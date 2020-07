Coronavirus, cuando el remedio puede ser peor que la enfermedad

Edgardo Zablotsky*

Toda decisión llevada a cabo por un gobierno genera beneficios y también costos. Por supuesto, se justifica la misma cuando los beneficios superan a los costos.

Es claro que frente a la tragedia humanitaria que estamos viviendo, la cuarentena es una medida que genera notables beneficios, al facilitar el aislamiento social. La evidencia provista por el hecho que se ha llevado a cabo en la mayor parte de los países del globo es suficiente para afirmarlo. Muchas vidas se han salvado gracias a la misma.

Sin embargo, la cuarentena tambi√©n genera costos. Es imposible imaginarnos una pol√≠tica que no los genere. ¬ŅCu√°les son los costos en este caso? Para quien este escribe, no es la debacle econ√≥mica el costo que debemos tomar en cuenta, sencillamente pues si medimos los beneficios en t√©rminos de vidas humanas, resulta correcto cuantificar los costos en la misma unidad de medida.

Por ejemplo, el 29 de mayo pasado, una interesante nota publicada en BBC.com alertaba que la mayor√≠a de las muertes provocadas por el COVID-19 no ser√°n por el virus en s√≠ mismo, sino por las pol√≠ticas llevadas a cabo para enfrentarlo. A modo de ejemplo: ‚Äúel Royal College of Psychiatrists informa de un aumento de seis veces en los intentos de suicidios por parte de los ancianos en el Reino Unido debido a la depresi√≥n y la ansiedad causada por el aislamiento social‚ÄĚ.

Yo me pregunto, ¬Ņcu√°ntas vidas se habr√°n de perder por la extensi√≥n que est√° alcanzando la cuarentena en nuestro pa√≠s, y por el hecho de centrar la gran mayor√≠a de los recursos m√©dicos en la pandemia y en la prevenci√≥n de la cat√°strofe sanitaria que representar√≠a el colapso del sistema, como lo ha vivido Italia, sin ir m√°s lejos?

¬ŅCu√°ntas operaciones programadas se est√°n postergando? ¬ŅCu√°ntos tumores no se est√°n detectando a tiempo, por haberse pr√°cticamente suspendido la habitualidad de los chequeos m√©dicos? ¬ŅCu√°ntas enfermedades del coraz√≥n, tratables adecuadamente, pasar√°n inadvertidas con consecuencias fatales?¬ŅCu√°ntos ni√Īos han dejado de concurrir regularmente a su pediatra, por el temor de las madres de tomar un riesgo que entienden que no se justifica, dado que sus hijos aparentan estar saludables? ¬ŅCu√°ntos de ellos no lo est√°n y corre riesgo su vida, o la calidad de vida que habr√°n de llevar en su adultez?¬ŅCu√°ntos de nuestros mayores, preservados, y con raz√≥n, del contagio en sus hogares, no est√°n recibiendo la atenci√≥n m√©dica que su edad requiere, con lo que su expectativa de vida decrece? ¬ŅCu√°ntas pacientes no est√°n tomando sus medicinas para no concurrir a un centro m√©dico a solicitar las recetas y carecen de conectividad o conocimientos para solicitarlas online? ¬ŅCu√°ntas personas, que arrastran un cuadro depresivo, se habr√°n de suicidar por el efecto de la sensaci√≥n de soledad producto de la cuarentena?

La lista de preguntas no tiene fin, pero su respuesta puede llevarnos a concluir que, a√ļn sin tomar en cuenta los efectos de la debacle econ√≥mica, el remedio podr√≠a ser peor que la enfermedad. Yo creo que es necesario evaluarlo.

* Rector de la Universidad del CEMA y Miembro de la Academia Nacional de Educación.