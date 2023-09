El ex ministro de Salud tucumano, Pablo Yedlin, sostuvo que hubo una maduración del voto de los argentinos: "Se aprendió a diferencias el voto local del nacional". Además, manifestó que el peronismo "no jerarquizó" las PASO y, al respecto de las elecciones de octubre sostuvo que "hay una fantasía exagerada sobre cuidar los votos", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué Massa puede estar arriba de Juntos por el Cambio en las encuestas y, al mismo tiempo, perder varias provincias con el espacio político que encabeza? ¿Tiene algo que ver con ese desacople de las elecciones locales con las nacionales?

Hay una maduración del voto de los argentinos, ya que hacen una diferenciación importante entre el voto local y el que es para presidente. Nosotros hemos tenido una elección en Tucumán donde la fuerza de Milei, encabezada por Ricardo Bussi, había sacado un piso histórico, nunca le fue tan mal.

Pero después tenemos una elección a presidente en donde Milei saca un caudal de votos que lo pone por encima incluso del peronismo en la provincia. Y aunque esto se va a revertir, es un signo de alerta.

Asimismo, es un símbolo de la transparencia y utilidad de nuestro sistema electoral tan denostado, de la boleta papel, entre otras cosas. Esta elección demostró que el sistema fiscalizado fue robusto, incluso porque una persona que casi no tenía fiscalización logró una contundente victoria.

¿En la primera vuelta Milei va a sacar menos votos y el peronismo más, porque en las PASO este último ayudó a fiscalizar al libertario en todos los lugares donde no contaba con fiscales, precisamente para disminuir las posibilidades de JxC?

En realidad, el sistema se autocontroló. Y eso permitió la sorpresa que tuvimos. Hay una fantasía exagerada sobre cuidar los votos. El peronismo no jerarquizó la PASO en las provincias donde hubo elecciones locales. Esa no jerarquización de este evento hizo que haya menos instancias de trabajo y militancia.

Ahora, cuando cambié el sistema, no será porque el peronismo no cuidó el voto sino porque irá más gente a votar. No creo que la gente que votó a Milei deje de hacerlo. Hay que apuntar a los que votaron a Larreta. Entiendo el "folklore" de esto, pero es más un tema de decisión de la población que ha crecido mucho en estos 40 años de democracia.

¿Qué opina de las dificultades que puede tener Bullrich para que el voto de los que optaron por Larreta vaya a ella y no, paradójicamente, a Milei?

Eso puede pasar como voto útil en aquel votante de Larreta que sea antiperonista como definición política. Y que como piensan que Bullrich no llega, se inclinaría por Milei. Pero si es por concepto de campaña o de ideas de desarrollo, gran parte del voto centro es más lógico que termine votando a Massa que a Milei. O inclusive a Patricia, pero eso lo define la ciudadanía.

¿Entonces, en un balotaje donde no estuviera Massa, votaría por Bullrich?

No sé si votaría por Bullrich o en blanco, pero lo que sí estoy seguro es que no votaría a Milei. No voy a votar a alguien que piense que la Tierra es plana o que quiere que se vendan los órganos. Todos los proyectos económicos de Milei demostraron que fracasaron en todos los países del mundo.

Ahora bien, entiendo que es un personaje que tiene una gran aceptación en un grupo de personas y que ve en él una solución contra la política, pero yo no lo votaría.

