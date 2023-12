Transición día 17: ¿Cómo será este domingo de locos?

"En 4 días, Javier Milei tomará los atributos presidenciales y se constituirá en el presidente de todos los argentinos. La planificación de la ceremonia, los diferentes cambios que se plantearon en el protocolo y las acciones que llevará adelante Milei dan una idea de la forma de construcción de poder que está edificando el próximo gobierno”, comentó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del miércoles 6 de diciembre.

En su estudio de los rituales políticos, el antropólogo francés Marc Abélès recupera una definición de Lévi Strauss que puede ser un buen punto de partida para deslindar este fenómeno. “El ritual es una combinación de palabras habladas, actos significantes y objetos manipulados que se comportan como símbolos de la relación entre el poder político y la sociedad. Constituido por divisiones y repeticiones, conjunción de microsecuencias que inscriben al ritual en un universo distinto al cotidiano”.

Quizá la mayor escenificación en la historia universal de esto sea la coronación de Napoleón como emperador. Era de protocolo que todos los monarcas de Francia fueran coronados por la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

La jura de Milei: el cronograma completo de las ceremonias del 10 de diciembre

Cuando todos aguardaban el momento en que Napoleón debía arrodillarse ante el Papa, Bonaparte tomó la corona, le dio la espalda a Pío VII y, de cara al público, se coronó a sí mismo. ¿Cuál era el mensaje que quiso dar Napoléon? “No hay nadie por encima mío, llegué por el poder que construí junto a mí ejército, no por mi linaje, soy emperador por la fuerza de mi propia voluntad”.

Esta imagen en sí misma, es una imagen que crea poder. El protocolo no sólo existe para darle formalidad y credibilidad a las instituciones, sino que sirve para dar imágenes que otorguen poder. El acto de asunción de Milei, la coronación de Napoleón o el acto de asunción de cualquier gobernante separa un momento, a partir del cual, el dirigente es investido por un capital simbólico que lo separa del resto, que lo convierte en alguien con atributos y funciones por encima del resto.

El antropólogo americano David Kertzer explica que “los rituales no son un mero símbolo de algo preexistente, no simplemente representan la armonía social, o las relaciones de poder, sino que las constituyen. El ritual es usado para constituir poder, no solamente para reflejar un poder preexistente". Es decir, es performativo.

Los diversos actos de asunción desde el regreso a la democracia

El 10 de diciembre de 1983, Reynaldo Bignone le entrega el mando a Alfonsín, destacándose la frialdad del radical con el presidente saliente. Además, siempre hay un tradicional abrazo entre presidente entrante y saliente y Alfonsín evita este gesto para marcar la distancia con lo que fue un presidente de facto, un dictador.

Seis años después, se produce la asunción de Carlos Saúl Menem y se ve un Alfonsín mucho más cercano. Están además los gritos de fondo de los militantes peronistas, acto que luego fue recuperado por los Kirchner.

Posteriormente, el 8 de julio de 1995, en la segunda asunción del mandatario riojano, se mostró un poco más de lo que es el protocolo de la ceremonia. “Es un día histórico, puesto que es la segunda vez que un presidente de los argentinos fue reelecto de manera consecutiva”, remarcó aquella vez.

Presidentes

Claramente el objetivo de Menem era darle el carácter histórico a su segundo mandato. Además, buscaba construir el perfil de alguien que no se olvida de sus orígenes, que es de La Rioja y se reivindica como tal. Recuperando la entrega de poder en el mes de diciembre, en 1999 Menem le traspasa los atributos a Fernando De la Rúa. En este acto, se observó un estilo mucho más formal. No hubo gritos, ni reivindicaciones, fue un acto estrictamente institucional en donde se vio la frialdad entre los dos mandatarios.

Entre el 2001 y 2002 se produjo la histórica semana de 5 presidentes y, tras el adelantamiento de la entrega del poder, el 25 de mayo de 2003, hubo un acto de asunción mucho más descontracturado, el de Néstor Kirchner.

“Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales”, había afirmado Néstor Kirchner en su discurso de asunción. Una de las imágenes más potentes que se recuerda es cuando baja y se funde con la gente, al punto que se lastima con la cámara de un reportero gráfico. Precisamente, se presume que Milei quiere hacer algo similar, caminar entre las multitudes.

El último traspaso presidencial: Alberto Fernández y Mauricio Macri

En 2007, al recibir el bastón presidencial de parte de su marido, Cristina Kirchner reconoció un escenario político distinto que recibió su esposo cuatro años atrás y aseguró tener las mismas convicciones para continuar y profundizar el proceso de transformación iniciado hace cuatro años.

En la jura de su segunda presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, recordó a su difunto esposo, quien había fallecido el año anterior por un paro cardiorrespiratorio: "Si así no lo hiciere, que Dios, la Patria y él me lo demanden", sentenció para, acto seguido, recibir la banda de parte de su hija. Con esa frase, Cristina Kirchner cambió sutilmente la jura y, de esa manera, elevó a Néstor como un tipo de prócer reciente. Además, se nota rotundamente la diferencia en la liturgia del acto de asunción de De la Rúa y hasta el de Menem. Esta vez, la militancia ocupó un lugar fundamental en la jura.

Los Palmeras podrían tocar en la asunción presidencial de Javier Milei

En el acto de asunción de Mauricio Macri. en diciembre del 2015, se vio un gran contraste a lo vivido cuatros años atrás. Es que Macri recibió el bastón presidencial y bailó Gilda en la Casa Rosada con el canto de Gabriela Michetti. Pero en la parte de la jura, la particularidad es que Cristina Kirchner no quiso ser quien le pase los atributos presidenciales. Tuvo que hacerlo Federico Pinedo, quien tuvo que jurar antes como presidente del Senado para poder hacerlo.

De esta forma, quedó plasmada una gran diferencia de tono: los militantes kirchneristas cantaban consignas políticas, mientras que la reivindicación popular de Macri era Gilda, intentando dar una idea de que la confrontación política y las divisiones se habían terminado.

Asunciones internacionales

A partir de ciertas similitudes ideológicas con el electo presidente argentino, surgen dos ejemplos internacionales. Primero la asunción de Trump y luego la de Bolsonaro.

En enero de 2017, y de forma solemne, Donald Trump jura y se convierte en el presidente número 45 de los Estados Unidos. La particularidad de este traspaso de poder es que la jura la hizo en las escalinatas del Capitolio. Algo semejante a lo que quería hacer Milei en pero que finalmente fue rechazado. Aunque, según lo planeado, el libertario sí podrá hablarle a su público en las escaleras del Congreso.

Bolsonaro y Trump

Apenas comenzó el 2019, Michel Temer le pasó los atributos de mando a Jair Bolsonaro. Algo interesante del protocolo brasileño es que el presidente saliente entra con la banda presidencial y recién se la saca en el momento de pasárselo al nuevo presidente.

Tanto el mandatario estadounidense como el brasileño eligieron los exteriores para la jura. De esta manera, buscaron hablarle a la gente y no a los políticos. Los dos, al igual que Milei, lograron construir la imagen de outsider, que no es un político profesional. En ese sentido, en el traspaso de poder de Macri a Alberto, éste último hizo la jura y el discurso previo en la Asamblea Legislativa.

¿Cómo será el acto de asunción del nuevo presidente?

Una nota de Cecilia Devanna cuenta pormenorizadamente que Javier Milei no hablará ante la Asamblea Legislativa y, luego de tomar los atributos presidenciales en el Congreso de la Nación, dará su primer discurso como presidente en la explanada del Palacio Legislativo.

Después de eso se subirá a un Valiant descapotable, el reemplazo elegido para el Cadillac Serie 62 que compró pero nunca usó Juan Domingo Perón. En ese auto “muleto”, Milei avanzará por la Avenida de Mayo, a contramano, rumbo a la Casa Rosada. Según cuentan por estas horas cerca suyo, el libertario sueña con bajar a la altura de la avenida 9 de Julio y desde allí caminar rumbo a Balcarce 50.

Asunción de Milei: crearon un "comando unificado" de seguridad

Es interesante remarcar dos aspectos de esta descripción de la jornada. En primer lugar, que las primeras palabras de Milei sean desde la explanada del Congreso y no en la Asamblea Legislativa es una imagen de poder en sí misma. El mensaje es claro: “No soy el presidente de los políticos, de la Casta, soy el presidente de la gente y por eso le habla como presidente primero que a nadie a la gente”.

En ese mismo sentido, y como segundo elemento a resaltar, Milei quiere un baño de multitudes, quiere caminar desde la 9 de julio hasta la Casa Rosada para fundirse con la gente que va a ir a apoyarlo.

Los líderes políticos confirmados para la asunción presidencial de Milei

Desde el punto de vista de la seguridad, hay todo tipo de objeciones y probablemente lo convenzan de caminar menos cuadras. Pero está claro que Milei quiere ese instante de mostrar el cariño, los abrazos y el reconocimiento “del pueblo”.

Además, pese a que tenga que hacer esperar a todos los presidentes de todo el mundo que vinieron a la asunción, Milei quiere esa imagen y en algún sentido se puede pensar que la necesita para la escenificación de poder. “Podré no tener mayoría en ambas cámaras ni tener gobernadores, pero miren la esperanza que despierto en todas estas personas”.

“Todo gobierno necesita representar ese poder y, como si fuera autopoéticamente, se construye a sí mismo. Se puede decir, entonces, que ese es el aura que tiene que acompañar a quien tiene que conducir un país”, cerró el conductor del programa.

AO JL