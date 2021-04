Salimos produciendo

Tal como expliqué muchas veces durante el año 2020 en distintos medios de comunicación, hoy queda ratificado que la única forma de salida como país es produciendo y, como lo anuncié posteriormente, se empezaron a establecer dos de las tres vacunas que se van a terminar produciendo en nuestro país. Solamente entre la producción de Sputnik y la de AstraZeneca, aun con los inconvenientes que se presentan hoy, solamente entre julio y diciembre de 2021 se van a producir cerca de 22 millones de cada uno de los componentes de la Sputnik y cerca de 130 millones de AstraZeneca a sus valores internacionales (US$ 9 y US$ 4 respectivamente) de comercialización en ese período reflejan un valor de producción en el cual se incrementa el cálculo del PBI en más de US$ 1 MM, lo que equivale a un 0,3% de aumento puro del PBI. Específicamente hablando de Laboratorios Richmond, podemos ver cómo creció el valor de la empresa con esta novedad puesto que sus acciones en el mercado de capitales, Bolsa de Buenos Aires, pasaron de $ 168 el 9 de abril pasado a hoy, en que se incrementaron de $ 194 al inicio del día a los $ 259 del cierre, a las 17. Incluso se espera que tengan una breve baja en estos días hasta valores no menores de $ 252/$ 250, para obtener una fuerte suba a partir del momento que se comunique el dato favorable del control de calidad de los lotes de 21 mil dosis de cada componente a Moscú, lo cual permitirá en forma inmediata que el valor de cada acción pueda llegar a los $ 300; o sea, obteniendo en un plazo no muy largo casi un 80% de crecimiento contra el original de $ 168 o casi 16% adicional al actual.

Para dejarlo más claro aún, con la producción de las tres vacunas que se desarrollarán en Argentina, durante todo el año tendríamos que estar cerca de los US$ 3MM, que representan el 1% de crecimiento del PBI. Todo lo que es el esquema de producción de vacunas covid-19 es nuevo dentro de los cálculos de producciones de producto bruto porque antes de 2020 no existía.

De igual manera a lo expresado anteriormente, en cuanto a la producción de vacunas podemos establecer lo mismo que en lo que se generará con la explotación del litio en el noroeste del país, con la instalación de BMW, para transformarlo en baterías para el total de su próxima línea de autos y en conjunto por el momento con Ford, que fue expulsada de Brasil por su actual presidente, cerrando sus plantas en ese país y disponiendo que las ventas en ese país se van a suplantar con producción exportada desde Argentina y Uruguay. Como corolario de ello, ya tenemos el dato del primer trimestre: la industria automotriz en nuestro país creció un 125% respecto del año 2020.

Por último, en forma concomitante con ellos hay algunas empresas alimentarias de alto nivel de tecnología que están pensando venir a instalarse en nuestro país desde Brasil como consecuencia de los beneficios del llamado Norte Grande en cuanto a descuento de cargas sociales por un período considerable de tiempo, como asimismo por el proyecto de ley para la disminución alícuotas/tasas de ganancias para empresas que se encuentra incorporado en el Congreso Nacional desde esta semana.

Todo esto en su conjunto genera un aumento de distintos Productos Brutos Geográficos, que no es otra cosa que el PBI de la región o las distintas provincias y, en definitiva, el crecimiento del PBI de nuestro país; aunque parezcan medidas intrascendentes parece que no lo son tanto, y debemos empezar a modificar algunas conductas que permitan que sigamos creciendo aún más a tasas argentinas por un lapso de tiempo mayor a lo habitual en el mundo y nuestro país.

*Economista y tributarista.

