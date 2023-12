Miguel Boggiano, asesor financiero, aseveró que "la economía argentina es una maraña de parches". "Tenemos muchos precios de la economía totalmente intervenidos", recalcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Boggiano es asesor financiero, licenciado en economía de la Universidad de San Andrés, master en Economía en la famosa Universidad de Chicago. Además, es fundador y CEO de Carta Financiera, compañía especializada en análisis de inversiones y gestión de portafolios, escribe sobre inversiones en diferentes diarios y medios de Argentina.

Hace un rato teníamos un debate con Nuria Am respecto de la verdadera importancia o prioridad que tiene solucionar el tema de las leliq. Habrá visto este fin de semana que distintos economistas de mucho prestigio consideraban que ese no era el tema principal, sino que el primordial era el déficit fiscal. ¿Cuál es su opinión respecto de la prioridad que tiene el tema de las leliq?

El tema de las leliq tiene mucha importancia porque le da un plafón de resguardo a levantar el cepo sin tener un riesgo mayor a disparar el tipo de cambio y una posibilidad de hiperinflación. Esa chance está porque hay una cantidad ingente de pesos que siguen estando en el sistema financiero porque se le paga una tasa de interés muy alta. Si se quiere desarma eso hay que armar un mecanismo para hacerlo. Al final no sé si la lectura es que lo más importante son las leliq, lo que habría que preguntarse es si lo más importante es levantar el cepo o no. El déficit fiscal, en buena parte, también lo tenemos porque estamos con cepo y porque tenemos muchos precios de la economía totalmente intervenidos, son fabricaciones ilusorias directamente.

¿Lo que usted dice es que no necesariamente lo primero sea lo más importante, pero lo primero tiene que ser eso?

El déficit fiscal es una consecuencia. Necesitamos el engranaje de las leliq porque se necesita sacar el cepo y el cepo que tenemos tiene que ver en gran medida con ese déficit fiscal que venimos arrastrando y que se vino componiendo.

Usted lo plantea así: para llegar, finalmente, al problema verdadero, que es el déficit fiscal, primero hay que solucionar el temas de las leliq porque es necesario para que luego se levante el cepo, y es necesario para solucionar el problema del déficit fiscal que se levante el cepo. Por lo tanto, aunque el objetivo final sea eliminar el déficit fiscal o reducirlo, lo primero es solucionar el tema de las leliq.

Sí, porque en definitiva lo primero es la normalización del sistema de precios. Argentina tiene un problema enorme donde los precios no son buenos transmisores de información porque todos los precios, como una parte importante de los precios de la economía, son artificiales. Entonces, a eso después hay que sumarle a la enorme cantidad de gastos que en una parte también tiene que ver con subsidios.

La economía argentina es una maraña de parches y ésta que no se sostiene lleva a que todo se termine supliendo con impresión monetaria. Por lo tanto, hay que empezar por lo primero y es liberar los precios de la economía que, por supuesto, en lo inmediato significará un salto inflacionario. Si siempre tuvimos un litro de nafta que estuvo en torno a un dólar, hoy vale 40 centavos de dólar si lo medimos en el dólar contado con liquidación que es el dólar de verdad, es el libre de mercado y es legal. Entonces, ese es un elemento. Si nosotros tenemos ese salto del 100% o 150% en las naftas, es claro que impacta en logísticas y en un montón de costos. El que cree que el año que vienen no tendremos una inflación más alta que este año esta desorientado porque eso es lo que pasará como consecuencia de comenzar a normalizar el sistema de precios.

¿Cuál es la proyección que usted tiene para 2024 de inflación y crecimiento de la economía? ¿Cómo se lo imagina? Si me lo quiere separa en primer semestre y segundo semestre, lo que a usted le parezca que sea más útil o didáctico para que comprenda la audiencia el escenario que usted imagina el próximo año.

La inflación de noviembre habría cerrado por encima el 11%.

El escenario de inflación puede estar tocando el 250%, siempre midiendo los 12 meses. Probablemente ese pico se puede dar a mediados de año. Todo esto es dependiente de qué medida se plantee el 11 de diciembre y si hay aprobación. Esto tiene un montón de condicionantes. Con esto, el año que viene es esperable que sea recesivo y lo que lo puede morigerar un poco puede ser un cambio de expectativas que consiga tener inversión directa. Todo en la medida en que la economía o Javier Milei consiga generar un shock de expectativas. Tal que vengan inversiones extranjeras y locales que colaboren con la transición. Pero eso hoy depende de infinidad de cosas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido discutirlo porque no sé qué paquete se presentará el 11 de diciembre, mucho menos sé si ese paquete lo conseguirán aprobar o no.

Cuando usted habla de tocar 250% de inflación, ¿en qué términos lo plantea?

Me estoy imaginando que si nos paramos en junio o junio y miramos los últimos 12 meses, ese puede ser el pico y luego puede ir bajando lentamente. Milei dijo que la inflación comenzará a bajar más seriamente en la segunda mitad del 2025. Son cosas reales, es una ilusión pensar que esto se soluciona tocando dos botones. Es una ilusión y una mentira que nadie transmitir.

