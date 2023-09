En medio de un clima “enrarecido”, que se tornó cargado de tensiones, expectativas y jugadas estratégicas, sigue avanzando el devenir del país. Lo cierto es que el mercado está alerta y se mantiene siguiendo muy de cerca los acontecimientos en el ámbito político de Argentina. Una eventual victoria del libertario Javier Milei también mantiene en vilo a todos los sectores.

De cara a las presidenciales de octubre se trata de proyectar los efectos de una salida a la crisis que sin control ni plan termine por agravar el panorama extremadamente complejo y sin margen de error.

La semana última sorprendió con un repentino viaje de Milei a Estados Unidos, mismo lugar de destino al que volaron enviados de su equipo económico, Darío Epstein y Juan Nápoli, para reunirse con representantes del sector financiero. El objetivo de dicho encuentro fue comenzar a delinear más acertada y fundadamente el plan económico del líder libertario.

Epstein y Nápoli se reunieron en la mansión de Gerardo Mato, ex ejecutivo de HSBC, en las afueras de Nueva York. En el marco de la reunión el pasado jueves por la noche, que mantuvieron de los enviados de Milei con cerca de 80 banqueros y representantes de las finanzas de Wall Street, fue infinita la lista de preguntas, que incluyeron cuestiones sobre el real margen de gobernabilidad o la capacidad para lograr la aprobación de los proyectos en el Congreso.

Los representantes de Milei en la reunión expresaron que se encuentran trabajando, aun sin equipo confirmado, en un eventual plan económico, que hay que señalar que afrontó un aluvión de críticas de expertos de todo el mundo. Teniendo en cuenta la sorpresiva victoria en las primarias del candidato por La Libertad Avanza, hasta podría parecer esperable.

No obstante, los banqueros de Wall Street se encargaron de dejar en claro a los emisarios de Milei que no existe posibilidad de crédito extra para Argentina en los mercados financieros. El crédito disponible es cero, lo que viene a profundizar las miradas críticas que se basan en la falta de dólares. Todo hace más fuerte aun la incertidumbre respecto a la posibilidad cierta de implementar un esquema de dolarización en el país.

En paralelo a la reunión de Epstein y Nápoli en Estados Unidos, con los representantes de fondos de inversión y entidades financieras de Wall Street, los cuestionamientos al plan de dolarizar de Milei se propagan sin control. La reunión buscó disipar el escepticismo que despierta el programa de campaña del libertario, candidato más votado en las PASO. Sin embargo, la mirada de reprobación se instala con más fuerza en el establishment financiero global, cada minuto.

En ese sentido, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por las siglas en inglés), que nuclea a 38 de los bancos más importantes e influyentes del mundo, publicó un informe que cuestiona la propuesta de dolarización y tira por tierra el mito del resultado de la experiencia ecuatoriana.

“Desde las elecciones primarias del mes pasado, Argentina ha estado debatiendo los méritos de la dolarización, que en realidad es sólo una versión extrema de una vinculación con el dólar, ya que aumenta el costo de la devaluación, pero no la elimina como opción de política. El persistente atractivo de la vinculación con el dólar es un tanto desconcertante, dada la cantidad de vinculaciones que han terminado en devaluaciones explosivas y profundas recesiones en los últimos años. Esto por sí solo debería hacer reflexionar a los defensores de la dolarización”, precisa contundente, el reporte firmado por los expertos Robin Brooks, Martín Castellano y Jonathan Fortun.

Además, el IIF tiró por tierra el mito del falso éxito de la dolarización ecuatoriana: “El dólar estadounidense se ha fortalecido enormemente en la década pasada. La vinculación al dólar importa esa fortaleza, cobrando un alto precio en términos de competitividad y crecimiento. Ecuador es una vívida demostración de esto. La dolarización redujo rápidamente la inflación, pero a costa de un menor crecimiento crónico y un desempeño inferior al del resto de América Latina”.

Abunda en fundamentaciones, y agrega que la dolarización es una “camisa de fuerza” que tiene efecto de rápida caída de los niveles inflacionarios, a costa de un crecimiento estancado en el mediano plazo. El informe desaconseja firmemente su implementación en Argentina “dado que la desinflación se puede lograr haciendo el banco central totalmente independiente, el camino seguido por gran parte del resto de América Latina”.

Concluye el informe, que el país debe ir hacia una política cambiaria menos regulada y más libre: “Argentina ya tiene una flexibilidad cambiaria demasiado baja, lo que ha llevado a una sobrevaluación sustancial y a un tipo de cambio paralelo. Argentina necesita más flexibilidad cambiaria, no menos, que es lo que es la dolarización”.

Una apuesta arriesgada para el crédito

En este contexto, el claro mensaje negativo de los banqueros de Wall Street, no se limita a la idea de dolarización propuesta por Milei. Va más allá aun. No queda lugar a dudas, dentro del mundo de las finanzas, respecto a que Argentina no tiene posibilidad de negociar préstamos, mucho menos millonarios, para aventurarse a implementar un esquema de economía dolarizada.

De hecho, el país se quedó sin crédito externo desde hace años. Se suma que tampoco tiene margen para hace crecer la deuda interna y no puede seguir echándose mano a la emisión monetaria. Este combo, convierte prácticamente en inviable el programa de dolarización del candidato libertario. Ya hay quienes sugieren que podría quedar como recuerdo o slogan de campaña, que por cierto se habrá hecho escuchar.

