Amado Boudou criticó el acuerdo con el FMI: "Lo tiene que pagar Macri, no el pueblo"

El ex vicepresidente Amado Boudou criticó este sábado 29 de enero el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa. “La deuda criminal que tomaron la tiene que pagar Macri, no el pueblo”, expresó.

"No es un día de alegría, es un día en el que no hay nada que festejar”, afirmó el ex ministro de Economía en su editorial en AM 530, donde habló por casi treinta minutos sobre el entendimiento del organismo internacional con el Gobierno del Frente de Todos.

En esa línea, también apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por tomar la deuda: "El daño que hizo Macri y el FMI a la Argentina solo lo cuidó a él y sus amigos. Las empresas nacionales, los comerciantes, los trabajadores, los jubilados, y los sectores más vulnerables no tienen por qué pagar. Creo que es posible encontrar un mecanismo mediante el cual aporten parte de lo que se llevaron”.

El ex vicepresidente Amado Boudou.

Asimismo, Amado Boudou comentó: "En aquella plaza del 17 octubre que convocó Hebe de Bonafini le dijimos ‘no al FMI’, no se le puede pagar con el hambre del pueblo y el desarrollo de la patria. Y para que esto no sean solo palabras, creo que es necesario encontrar un mecanismo material concreto para que paguen los que se beneficiaron con el crimen de Macri”.

"No estoy de acuerdo cuando se dice que la Argentina tiene que crecer para pagar, porque esto sería muy injusto con los que menos tienen”, concluyó el ex vicepresidente.

El rechazo de Soberanxs al acuerdo con el FMI

“Soberanxs”, la agrupación que lidera Boudou, junto al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la ex embajadora Alicia Castro, también rechazó el acuerdo con el Fondo: "Soberanxs lamenta que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no atienda nuestra propuesta presentada 20/11-llevar al FMI corresponsable del endeudamiento y de la fuga a la Corte Internacional de Justicia- y, en cambio, ceda Soberanía y someta al pueblo argentino al ajuste perpetuo".

"El camino debiera haber sido realizar una presentación del caso del endeudamiento ilegítimo, ante la Corte Internacional de Justicia, dentro de un marco estrictamente legal, a efectos de poner en evidencia los incumplimientos del Fondo respecto de su estructura normativa, recurriendo a una instancia internacional, con el objetivo de obtener un pronunciamiento respecto de los mismos y la posibilidad de una instancia reparatoria para Argentina”, finalizó la agrupación.

“Soberanxs”, la agrupación que lideran Amado Boudou, Gabriel Mariotto y Alicia Castro.

ED