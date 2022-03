Alberto Wereltilneck: "A Cambiemos lo único que le interesa es la incorporación de la Corte al Consejo de la Magistratura"

Alberto Wereltilneck, senador y ex gobernador de la provincia de Río Negro, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, en donde sostuvo que el proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura apunta a una mirada federal para que se puedan abordar las problemáticas de cada región. Además, destacó qué el federalismo no es un punto clave para Cambiemos, sino que lo único qué les interesa es la incorporación de la Corte al Consejo de la Magistratura.

JF: Cuéntenos su propia visión de su posición y cómo terminó llegando a un acuerdo dentro del senado en la votación del proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura.

AW: El Consejo de la Magistratura elige y mantiene la cuestión disciplinaria y administra el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. En el país hay 480 juzgados y hay 85 salas de Cámaras de Apelación. Cuando usted analiza la conformación de esta estructura, nos encontramos con que el 24% de los juzgados son del interior del país y el resto es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. La estructura del interior del país es de un tercio de la estructura federal. Cuando se conforma el juzgado o el Consejo de la Magistratura, siempre ha tenido a tantos abogados como jueces, inclusive hasta senadores, de la CABA y el AMBA, con un espíritu muy centralista y unitario.

La problemática de los juzgados federales del interior y de la Capital Federal son dos realidades totalmente distintas. En la forma de elegir los jueces y de administrar el poder judicial, se tenía una sola mirada que era la mirada de la Ciudad de Buenos Aires. Planteamos la federalización, lo que significa, de alguna manera lo que es la problemática del interior, sea separada en su análisis y tratamiento de lo que es el tema de la capital. No pudimos lograr nuestro proyecto totalmente, pero sí tuvimos la predisposición del Frente de Todos a hacer distintas modificaciones para llegar a una posición de consenso.

JF: Cree que si el senado aprueba este proyecto de ley con las modificaciones que le introdujeron de federalismo hay posibilidades de que apruebe diputados o es improbable?

AW: Hay una discusión entre los dos partidos nacionales de Cambiemos y el Frente de Todos, que es si la Corte está o no está dentro del Consejo de la Magistratura. Y preside o si no preside. Esto gira alrededor de la discusión del artículo 114 de la constitución y que gira de acuerdo al debate que se dió en la comisión constituyente en aquellos años.

Lo que no sé es si en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos va a acceder o no a la incorporación de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Creo que a Cambiemos lo único que le interesa es la incorporación de la Corte al Consejo de la Magistratura. Ayer en el debate, no se mostraron interesados por la cuestión federal, sino más que nada por si la Corte está o no. Si hay una negociación entre todos los bloques, va a ser ese tema.

JF: ¿Usted ve que hoy kirchnerismo y, específicamente y la vicepresidenta, tiene el mismo poder en el senado que tenía hace dos años cuando fue electa?

AW: Hubo un cambio y es que no tienen quórum propio. Y al no tenerlo tiene que tener una actitud de negociación que cuando uno tiene mayoría, va perdiendo la costumbre. Este proyecto es una muestra de eso, de que el Poder Ejecutivo envía un proyecto sin tener las mínimas consultas con los bloques de la oposición. Hay una pérdida de poder en el sentido de no contar con los votos para desarrollar todo de manera automática, y que va a obligar a buscar consensos. Esa es la oportunidad de los partidos del interior, de los partidos federales.

JF: Dentro del FDT también se percibe que hoy la vicepresidenta no es la líder absoluta y dentro del propio grupo de senadores del FDT hay disensos y ella no cuenta siquiera con el aval de todos los senadores de su espacio…

AW: Hasta ahora, los presidentes en peronismo eran presidentes del partido y eran dueños absolutos de la voluntad de ese proyecto político. Desde Ménem, Kirchner, Cristina. Creo que no es tan dramático ni tan complejo. Son aprendizajes que se están dando en el partido más grande de Argentina. En este marco, no siempre se resuelve rápidamente y de la mejor manera posible. El problema de liderazgo lo que hace es anular una política pública de gobierno. El principal defecto que tiene hoy el Frente de Todos es no poder consensuar ejes centrales de la administración de gobierno y las políticas públicas.

JF: Desde su experiencia de 8 años como gobernador, ¿cómo se gestiona en esa situación?

AW: Primero, no tiene que haber un debate permanente de las políticas públicas. Como en el caso de los tarifazos, o del acuerdo con el FMI. Puede haber matices pero lo qué no puede haber es un debate sobre si es conveniente. Esto, en un sistema tan presidencialista como el nuestro, derrama sobre toda la sociedad. No únicamente en el partido del gobierno. La falta de confianza es el peor enemigo para la lucha contra la inflación. Cada uno de los actores económicos tienen desconfianza.