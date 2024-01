Tarifa de luz: comenzó la primer audiencia pública pedida por Edenor y Edesur

Un tema que genera preocupación, como tantos otros que por estos días involucra la suba de precios en general, es el aumento en las tarifas para el servicio de energía eléctrica. La luz indefectiblemente llegará con fuertes aumentos en los meses siguientes y para definir el nuevo cuadro tarifario se espera el resultado de los primeros encuentros entre las empresas del sector y las autoridades del Gobierno.

En ese marco, hoy viernes temprano estaba previsto que 8.30 hs se diera comienzo a la primera audiencia pública que se vio demorada por problemas técnicos en el canal de You Tube de transmisión oficial. En la audiencia las empresas insistirán en pedir subas para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que rondarían un aumento del 150%. De modo que, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) llevará a cabo desde muy temprano en la jornada de hoy la primera audiencia pública para evaluar y definir el nuevo esquema o programa de subas en las tarifas por el servicio prestado por las distribuidoras Edesur y Edeno

Los alimentos aumentaron 3,5% en la cuarta semana de enero y presionan a la inflación mensual

Adecuación tarifaria transitoria

En la reunión de audiencia se espera que las empresas prestadoras del servicio en el AMBA expongan sus propuestas de adecuación tarifaria transitoria. En ese sentido, mediante la Resolución 2/2024, publicada en el Boletín Oficial a comienzos de enero, el ENRE dejó establecida la fecha del viernes 26 para la realización de la primera de las audiencias desde las 8.30 horas con inicio puntual.

La audiencia presidida por interventor del ENRE, Darío Arrué, apunta a “poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas de las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica, Edenor y Edesur, tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”. Se espera que el Gobierno avance este viernes en la definición de la nueva grilla de tarifas que impactarán en las futuras boletas del servicio para los habitantes del AMBA.

Tarifas de luz: los aumentos que pedirán Edenor y Edesur en la audiencia pública | Perfil

Distribución y transporte

Lo cierto es que en las notas remitidas por las distribuidoras al ENRE, se precisó que, sin contemplar la revisión integral pendiente, la empresa Edenor necesitará generar ingresos por una suma de $521.000 millones para lograr cubrir su situación deficitaria. Mientras por su parte, Edesur calculó y detallo en el documento que necesitaría ingresos por $330.000 millones con el mismo fin de acomodar su déficit empresarial.

En esa línea, el pedido por parte de las distribuidoras, en particular sobre el servicio de distribución, se ubicaría apenas por debajo del 150% sobre el concepto de la boleta final. Por otra parte, el próximo lunes 29 de enero, sería el turno de celebrarse la audiencia para evaluar los aumentos tarifarios en el segmento de transporte. “Con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a las propuestas de las concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica, Transener S.A., Transba S.A., Transpa S.A., Transco S.A., Transnea S.A., Transnoa S.A., Distrocuyo S.A. y Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”, dice expresamente lo resuelto por el ENRE.

Ambos incrementos (distribución y transporte) se evalúan en el marco de la reducción y/o quita de los subsidios que quedaron delineados dentro del denominado plan oficial de ajuste fiscal, que apunta decididamente a lograr el déficit cero. Siguiendo la dinámica del proceso de readecuación tarifaria para el servicio de gas, las compañías del sector de energía eléctrica esperan resolver la aplicación de un sistema o mecanismo de actualización mensual.

Las empresas adelantaron que podría tratarse del índice de precios mayoristas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). No obstante, debe señalarse que, al no tratarse de audiencias con carácter vinculante (no obligatorias), será el Gobierno quien defina, entre otras cuestiones, el índice de actualización aplicable. En ambos casos las audiencias son el paso legal previo a los aumentos tarifarios.

El subsidio no se elimina: Canasta Básica Energética

Por su parte la Secretaría de Energía, bajo titularidad de Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló que el objetivo en miras es que las nuevas tarifas que deban pagar los usuarios, reflejen realmente el costo del suministro. Enmarcado en este ajuste para la readecuación de tarifas, desde el organismo ministerial, anunciaron que se implementará un nuevo cuadro de subsidios, que se espera comience su vigencia y aplicación desde abril próximo. Este nuevo esquema, llegaría en reemplazo de la aún vigente segmentación por ingresos de los hogares. A su vez, previo a su implementación, también será necesario llamar a una consulta pública.

Sobre la nueva canasta básica energética, Chirillo anticipó durante su exposición en el plenario de comisiones por el tratamiento de la Ley Ómnibus (ley “Bases”): “La canasta básica energética se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, no debería representar un x por ciento de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera ese umbral, el Estado subsidiará a la gente que está en situación de vulnerabilidad. Habrá varias canastas diferentes, por zona, y en la Patagonia incluirá el subsidio de zona fría. Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina”.

Javier Milei echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro | Perfil

Aumentos estimados

Para dar una idea más acabada del impacto de los ajustes sobre las facturas de los usuarios, la consultora Economía y Energía, realizó un análisis con estimación de los aumentos sobre el cuadro tarifario de energía. La proyección se hizo contemplando: que los N1 no tendrán subsidio, los N3 pagarán la tarifa plena de abastecimiento, los N2 pagarán el 20% de dicha tarifa. También tuvo en cuenta, una recomposición del valor agregado de distribución y el impacto de la última devaluación.

Sobre esa base las facturas promedio de luz serían :

-Consumidor Nivel 1, pasará de pagar $10.467 a abonar $23.569 (suba del 125%)

-Consumidor Nivel 2, pasará de pagar $3.970 a abonar $9.082 (suba del 129%)

-Consumidor Nivel 3, pasará de pagar $5.518 a abonar $23.569 (suba del 337%)

En el caso del servicio de gas, las facturas promedio:

-Consumidor Nivel 1, pasará de pagar $4.558 a abonar $13.867 (suba del 204%)

-Consumidor Nivel 2, pasará de pagar $3.197 a abonar $13.867 (suba del 336%)

-Consumidor Nivel 3, pasará de pagar $1.862 a abonar $4.865 (suba del 168%)

El desafío del superávit fiscal 2024

El ambicioso objetivo del Gobierno y enmarcado dentro de su plan de ajuste fiscal es precisamente lograr superávit fiscal en el transcurso de este 2024. Para ello, se proyectó un fuerte recorte de subsidios este año por el 0,7% del PBI: distribuido un (0,5%) proveniente de energía, en tanto el restante (0,2%) con origen en transporte. El plan busca la quita escalonada hasta su eliminación total y definitiva en un plazo de tres años.

FM