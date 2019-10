Cuál es la posición de Macri y de Alberto en cada uno de los temas que se debaten hoy

Esta noche los candidatos a la Presidencia volverán a verse las caras en el segundo debate presidencial. En esta ocasión, la sede será la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta vez los postulantes abordarán otros cuatro temas de discusión: Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado; Desarrollo social, Ambiente y Vivienda; Seguridad. Ahora bien, ¿cuál es la postura de Mauricio Macri y Alberto Fernández, principales aspirantes a ocupar el Sillón de Rivadavia, respecto de estos temas?

Empleo, Producción e Infraestructura

Estos son, posiblemente, los tópicos con los cuales el Frente de Todos más suele cargar contra Macri. A lo largo de toda la campaña, Alberto Fernández ha puesto el foco en cuántas pequeñas y medianas empresas han cerrado debido a la crisis económica. Cabe destacar, las pymes argentinas se basan fuertemente en el consumo interno, que se ha visto deteriorado a partir la devaluación y su correlato inflacionario.

Respecto del empleo, se trata quizás uno de los puntos más frágiles del macrismo, ya que la desocupación, según datos del Indec, está en su nivel más alto en los últimos 13 años, con un índice del 10,6%. "Generar empresas nuevas es clave para crear empleo de calidad. La destrucción de empresas que logró Macri fue de la mano de 150.000 despidos de trabajadores que tenían empleo de calidad. Desde 2002 que no teníamos este horrible panorama", escribió en Twitter el candidato peronista el pasado 2 de agosto. Y luego, agregó: "¿Cómo vamos a lograr la pobreza cero si fundimos a las pymes y si los trabajadores pierden su empleo? Cuando fui jefe de Gabinete prendimos la economía y se crearon 2.200.000 empleos de calidad en las empresas. Fueron 1200 empleos nuevos por día, algo inédito en décadas. El empleo registrado en las empresas es el que todos queremos fomentar: el que tiene aguinaldo y vacaciones pagas. Es todo lo contrario del desempleo y precarización que genera Macri ahora. Tenemos que cambiar esto urgente".

En la esquina oficialista, el Presidente tiene confianza de que a partir del año que viene se genere un rebote, debido a que, según la visión de la Casa Rosada, los esfuerzos del ajuste ya se pagaron en estos años. Es decir, Macri busca sacar pecho de que logró acomodar los desequilibrios de la economía -llevando el déficit fiscal primario a 0,5% del PBI para este año- y que lo que viene para el país es crecimiento. "Ahora viene la creación de empleo y la mejora del salario", señaló días atrás. Fue su tótem en estos días: "Lo que viene es más empleo", repitió en cada lugar al que fue.

Respecto de infraestructura, durante los primeros años de su gobierno el mandatario focalizó en mostrar obras viales, mejoras en puertos y aeropuertos. De hecho, Macri ha llegado a decir que se hizo más durante su gestión en materia de rutas que en los 65 años anteriores.

Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado

Estos son los aspectos en los cuales Juntos por el Cambio se siente más fuerte. En cuanto a federalismo, los funcionarios de Gobierno suelen señalar que, durante su gestión, la mayor parte de las provincias pasó de tener déficit fiscal a superávit. De hecho, mientras la imagen del Gobierno fue buena, previo a la crisis de 2018, la relación con los gobernadores, oficialistas y opositores, fue muy buena.

Respecto de la calidad institucional, el Presidente suele mencionar que durante su gobierno la justicia pudo investigar con independencia y hasta llegó enfatizar que su propio padre había sido puesto bajo la lupa. Por otra parte, la recuperación de las estadísticas del Indec es otra de las cuestiones que el Gobierno busca capitalizar. "En estos 4 años, por más que sabemos que nos falta mucho por resolver y muchas cosas han pesado en la vida diaria de los argentinos en los últimos meses, hay cosas de las cuales tenemos que estar orgullosos, como la mejora de la calidad institucional, haber podido volver a hacer dialogar el sector público y el privado", afirmó días, vía videoconferencia con los empresarios de IDEA.

Tan envalentonado está el Gobierno en la materia, que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, puntualizó que estas cuestiones son el punto fuerte del macrismo: "Así como reconozco con mucha claridad que hay cosas que no pudimos resolver, y quizás aquella cosa que mas le quitan el sueño a los argentinos, también hay muchas cosas que si pudimos resolver o estamos avanzando en la dirección correcta y me refiero a la lucha contra el narcotráfico, las mafias, la reconstrucción de la república, la independencia de poderes, el federalismo, la inserción inteligente de Argentina en el mundo, el plan de infraestructura transparente, la soberanía energética”, declaró el funcionario.

En una de las pocas cosas que coinciden los dos candidatos es lo referente al Indec. Alberto ha señalado como positivo el trabajo del actual director Jorge Todesca. Sin embargo, en los otros ítems las visiones son antagónicas. "Hemos fracasado como país en términos de federalismo y seguimos llenándonos la boca hablando de federalismo y centrando todo en la Nación y en perjuicio de las provincias", disparó el candidato peronista, días atrás, en Santa Fe. Y agregó: "Yo no quiero más gobernadores ni quiero más intendentes haciendo miles de kilómetros, peregrinando para llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Voy a ir a cada provincia, me voy a sentar en cada provincia, con cada gobernador y con cada intendente a resolver los problemas. Ese es el modo. Yo no soy el presidente de los porteños, soy el presidente de la Argentina, si es eso lo que me toca ser. Eso es lo que tenemos que hacer".

En ese mismo acto, prometió: "Vamos a ser un mejor país el día en que un chico que nace en Jujuy pueda nacer en Jujuy, crecer en Jujuy, estudiar en Jujuy, encontrar trabajo en Jujuy, pueda casarse y encontrar a su amor en Jujuy, pueda disfrutar de Jujuy y un día pueda morir en Jujuy después de haber vivido feliz en Jujuy".

Desarrollo social, Ambiente y Vivienda

Pese a que gran parte de la base electoral de Cambiemos reclamaba "terminar con los planeros" el macrismo no solo mantuvo el gasto social sino que lo elevó. De hecho, esto fue motivo de chicana por parte de Cristina Fernández de Kirchner, quien al presentar Sinceramente en la Feria del Libro atacó: "Tiene casi el doble de planes sociales que los que tenía el gobierno de los ‘choriplaneros'".

En tanto, Alberto Fernández, cuando empezaba la campaña, prometió que, en caso de ganar, creará un ministerio de hábitat y vivienda. En materia de vivienda, respecto de los "hipotecados UVA", el exjefe de Gabinete de Kirchner ha declarado: "En su momento ayudamos a los dueños de campo que tenían sus campos hipotecados y paramos todas las ejecuciones para que puedan producir. Lo hicimos con los 40.000 juicios aquellos y lo haremos con los que están sufriendo los créditos UVA", contó.

La apuesta de Macri es que, una vez solucionados los problemas macroeconómicos, se recupere el crédito y la clase media vuelva a acceder a la vivienda. De hecho, el éxito de los UVA entre 2016 y 2017 fue uno de los principales caballitos de batalla de un gobierno que buscaba lograr que la clase media llegue a ser propietaria de su hogar.

En materia de desarrollo social, el macrismo cuenta como mujer fuerte a Carolina Stanley, su ministra en el área y una de las personas con mayor presupuesto. La funcionaria ha mantenido un buen diálogo con los dirigentes sociales y se la suele destacar como una de las responsables de haber logrado la paz social en estos años ásperos.

Por su parte, el referente en la materia de Alberto Fernández es Daniel Arroyo, exfuncionario kirchnerista. De hecho, hay quienes ven que Arroyo muy posiblemente sea el encargado del ministerio que hoy ocupa Stanley si el Frente de Todos se termina imponiendo la semana que viene.

Seguridad

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Cambiemos, ha sido una de las funcionarias que más ha mostrado en materia de gestión. O, al menos, ese fue el intento del oficialismo, que ante cada decomiso de droga ha buscado mostrar "la lucha contra el narcotráfico". Bullrich se ha mostrado como una "dura", defensora de las Gendarmería en momentos candentes, así como de los prefectos y de la policía federal. El Gobierno ha levanto polvareda al recibir al agente Luis Chocobar, acusado de asesinar por la espalda y a sangre fría a un delincuente. De esa forma, la Casa Rosada intentó dejar una imagen de tolerancia cero al delito.

Asimismo, las autoridades nacionales siempre destacaron la lucha de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en contra de las mafias policiales.

Por el lado de Alberto Fernández, no se ha referido de manera contundente acerca de estos temas. Sin embargo, días atrás, tuiteó: "El Ministerio de Seguridad a su cargo deja que la policía mate por la espalda, la UIF espía a jueces y el Ministerio de Justicia limita el derecho de defensa en juicio. Eso es tan cierto, ministra, como que mentir está mal y es inmoral". De esta manera, el presidenciable justicialista busca mostrar una postura más progresista en materia de seguridad.

En mayo, AF había utilizado el tema para criticar a la mandataria provincial preferida de Macri: "¿Viste cuando te dicen que mejoró la seguridad en la provincia que gobierna⁩n? Que no te mientan. Un día el marketing no alcanza. Crecen los robos en la Provincia y hay más de 100 delitos por hora".