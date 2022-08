Castagneto: “Sin caza de brujas, la AFIP saldrá a pescar fuera de la pecera”

El nuevo titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sabe que está sentado en una silla muy codiciada. Llegó allí hace solo dos semanas en reemplazo de Mercedes Marcó del Pont. Dicen que fue directamente respaldado por la vicepredidenta Cristina Kirchner en la nueva distribución dentro de la coalición de Gobierno, y con el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Castagneto minimiza ese entramado político. “Con Guillermo (por Mitchel, el massista que conduce la Aduana) y con Virginia (García, que timonea la DGI) somos un equipo, está todo muy bien, nos tiene que ir bien a todos”. Lo que no minimiza en absoluto es la medida que plasmará su debut formal como titular del ente redacudador nacional y con la que espera garantizarle al Gobierno 250 mil millones de pesos adicionales.

Según confirmó el martes, se publicará la instrumentación de un pago extraordinario a cuenta del impuesto a las ganancias, que representa un universo del uno por ciento del total de las personas jurídicas que presentan las declaraciones juradas del impuesto. Es una medida que ya anticipó el propio Massa y que se venía trabajando en el Gobierno y en la AFIP.

“Queremos que las grandes empresas sean solidarias”, consideró Castagneto y reconoció que esos fondos implican 250 mil millones de pesos que las compañías ingresarían en los últimos meses de este año en lugar de hacerlo en julio del año próximo.

—¿Por qué lo harían? –preguntó Perfil

—¿Usted no lo haría? Les pedimos que sean solidarios con esta situación. Hay actores económicos locales que se han visto beneficiados al obtener ingresos extraordinarios por la comercialización de ciertos productos y servicios. No es un

impuesto nuevo, es algo que tienen que pagar igual. No está en nuestra mente crear nuevos impuestos.

—Para qué se utilizará ese dinero?

—Hubo anuncios de aumento de jubilaciones, el pago de un bono, el Estado tiene que recaudar para administrar las distribuciones de los ingresos y además tenemos una coyuntura internacioanl dura con gastos más altos en energía.

Para el responsable de la recaudación, se trata de una colaboración para incrementar los ingresos del Estado y sostener los fondos necesarios para garantizar el aumento del 15,5% a partir de spetimebre de las jubilaciones, además del bono de 7 mil pesos que se cobrará durante tres meses. Con este anuncio que el Gobierno realizó la semana pasada, el haber mínimo se ubicaría cerca de los $ 50 mil por noventa días, con una inflación que en julio fue récord en los últimos veinte años al llegar al 7,4%, y eso le marca un piso de al menos 6% a este mes.

—Es cierto que los costos energéticos están aumentando en todo el mundo, por ejemplo por la guerra en Europa; sin embargo, lo que además pasa en Argentina es que es la presión tributaria más alta en relación con el PBI por lo menos de toda América Latina?

—No, no, no, eso no es tan así. Argentina no está entre las que más impuestos cobran y hay muchos otros países que tributan más a nivel mundial.

El titular de la AFIP sale rápidamente del tema, no quiere volver ni dar ejemplos.

—Por qué se queja tanto el sector privado, los contribuyentes en general, entonces, que denuncian que la AFIP pesca en la misma pecera?

—Es una queja cierta pero esta vez la AFIP saldrá a pescar fuera de la pecera, vamos a interactuar con los gobernadores y los intendentes para desarrollar información satelital y poder interactuar con todas las actividades, vamos a sumar nuevos contribuyentes y a ser muy duros con los que evaden.

Son afirmaciones que también realizaron otros conductores de AFIP pero Castagneto sostuvo que tiene una receta propia. “Queremos ser justos y equitativos”, consideró y señaló que “no será una caza de brujas”.

“Que nadie nos diga que estamos persiguiendo”, agregó y prometió que “mantendremos el secreto fiscal a rajatabla, no pensamos darle ningún dato a nadie”.

Al explicar cuáles serán los lineamientos de su gestión, el funcionario afirmó que van a “intensificar los controles” y anticipó: “No está en nuestra mente crear nuevos impuestos”.

También señaló que pondrá una lupa especial en los controles sobre el teletrabjo, las plataformas digitales y nuevos dipositivos; no descartó “un capítulo especial dedicado al tema e-commerce y plataformas digitales”.

Además, consideró necesario que se realizara una reforma tributaria integral en la Argentina, aunque reconoció que “es muy difícil que se pueda cambiar en un año”.

“Es una reforma tan dura como una reforma constitucional, es compleja la parte impositiva y tributaria en el mundo y en la Argentina. Lo que no se puede hacer son más parches, porque las leyes se fueron emparchando durante muchos años”, señaló.

En cuanto a la acusación que realizó la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de que hay un “festival de importaciones”, el flamante titular de la AFIP decidió no opinar y argumentó: “No lo puedo decir porque no estaba en el organismo, no me compete a mí esa expresión”.

Aduana y DGI secuestran camiones con trigo

Agencias

A raíz del seguimiento sobre los operadores de comercio exterior de sectores críticos, se detecta una operación documentada en la Aduana de Mendoza por parte de un operador de comercio exterior, quien intentaba exportar a la República de Chile 84.420 kg de maíz partido.

Tal seguimiento comprende el análisis de riesgo e investigación que se lleva a cabo tanto en áreas centrales como regionales vinculadas con aspectos aduaneros, impositivos y de recursos de la seguridad social.

Respecto de este operador se pudo determinar inconsistencias graves sobre el exportador, como falta de capacidad operativa, financiera, económico-patrimonial, sin personal en relación de dependencia, teniendo en cuenta que se encuentra inscripto en multiplicidad de actividades declaradas, ni movimientos bancarios de acuerdo a las operaciones de ventas facturadas, sin bienes registrados y con inconsistencias en su operatoria en el mercado interno. Todo ello derivó en la determinación del exportador como apócrifo (contribuyente no confiable) por parte del organismo.