Asesinaron a un empresario a sangre fría: le dieron 3 disparos cuando bajaba de su camioneta

Un empresario fue asesinado a balazos este 29 de agosto en la localidad de Castelar por al menos tres delincuentes que lo abordaron cuando llegaba al depósito de su comercio. Los disparos fueron realizados desde el interior de un auto en el que se movilizaban los agresores y la Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas.

La víctima fue identificada como Roberto Adrián Gegúndez, de 53 años, dueño de una distribuidora de bebidas llamada “Central Oeste”. El hecho tuvo lugar precisamente donde se ubica el negocio, en la intersección de la Avenida Presidente Perón y la calle Chivilcoy.

Gegúndez fue sorprendido por un grupo de sujetos en un automóvil cuando bajaba de su camioneta, una Ford F150 Raptor color negra, y desde el interior del coche lo acribillaron sin detener la marcha. Luego, los delincuentes escaparon por la colectora de Acceso Oeste.

Según detectaron las pericias preliminares, el empresario fue atacado a penas bajó del rodado. Producto de la balacera, recibió al menos tres disparos: dos en el estómago y uno en la pierna que le produjeron la muerte en el momento. El hombre quedó tendido en la calle y al lado de su camioneta que tenía la puerta abierta, ya que ni siquiera había llegado a cerrarla.

El ataque ocurrió frente a la distribuidora que pertenecía a la víctima.

La Policía identificó que el vehículo de la víctima resultó con cuatro impactos de bala, aunque todavía no se identificó la cantidad de disparos efectuados por los asesinos. También se estableció que la camioneta no fue violentada y que a Gegúndez no le robaron ninguna de sus pertenencias, por lo que tomó fuerza la teoría de que se trató de una venganza o una "represalia".

El empresario ya había sido amenazado

Gustavo Gegúndez, hermano de la víctima y su socio en varias empresas, aseguró a los efectivos policiales que anteriormente había recibido amenazas. Según contó, en junio pasado el empresario había viajado a La Rioja, donde se quedó al menos por 20 días. Cuando regresó a Buenos Aires le aseguró a su familia que “se había enfriado la cosa”, para tranquilizarlos.

De manera inicial, la causa fue caratulada como "homicidio" y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°3 de Morón. Los investigadores intentan determinar cuáles fueron los motivos del ataque.

La víctima del ataque, Roberto Adrián Gegúndez.

En la escena del crimen intervinieron personal de la comisaría 7ma. de Castelar Norte, quienes preservaron el sitio donde yacía el cadáver y la camioneta para el trabajo de los peritos de Policía Científica. Acorde a lo trascendido, se encontró un pedazo de plomo de un proyectil dentro del vehículo, lo que permitirá analizar el calibre del arma utilizada.

Roberto vivía en el country Banco Provincia de Moreno y solía desplazarse con esa camioneta, aunque tenía otro auto. En el momento de la agresión había algunos empleados en la distribuidora, pero afirmaron a los investigadores que no se escucharon gritos ni ruidos antes de la balacera.

