogo suyo sobre lo que va a suceder hoy en el coloquio de juristas para el análisis sobre si corresponde impulsar un juicio político al presidente Javier Milei.

La idea es reflexionar sobre la posibilidad de que ya en estos primeros tres meses se haya dado más de una situación que amerite y signifique causales de juicio político, de acuerdo a cómo lo regula la Constitución. En la Constitución se establecen tres posibilidades para el juicio político: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes. Son tres caminos posibles para someter a juicio político a cualquier funcionario sometible a juicio político.

Milei apuntó contra los periodistas que lo calificaron de "antidemocrático": "A ver dónde están"

Dada la subjetividad que implica el mal desempeño, porque se trata de una figura política, y más allá del encuadramiento técnico-jurídico: ¿Qué condiciones políticas cree que se deben dar para que eso se pueda llevar adelante? ¿Debe haber una mayoría de la sociedad que desapruebe al Presidente?

Al ser un juicio político es un concepto puente entre lo jurídico y lo político. Es un juicio, tiene bastante de las reglas de un juicio. De hecho, en estos casos, la Cámara de Diputados funciona como si fuese un fiscal y la Cámara de Senadores sería el juez.

En las dos instancias, tanto para acusar como para juzgar, se debe alcanzar una cifra difícil, que son los dos tercios de los miembros presentes. Obviamente en la Constitución esto es un remedio excepcional, siempre doloroso, porque a ninguna república le hace bien acudir permanentemente a juicio político. Pero aun así, los constituyentes prevén este sistema, porque tampoco le hace bien a la república un Presidente que cumpla mal su función. Es cierto que el concepto de “mal desempeño” es un poco subjetivo, pero no es subjetivo en su totalidad, porque lo contrario al mal desempeño es el buen desempeño.

Semana decisiva: la Ley Bases se empantana y Javier Milei ordena ir a fondo

Podríamos haberle hecho juicio político por mal desempeño a gran parte de los presidentes en Argentina. Las decisiones políticas tienen que ver también con la sociedad en su conjunto, ya que la opinión de los diputados y senadores representan la opinión del conjunto…

No es electoral esto. Existe la posibilidad de que el presidente actual haya cometido delitos. A veces uno se olvida de las cosas que están puestas en el Código Penal, pero por ejemplo, creo que tenemos que discutir con legitimidad si el video que difundieron desde la Casa Rosada el 24 de marzo no es apología del delito, porque la apología al delito no es sólo hablar bien de los hechos delictivos sino también de sujetos condenados por delitos. Lo que en ese video se hizo es apología a hechos que han pasado la historia, están juzgados y están firmes en la conciencia moral de la comunidad. Hay muchísimas chances de que ese video sea un delito ejecutado por el Presidente.

La segunda situación es que se está ejecutando el presupuesto del año anterior, en el cual estaban financiados, con ejecución presupuestaria, recursos para un conjunto importantísimo de comedores comunitarios, por lo cual se decidió, en base a ese presupuesto, cortar la asignación a los comedores. Existen chances de que ahí también haya un juicio político. Es cierto que se evalúan estos hechos por un órgano político y eso no implica que el juzgamiento es jurídico, es político, pero en base a causales que son objetivos.

La única vez que a nuestros constituyentes se le crispan los pelos es cuando se habla de la sumatoria del poder público, que está regulado en el artículo 27 del Código Penal. Cuando el Ejecutivo envió el proyecto de la ley ómnibus, que es un escándalo en la delegación de funciones, en donde no están reguladas las emergencias, eso es instigación al artículo 27.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/cLuvFk5z93 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2024

En general tuvo 145 votos…

Estuvieron muy cerca de hacer vivir un infierno en Argentina.

¿Esos diputados también estarían cometiendo un delito?

No, porque comenzó la ejecución del artículo 27, que tiene una pena altísima, pero no completaron la ejecución, no fueron responsables con esa decisión, pero sí es responsable el instigador, que requiere que el sujeto instigado, que son los legisladores, comience la ejecución del delito.

Hay muchas causales para discutir. En estos tres meses hay abandono de personas en el terreno de los medicamentos, en situaciones enormemente graves. A esa gente no se le puede decir que su situación es muy compleja pero como recién van tres meses se va a tolerar un par de meses más.

De todos modos, si realmente hay apoyo popular y el Presidente lo mantiene, tendrá un resultado exitoso, pero creo que nosotros debemos cumplir con el deber de someter a discusión estas cosas, que para mi son muy graves.

Javier Milei desafía a los gobernadores en una semana clave para la Ley Bases y el DNU

Alejandro Gomel: Le quería preguntar por la postulación del Juez Lijo para integrar la Corte. ¿Tiene alguna posición tomada al respecto?

La verdad es que no. Hay desastres que están haciendo en esta época y hay desastres que vienen de hace bastante tiempo. La Corte Suprema está integrada por 4 hombres de los cuales, ninguno de los 4 tienen ninguna especialidad de asuntos que se discuten en la Corte. Tenemos la peor Corte Suprema institucionalmente configurada de la historia del país.

En la Corte se discuten temas de derecho penal, de derecho administrativo y de derecho laboral, no hay ningún especialista y encima son 4 hombres. Yo hubiera preferido, sin ninguna duda, que vaya una mujer, porque encima el procurador, al igual que el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires es hombre.

Me parece que discutir una candidatura es legítimo, pero el sistema judicial no es que debe reformarse, sino que hoy hay que refundarse, el sistema judicial argentino es un espanto, del lugar más pequeño al más alto. Hay que discutir en serio un proyecto de reforma, pero cuando se cumple con el mandato condicional de juicio por jurados y en el proyecto de ley se dice que el juez profesional va estar con toga y martillo es un modo de bastardear y no enfrentar con seriedad los problemas de la reforma judicial. Para mi, de los tres poderes, el Poder Judicial es el más deslegitimado sin ninguna duda.

Quién es Ariel Lijo, el "judicial puro" que procesó a Boudou y fue elegido por Milei para la Corte Suprema

AG: ¿Ahí en Comodoro Py no es de los más deslegitimados justamente?

Uno de los peores jueces fue Bonadío, y fue aplaudido por los medios de comunicación mayoritarios, así como el Juez Urso, que fue aplaudido cuando se lo encarceló a Menem. Me parece que siempre nos acordamos de la discusión de coyunturas cuando viene la coyuntura, nunca hay espacio para discutir en serio un programa de transformación judicial. Lo que está pasando hoy en día son nuevas coyunturas y cada una significa ventajas para uno o para otro. Me parece que necesitamos una discusión en serio sobre hacia dónde debe ir el sistema judicial, que sea el más deslegitimado de los tres poderes.

El Club Político Argentino cuestionó los candidatos del Gobierno para las vacantes en la Corte Suprema

Claudio Mardones: ¿Se esperaba, después de haber litigado en Comodoro Py e incluso haber pedido el apartamiento del juez Lijo en esa causa, que sea uno de los candidatos para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia?

Fui muy crítico del juez Lijo por las razones que posiblemente el sector político que lo impulsa cree que son buenas. A Lijo se lo presenta como el juez que avanzó en ese caso. Yo fui abogado de Nicolas Ciccone y para mí fue una víctima, le robaron la empresa. Las razones por las cuales fui muy crítico es porque a Nicolás Ciccone se lo convocó primero como testigo y luego se utilizó lo que declaró como testigo para imputar.

La verdad es que la lesión de garantías constitucionales en Argentina en una permanente, una situación que está siempre, solamente cambia hacia dónde es la lesión de garantías. En Argentina tuvimos que soportar que Bonadío tome 8 indagatorias en el mismo momento a la misma imputada, que era la vicepresidenta. Lo que me entristece es que incluso los medios tienen alguna responsabilidad también, no digo ustedes, pero en general estas cosas adquieren relevancia de acuerdo al momento y a quien le conviene.

Argentina es el único país del mundo en donde el garantismo, que es el respeto a las normas constitucionales, es un calificativo para despreciar a alguien, es muy llamativo. Estamos muy mal en términos del sistema de justicia. Tenemos un procurador que no fue legitimado nunca, no fue elegido de acuerdo al sistema de elección, me parece que hay un montón de problemas en Argentina que deberíamos discutir con más convicción y no cuando nos conviene poner en la tapa de un diario el pedacito de coyuntura que nos perjudica en ese momento. Si no hacemos de la reforma judicial una política pública en donde estemos todos de acuerdo va a ser difícil que tengamos un país mejor.

VF FM