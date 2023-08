El precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, aseveró: "Me hubiese gustado una campaña menos personalizada". El futuro prometedor que tiene Argentina, la autocrítica y los errores percibidos de la anterior gestión, y su propuesta para la gobernación entrerriana, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Como pocos tenés credenciales para explicar cuánto de las tensiones internas que hay en Juntos por el Cambio, como decía el peronismo, no significa que se están peleando sino que "se están reproduciendo”.

Vos fuiste de las personas que Mauricio Macri, en su libro “Primer Tiempo”, criticó, y te recuerdo, además, como ministro del Interior con mucha sinceridad, marcando autocríticas dentro del propio gobierno.

Haceme un balance de tu propia visión sobre esta interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en cuanto a qué heridas hay y quién las puede generar a futuro.

Una aclaración es que Macri no habla de mí en el libro, sino que hace una alusión a que él no debería haber delegado la política en dos o tres personas.

Siempre lo acepté porque me parece una buena autocrítica, ya que Macri fue el presidente del gobierno más débil del último siglo en Argentina y necesitábamos que la máxima figura y que eligió la gente se pusiera al frente de la construcción de la gobernabilidad, por lo que siempre coincidí con esa visión y lo hablé con él, sobre todo, en este último tiempo.

Otra pequeña salvedad es que no soy más diputado nacional, decidí renunciar a mi diputación cuando oficialicé mi candidatura porque me parecía que era lo que correspondía.

No siento que tenga que tener un plan B si pierdo y creo que los políticos tenemos que sentir la misma incertidumbre que siente la gente todos los días en Argentina y que se relaciona con que no saben si pueden llevar un plato de comida a la casa, si van a seguir teniendo trabajo, si podrán abrir sus negocios, tener insumos importados para producir, si despertarán con algún nuevo dólar o impuesto para los del campo.

Esa poca certidumbre los políticos no la viven o tratan de no vivirla, buscar siempre caer bien parados, y eso es parte de lo que aleja a la política de la gente.

Respecto a las peleas internas, estamos viendo en JxC algo novedoso, que es una interna, una PASO que no tuvimos, salvo que la del 2015 se considere como tal, pero creo que no había equivalencias en aquel momento.

Este es el primer experimento de un espacio que está creciendo y que ese crecimiento, a veces, tiene dolores y fricciones, pero estoy convencido, porque hablo con los dos y los llevo a ambos en la boleta en Entre Ríos, de que no hay ninguna duda ni margen para no pensar que esa misma noche del 13 de agosto estaremos todos juntos hinchando para el mismo lado. No tengo dudas de eso, independientemente de las discusiones o peleas. Igual, me hubiese gustado una campaña menos personalizada.

Soy de los que creen que la política se está viendo afectada por esa pulsión a personalizar todo, hablar de otros políticos todo el tiempo y eso me parece que nos hace mal como país y democracia. Pero independientemente de esa salvedad y de las diferencias de matices y, quizá, de estilos de nuestros dos candidatos a presidente, no tengo duda de que vamos a estar todos juntos. Porque, básicamente, más allá de una cuestión o inclinación personal, es lo que la gente nos pide a gritos en la calle todo el tiempo.

Todos los argentinos sabemos que tenemos un desafío enorme por delante y que, de mínima, la condición necesaria para enfrentarlo es que estemos todos juntos.

Decías que compartís la autocrítica de Macri de que se tendría que haber puesto al frente de la negociación política. En su libro, el párrafo al que hacía referencia no era solamente para vos, sino también para Emilio Monzó.

Si él hubiera interpretado que fue exitosa la gestión, no habría autocrítica. Evidentemente, hay una autocrítica y una crítica a ustedes...

Eso es subjetivo y depende cómo lo consideres, porque personalmente me ocupé, sobre todo en la segunda parte del gobierno, de generar gobernabilidad para terminar el mandato. Hoy parece una obviedad, pero en aquel entonces no lo era y fuimos el primer gobierno no peronista en casi 100 años que culmina su mandato, con muchos palos en la rueda de la oposición.

El kirchnerismo no nos votó una sola ley y nosotros teníamos un tercio de los diputados y un quinto de los senadores de nuestro color político. Fue muy complejo. Quizá, con un presidente que se hubiera puesto al frente, podría haber sido un poco mejor, por qué no aceptar eso como una chance, yo no lo tomo mal.

Me parece que cuando vos sos el presidente del gobierno más débil del siglo, la construcción de gobernabilidad, apoyo y acuerdos tiene que ser tu principal prioridad.

La comparación entre Raúl Alfonsín y Mauricio Macri

Me quedo pensando en revisionismo histórico, además vos tenés toda una tradición familiar que te permite hacerlo, incluso hasta con conocimiento de causa, si fue más débil y amenazada la presidencia de Macri que la de Raúl Alfonsín, quien aguantó seis años y no cuatro.

No terminó su mandato tampoco.

Seis meses antes, por lo tanto, cinco años y medio.

Pero tenían mayoría en el Senado.

No, no tenía mayoría en el Senado.

Perdón, en Diputados.

Una pequeña mayoría en Diputados, pero tenía las Fuerzas Armadas todos los días encima, que debe ser mucho peor que tener al kirchnerismo...

Eran circunstancias totalmente distintas, la Argentina era otra. Coincido, pero insisto en que tenían la mayoría de los gobernadores, y también en Diputados. Nosotros teníamos cinco gobernadores sobre 24 y pocos intendentes.

Tampoco tenía la mayoría de los gobernadores...

Tenía la mitad de los gobernadores.

Esta situación que se viene ahora es totalmente diferente porque por primera vez el peronismo no tendrá mayoría en el Senado a lo largo de los 40 años de la democracia y, si vos triunfás en Entre Ríos (que puede ser lo más probable), habrá una enorme cantidad de gobernadores que no son peronistas...

Tengo mucha esperanza de que esta situación será distinta a la del 2015, que tendremos mayor volumen político para llevar adelante la reforma que necesita Argentina, que tendremos mayoría en la Cámara de Diputados, cierto equilibrio en el Senado, y quizás hasta la misma cantidad de gobernadores que el peronismo.

Siento que estamos frente a una oportunidad. Además, tenemos un mundo que nos vuelve a acompañar para abrir oportunidades y nos da facilidades para desarrollarnos. Si esta vez hacemos bien las cosas, si con humildad aprendemos de los errores de nuestra gestión anterior (que estoy seguro que será así porque tanto Patricia como Horacio lo tienen claro), como así también en lo que acertamos, es decir, qué cosas tenemos que corregir y cuáles rescatar del gobierno de Cambiemos, Argentina posee un futuro promisorio.

Lo dijimos muchas veces y nos equivocamos, pero esta vez hay más fundamentos, cuestiones concretas y objetivas como para sostener un escenario positivo a futuro.

Alejandro Gomel (AG): Apelo a dos cuestiones. Una es la experiencia de gobierno durante la gestión de Macri y, a la vez, un hombre que es economista. Hay una discusión de cómo salir hacia delante con esto, respecto de la experiencia que hubo en 2015 con el tema del cepo.

¿Cómo se hace con el cepo? El primer día, ¿se puede sacar el cepo como hizo Macri en 2015? ¿Hay que tener mayor recaudos y esperar un poco?

No es una cuestión de una carrera. Parte de los errores económicos que tuvo Cambiemos fueron las distintas velocidades, es decir, tuvimos una velocidad muy rápida para la cuestión monetaria (si se quiere) y cambiaria, y en cámara lenta con las cuestiones que había que atender desde el punto de vista de lo fiscal.

Esa diferencia de velocidades creo que fue peor que el gradualismo, como muchos lo plantean. Aquí hay que ser consistentes y plantearse una lógica desde el punto de vista del sentido común. Por supuesto que tenemos que abrir el cepo, unificar los tipos de cambio e ir al equilibrio fiscal, culminar con todos los gastos que son improductivos y no le llegan a la gente.

Todo esto hay que hacerlo desde el primer día, ahora, no necesariamente ese primer día hay que abrir el cepo y unificar el tipo de cambio, pero sí avanzar con los ajuste de la política, eso sin duda, y finalizar con los privilegios de la política, eso hay que realizarlo desde el primer momento.

No es un tema de mostrar que lo pudiste hacer el primer día como si eso fuera un trofeo, sino con sentido común, criterio y aprendiendo de los errores, con mucha humildad, que eso muchas veces le hace falta a la política, sobre todo, al kirchnerismo, que gobernó 16 de los últimos 20 años e insiste con la mismas recetas que mostraron su fracaso en el pasado. Ese error del kirchnerismo no hay que cometerlo.

AG: ¿Fue un error sacar el cepo inmediatamente? ¿Eso es lo que no hay que repetir?

Insisto con que tuvimos alguna inconsistencia en términos de coordinación entre la política monetaria y fiscal, eso es lo que no debe volver a ocurrir.

Las elecciones entrerrianas

Contame un poco de Entre Ríos. ¿Qué te indican hoy en día las encuestas? ¿Cuál es tu percepción o termómetro recorriendo la provincia? ¿Qué es lo que terminará pasando?

Voy por la segunda, porque las encuestas son relativas. En este caso, me benefician, pero prefiero guiarme por el pulso que siento en la calle. Camino mucho, estoy todos los días desde hace, por lo menos, tres años recorriendo a pie los barrios, que son casi 300.

Soy un agradecido porque la gente tiene todo el derecho del mundo de estar muy enojada con los políticos y la política. En 40 años de democracia, no hay una sola variable económica social que hayamos podido mejorar, por lo que el enojo es fundado. A pesar de eso, que me reciban con cariño y con esperanza, como la chance de que nuestro proyecto ponga a brillar Entre Ríos otra vez, me llena de satisfacción, orgullo y agradecimiento.

Fuimos una provincia que hace poco más de 100 años le disputaba a Buenos Aires de igual a igual el liderazgo y protagonismo de Argentina, y por malas políticas nos transformamos en la hermana pobre de la región centro. Pero es reversible y es lo que que creo que la mayoría de los entrerrianos también comparten.

El recambio generacional en la política

¿Surge una nueva generación de gobernadores? Pensaba en Córdoba, Santa Fe, vos en Entre Ríos (si así se confirma), todos gobernadores de una generación que, de alguna manera, da vuelta la página no solamente de Cristina Kirchner y Macri, sino también de personas de la generación de Bullrich, inclusive, y por lo menos de la generación como conductor o administrador de Larreta.

Es casi natural. Somos la generación que no vivió los momentos más duros y cruentos de la historia reciente de Argentina o que la vivimos pero no nos acordamos porque éramos muy chicos. Esa generación tiene que empezar a ser más protagonista, porque es una que no tiene en la mochila tanta historia negativa, ni rencores ni disputas.

Además, posee más vasos comunicantes como para generar los grandes consensos, en tres o cuatro cosas, que todos los países necesitan para salir de una situación tan compleja, como la que atraviesa el país. Eso se tendría que dar, no sé si dará pero debería darse. Es tiempo de que nuestra generación, de los que andamos entre los 40 y 50 años, empecemos a despertar, al menos, y ser más protagonistas de lo que le pasa a nuestro país.

Me cuentan de Martín Llaryora en Córdoba que, hasta antes de ser gobernador era el intendente de Córdoba capital, y directamente se puso un dormitorio en la intendencia, que duerme allí y va los fines de semana a ver a la familia al interior de Córdoba. Además de que trabaja todo el tiempo.

Lo mismo hace Maximiliano Pullaro y vos también. Uno podría decir que lo que une a Larreta y Bullrich es que los dos son trabajadores incansables.

¿Hay una enseñanza respecto a esto que decías de que lo que necesitamos son gobernadores y presidentes muy trabajadores?

Sin dudas. En general, ocurre eso en cualquier del mundo, pero en Argentina, con todos los problemas que tiene (como 50% de argentinos por debajo de la línea de pobreza, la calidad y la prestación de bienes y servicios públicos de nuestro país), me parece que este es un trabajo para 24 horas, los siete días de la semana.

Yo lo viví en nuestro paso por el Gobierno Nacional, es desgastante. Por eso también es importante que los políticos no estén permanentemente en funciones, porque a este ritmo es difícil conciliar todo, como lo es la vida familiar, política y personal. A mí me hizo bien estar dos años en la actividad privada, tras la gestión.

Tomé fuerzas y ahí me convencieron de que tenía que encabezar un proyecto para mi provincia y lo estoy haciendo con mucho entusiasmo. Pero creo que los políticos no pueden estar siempre viviendo en la política, necesariamente tienen que participar de la vida en la actividad privada, entre otras cosas, para saber cómo el Estado muchas veces afecta y te pone palos en la rueda a los que quieren emprender y generar riqueza. Si no lo vivís, difícilmente cuando te toque gobernar estés dispuesto a cambiar esa situación.

