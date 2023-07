9A, la fecha límite del Senado para definir la continuidad de la jueza Figueroa

34 senadores en el recinto no fueron suficientes para concretar el inicio de la sesión especial pedida por el oficialismo en el Senado para tratar, entre otros puntos, la aprobación de los pliegos de 75 jueces y magistrados para cubrir lugares vacantes. Sin contar las dos presencias del jefe de Gabinete Agustín Rossi en marzo y en mayo para brindar los informes de gestión, el Senado tuvo hasta ahora una sola sesión en el mes de abril y la de hoy iba a contabilizarse como la segunda del año, aunque finalmente no se concretó.

La ausencia de los senadores de Juntos Somos Rio Negro Alberto Weretilneck, gobernador electo de la provincia patagónica y de los representantes de Unidad Federal Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Guillermo Snopek (Jujuy) fueron determinantes en la caída de la sesión convocada para el mediodía.

Entre los 75 pliegos que se esperaban tratar en la reunión, figuraba el de la jueza Figueroa, que pidió postergar su jubilación más allá de los 75 años que cumple el próximo 9 de agosto. Con el traspié de hoy, el Senado debería volver a reunirse antes de esa fecha para dar su aprobación al pliego, algo que en términos parlamentarios resulta casi imposible.

A partir del próximo lunes comenzará el receso de invierno por dos semanas, lo que empalmará casi de manera directa con el tramo final de la campaña hacia las PASO del 13 de agosto, lo que en idioma del Congreso significa que los legisladores estarán todos en sus provincias y no viajarán a Buenos Aires para participar de ninguna actividad.

Esto sumado al ajustado número que tiene el oficialismo y que no tiene perspectivas de modificar hasta después del 10 de diciembre.

La magistrada tiene en sus manos la decisión sobre la reapertura o no de la causa Hotesur-Los Sauces donde ya fue sobreseida tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como sus dos hijos Máximo y Florencia.

En los Sauces-Hotesur se investigan diversas maniobras de lavado de activos de la firma Hotesur, que controla el Hotel Alto Calafate y de otros inmuebles, propiedad de la familia Kirchner mediante el alquiler de habitaciones a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López que nunca fueron utilizadas.

Por mayoría y con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg el Tribunal Oral Federal Número 5 determinó el sobreseimiento de Cristina Fernández, de Máximo y Florencia Kirchner, de Lázaro Báez y una veintena de acusados, al determinar que se debía aplicar la ley penal más benigna, que no castiga el “autolavado” desde que se inició la maniobra, al tiempo que señalaron que el dinero proveniente de la obra pública no era ilícito, con lo cual no se constituía el lavado.

Ante dicho escenario, el fiscal de juicio Diego Velasco contestó el planteo de las defensas, rechazando los pedidos de sobreseimiento por lo que la definición final quedó en manos de la Cámara. Tanto Figueroa como sus colegas de la Cámara Daniel Petrone, Diego Barroetaveña ya emitieron su voto pero se conocerá recién a fin de mes.

Más allá de la causa Hotesur, también tiene que decidir en la causa del Memorándum con Irán, que también involucra a la vicepresidenta y Oil Combustibles, en donde estuvieron implicados Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray.

Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratuta del gobierno de Macri y actual Jefe de los Fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, presionó a la Jueza Ana María Figueroa en la causa del Memorándum con Irán. pic.twitter.com/306q1g4bKu — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 6, 2020

"No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo"

La jueza Figueroa acudió el pasado 31 de mayo a la Comisión de Acuerdos del Senado para expresar su postura sobre por qué debe continuar en el cargo. Allí realizó un repaso sobre su trayectoria judicial y fue indagada por varios de los senadores de la oposición.

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, en primer término, le preguntó: "Usted se refirió a un supuesto ensañamiento de la Justicia con la vicepresidenta, ¿son estos ensañamientos judiciales los que están condicionando su demora en la opinión en la causa Hotesur y de manera tan cercana al vencimiento del plazo de sus 75 años?". Hasta ese momento la magistrada no había emitido su fallo sobre el asunto y ahí le contestó que es "absolutamente mentira". Además le aclaró que no tiene "ningún feedback con el Poder Ejecutivo para que yo dé mi fallo si me dan o no el acuerdo" en el Senado.

También le realizó un cuestionamiento el senador de la UCR de La Rioja Julio Martínez, quien pidió saber "por qué cree que el kirchnerismo está a favor de su continuidad? ¿Será por la causa Hotesur? ¿Por qué usted quiere seguir siendo jueza?, a lo que Figueroa contestó: "Creo que estoy en condiciones, por eso me presento", sin abundar en cuestiones políticas.