Victoria Montenegro aseguró que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei representa un peligro para las conquistas en materia de derechos humanos. Además,habló de las elecciones generales y sostuvo que "no es una posibilidad" que Sergio Massa no llegue al balotaje. “Voy a dejar todo de mi para que Sergio Massa sea el futuro presidente de Argentina”, aseguró la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Más allá de Victoria Villarruel, ¿qué pasó en la sociedad argentina a 40 años de la recuperación de la democracia que hasta parecería sumarle votos la actitud negacionista a un candidato?

Creo que esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos como sociedad. 40 años del retorno de la democracia, ¿en qué momento se avanzó? ¿Cuál fue el primer pronunciamiento que empezó a minimizar lo que pasó en la época de la dictadura? De ahí cómo fue creciendo el relativizar lo que significó el terrorismo de estado, y como llegamos a esta instancia que hoy va a tener una actividad en la legislatura porteña que minimiza lo que fue el terrorismo.

Es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, lo digo como militante de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Recuerdo a Macri hablando del "curro de los derechos humanos", y me pregunto si no pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo, que hay determinados temas que pasan a ser representantes de un campo político. Y el antikirchnerismo asocia la lucha a favor de los derechos humanos, como el lenguaje inclusivo, con el kirchnerismo. Pareciera que aquellos que quieren oponerse encuentran allí una manera simple de decir que son antikirchneristas.

Creo que se está generando nuevamente una disputa por el sentido común en nuestra sociedad, ¿qué pasó con nuestra historia? ¿Cómo ejercitamos memoria a 40 años del retorno de la democracia?, ¿cuál fue el rol del estado?, ¿cuál es la diferencia?, ¿cómo se construye el enemigo interno, la deshumanización?

Yo fui una beba secuestrada por la dictadura, apropiada por un coronel, y eso, en líneas generales, a cualquier persona con un sentido de la humanidad, lo moviliza. Ahora, en la construcción de la otredad en el enemigo, puesto en el kirchnerismo si se quiere, viene la deshumanización. Entonces, fuiste una beba, pero si sos kirchnerista quizás un poco te mereces lo que te pasó.

¿Crees que la utilización de un sector político termina generando una catectización y que ahí hay un punto para pensar desde lo comunicativo?

Creo que todavía es más complejo el escenario, y que desde hace tiempo se viene instalando un discurso de anulación del otro, ¿cómo es posible?

La disputa que hoy se da por el sentido común. ¿Cómo es posible que, como hizo Macri o como hoy hacen Milei y Villarruel, que los derechos por los cuales continuamos luchando, se paren sobre la anulación de esa lucha sin que nadie se plantee cuál fue la política que se desarrolló en ese gobierno cercenando derechos? ¿Cómo es posible que Macri, que repite en términos económicos el plan de la dictadura militar que nos lleva a ese escenario de deuda y crisis económica, pueda con tanta liviandad e impunidad deshumanizar al otro?

Pongo un ejemplo más concreto para interpelarnos como sociedad, porque si te hablo del '76, es muy difícil hablarle a los jóvenes de una historia que, literalmente, ven en blanco y negro. Te lo digo porque doy charlas en las escuelas y hay que traerle aquella historia a este presente, y los chicos empatizan rápidamente, pero hay que hacer todo un ejercicio. Ahora, en la pandemia, el rol del Estado fue clarísimo.

Yo soy legisladora e integro la comisión de salud, y nos hemos pasado madrugadas enteras rescatando personas que tenían prepagas importantísimas de sanatorios privados para que le terminan salvando la vida en un hospital público. ¿Cómo es posible que te olvides de eso? ¿Cuál es el ejercicio de memoria que como sociedad tenemos que hacer? Entendiendo el rol del Estado, la importancia de la democracia, lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, lo que hizo y las consecuencias económicas del Estado, la construcción de la otredad, la anulación del pensamiento del otro, para justificar, nuevamente, la persecución de todo aquel que piensa distinto.

Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué rol cumplieron los medios en la deshumanización de determinado sector de la política? Seguramente puesta, si se quiere, en el kirchnerismo. Entonces, nuevamente nos merecemos todo lo que nos pasa y eso es muy peligroso porque habilitaríamos a un estado que tiene derecho en la práctica de Villarruel, a perseguir a aquel que piensa distinto y negamos que en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976 hubo una dictadura cívico-militar que cometió delitos de lesa humanidad.

Me parece que la discusión, seguramente lo de hoy interpela en cuanto al desafío de proteger la memoria, y eso nos tiene que interpelar a todos, seas militante o no, digo, la vida, la historia, la búsqueda de los bebés que todavía faltan, el rol de los organismos de derechos humanos. Me parece que es un desafío que tenemos como sociedad, y no es menor el rol del Estado, esta persona puede ser vicepresidenta de la nación.

Claudio Mardones (CM): ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a las autoridades de la legislatura? ¿Podrían haber hecho algo para impedir esta actividad? ¿Cual es tu punto de vista?

Nosotros ni bien nos enteramos, le acercamos a Emmanuel Ferrario nuestra preocupación, y tengo que ser totalmente sincera. El vicepresidente primero de la Casa no es una persona negacionista, yo mentiría si dijera eso, es un muchacho que, salvando nuestras diferencias políticas, siempre está predispuesto para acompañar las actividades de todos los diputados y diputadas.

Le acercamos la preocupación entendiendo el enfoque de la diputada Villarruel en cuanto a la teoría de los dos demonios y los pronunciamientos que la legislatura tiene año tras año en cuanto al 24 de marzo, nosotros nos pronunciamos y no hay un proceso de reorganización nacional sino que fue una dictadura cívico-militar, y nos comprometemos en la búsqueda activa de los bebés robados por la dictadura. A partir de eso intentamos que se revea esta actividad.

Lo que pasa, es que la discusión, que es la que intento dar, es más profunda y esto es más complejo, porque el negacionismo tiene representación institucional. Y ahí vuelvo a la pregunta del principio, ¿qué nos pasa como sociedad? Que una persona que reafirma que no hubo una dictadura sino una guerra, y a partir de ahí, legitimar eso significa que los bebés apropiados fueron niños criados con amor y retrocedemos décadas como sociedad.

El día es el día de las víctimas del terrorismo, con lo cual se conmemora también a las víctimas de la AMIA y en todas las legislaturas de las provincias es una fecha internacional. Si quieres utilizar los salones de la Casa puedes pedir una fecha X y a partir de ahí instalar ese discurso.

Nosotros no tenemos ley de negacionismo en la Argentina. Teníamos un pacto como sociedad en cuanto a lo que habíamos conquistado y lo abrazamos entre todos, creo es momento de repensar seriamente los desafíos de estos 40 años de democracia.

Emmanuel Ferrario es vicepresidente del partido oficialista de la Ciudad, y yo podría subirme a esta situación y desprestigiarlo, y no sería honesta si lo hago, porque no es un diputado negacionista.

Nosotros no tenemos una ley porque no la necesitábamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Yo creo que hay que fortalecer el músculo de la memoria y volver a construir esa base que no anule lo que yo digo porque soy kirchnerista, bienvenido sea que pensemos distinto. Nosotros queremos proteger lo que pudimos conquistar y que aquella personas que cometieron delitos de les humanidad paguen por eso, principalmente para que la historia no se repita, porque los juicios, a las víctimas no nos devuelve la historia que nos arrebataron.

Tengo 47 años, tengo más años de Maria Sol que de Victoria. La teoría de los dos demonios, lo que Victoria Villarruel estudió y escribe, yo lo viví en carne propia, entonces no hay nada nuevo. Transité un laberinto que no le deseo a nadie, piense como piense. No le deseo a nadie el infierno que nos hizo padecer el estado y que después nos mantuvo secuestrados en plena democracia.

Entonces, la discusión creo que es mucho más compleja y tenemos que poder darla con la madurez de estos 40 años, con el ejemplo de las madres y abuelas, con el respeto por las instituciones y poder expresarse hoy en la calle.

Los militantes de derechos humanos, en breve vamos a ser convocados por los organismos para generar acciones que organicen a aquellas personas que pueden no querernos, a los kirchneristas, los peronistas, pero sí quieren a la democracia.

Si Victoria Villarruel es vicepresidenta de la nación, no es que vamos a estar abrazando la legislatura por un acto negacionista, es que vamos a correr riesgos de perder todo lo que conquistamos, la búsqueda de los nietos, los espacios de memoria, el Banco Nacional de Datos Genéticos, todo lo que necesita de recursos por parte del estado para hacer de la memoria un política.

Esa es la discusión de fondo que tenemos que dar como sociedad, volver a humanizarnos, empatizar, abrazar las conquistas que nos ponen ante el mundo como un ejemplo en materia de derechos humanos, y hacernos fuertes en eso para enfrentar el negacionismo que lamentablemente tiene representación institucional.

Si hubiera ballotage, y no estuviera la fórmula de Massa. ¿Votarías por Patricia Bullrich?

Me llamo Victoria porque mis papás decían que la victoria estaba a la vuelta de la esquina, nací casi en plena dictadura, vivíamos a metros de Campo de Mayo, y así y todo seguían luchando. De aquí a octubre voy a dejar todo de mi para que Sergio Massa sea el futuro presidente de Argentina.

¿Votarías en blanco?

Voy a dejar todo de mí para que Sergio Massa sea el futuro presidente de Argentina.

Soy una obstinada de seguir persiguiendo la victoria, o sea que ese escenario no es una opción para mí, porque además soy militante y estoy obligada a ser optimista. Después hablemos.

