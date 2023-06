La profesora de feminismos jurídicos, Soledad Deza, aseveró que el Norte tiende a ser más conservador. Además, se refirió al llamado de atención por la elección de Juan Manzur como precandidato a vicepresidente de Wado de Pedro, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Claramente la estamos llamando por las controversias que genera en las cuestiones de género la figura de Juan Manzur. Me gustaría tener una descripción suya al respecto de si son justas o injustas estas sospechas alrededor del, todavía, gobernador de Tucumán.

Cuando lo llamaron para ser jefe de Gabinete sucedió lo mismo. Las objeciones salen siempre por el tema del aborto. Yo lo único que hago, porque parece que quedo de vocera de Manzur, es decir la cantidad de abortos que se van haciendo en Tucumán o se que se iban haciendo en 2021, cuando salió ese tuit que se hizo viral, y los que se hicieron en 2022.

¿Qué quiero decir con esto? Sí hubo un caso en Tucumán, fue el de Lucía, que se utiliza cada vez que sale este tema. Como también estuvo el caso Belén, en el que yo fui abogada y hubo una joven presa por un aborto.

Maslatón criticó la fórmula Wado-Manzur: "Fortalece mucho a 'Sombrilla' Larreta"

Lo que personalmente señalo es desde que es ley el aborto. Desde 2020 en adelante ese tema dejo de ser un problema, quizá, porque Manzur entendió que no podía ser un problema, pero no sé sus razones. Remarco que es una política pública que sí se garantiza en Tucumán.

Usted fue abogada en el caso Belén que, para compartir con la audiencia, es una joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo en 2014 y fue apresada durante ocho años, en Tucumán. En ese momento, Manzur era vicegobernador. ¿Le cabe alguna responsabilidad, aunque sea indirecta, a Manzur?

No. En ese caso, no. Porque la responsabilidad transversal le caben a los poderes judiciales y ejecutivos, cuando no se comprende, por un lado, que el secreto profesional impide denunciar a las pacientes y, por otro lado, cuando no hay una política de prevención de las violencias que ocurren en la salud.

Desde ese punto de vista, creo que sí hay una responsabilidad y que el encarcelamiento injusto de Belén debe ser reparado. Y con la misma firmeza con la que digo en Tucumán se garantizan los abortos, digo que a ella le deben su reparación todavía.

Cuando Manzur quería jubilar a CFK: "La ex presidenta cumplió un ciclo"

Ella pidió una casa en uno de los circuitos de viviendas que hace el Estado y le provee a la gente y todavía se la deben. Son siete años ya.

¿Tucumán, en particular, tiene una actitud más conservadora, adversa a la igualdad de género o es una perspectiva injusta y miope a la distancia?

Nuestro Norte es conservador, tiene presencias conservadoras mucho más fuertes que en el Sur. Tienen un entramado de los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos mucho más fuertes con los gobiernos locales.

Son lugares donde los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, quizá, son mucho más difíciles de practicar y donde estamos mucho más a la defensiva respecto de temas que tiene que ver con la igualdad de género. Son lugares en los cuales los feminismos tenemos más trabajo.

Juan Manzur, compañero de fórmula de Wado de Pedro

No sé si en este momento es algo muy diferente de lo que pasa a nivel global y regional con los avances neoliberales y las nuevas derechas, pero sí, históricamente nuestro Norte fue mucho más conservador.

Y por eso aparecen las resistencias, en algunos momentos, para garantizar las interrupciones del embarazo. Y también crea las resistencias centralistas porteñas, para creer que el trabajo feminista puede haber revertido esas resistencias, en un punto.

Dentro de esa cultura estructural, ¿hay alguna responsabilidad que le cabe especialmente a Manzur o se le adhiere un prejuicio a partir del que se tiene con Tucumán?

Wado de Pedro lanzó su precandidatura: "Quiero ser el presidente de todas las familias argentinas"

Cuando se debatió la legalización del aborto, Manzur marchó en la Marcha por la Vida, es decir, en Tucumán estuvo la marcha del verde y la celeste. Osvaldo Jaldo y él marcharon en esa marcha.

En el 2020, cuando se sancionó la ley, desapareció el problema, por decirlo de una forma. Una vez que fue ley, no hubo ningún tipo de obstáculo para que Tucumán garantice esa práctica y al momento de discutir la legalización del aborto, cuatro de los votos tucumanos fueron peronistas.

O sea, Manzur permitió a sus diputados votar según los designios de su propia conciencia. Entonces, en ese sentido, lo que advierto es que no veo objeciones ni alguien que vaya a poner ningún tipo de objeción a los derechos sexuales y reproductivos de ninguna. O, al menos, no lo veo en mi provincia.

Elecciones en Tucumán: Osvaldo Jaldo se impone por más de 20 puntos

Las resistencias y las desconfianzas son lógicas y, en un punto, no está mal ser desconfiados de nuestros derechos, que siempre fueron moneda de cambio para todos los gobiernos, oficialismos y oposiciones.

Recordaba también que Cristina Kirchner, en la época que era presidenta, estaba en contra de impulsar la ley del aborto legal. Así que hay procesos de evolución en décadas donde las personas también se adaptan a una realidad, independientemente de cuál sea su propia opinión al respecto. De hecho, Manzur, si no me equivoco, es médico.

Fue médico de La Matanza, ministro de Salud de Tucumán, después fue ministro de Salud de Nación y ahora gobernador. Hay una trayectoria política que le impide darle preeminencia a su propia cosmovisión, religiosa, moral o ética por sobre una política pública.

Aborto legal en el mundo: 5 hechos que reflejan un cambio de paradigma

Nadie en su sano juicio, hoy por hoy, se atrevería a impedir la implementación de una política pública, sobre todo, que tiene de custodia al movimiento de mujeres y a los feminismos en sus distintas expresiones.

BL JL