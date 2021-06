Diputados: nuevo informe de Cafiero el 8 de julio y "superpoderes" en stand by

La Cámara de Diputados diagramó su agenda para las próximas semanas y fijó fecha para un nuevo informe de gestión del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que asistirá el jueves 8 de julio para cumplir con el mandato constitucional.

De acuerdo a lo informado de manera oficial, Cafiero ya recibió 2596 preguntas por escrito de legisladores de todos los espacios, vinculadas en su mayoría con el tema sanitario, seguido por el área educativa y de economía.

En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue el PRO con 1.491, seguido por la UCR con 829 y la Coalición Cívica con 107.

Desde su asunción, el Jefe de Gabinete respondió un total de 8.683 preguntas de los legisladores y las legisladoras, correspondiendo 4.934 al año 2020 y 3.749 al año en curso, contemplando el informe en elaboración.

"Mientras el Presidente se la juega por salvar vidas, la oposición se juega la próxima elección", dijo Cafiero en su último informe al Senado.

Si bien se responden todas las preguntas por escrito, que suelen ser disparadores de debate durante el día de la sesión, lo cierto es que la asistencia del jefe de Gabinete al Congreso suele ser una instancia de alto voltaje político, ya que los legisladores aprovechan el intercambio en vivo para plantear fuertes críticas y chicanas a la gestión de Gobierno.

Por otra parte, el próximo martes habrá una nueva reunión de las comisiones de Legislación General y Salud con representantes del laboratorio AstraZeneca y del Fondo Covax, que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas a nivel global.

En el caso de China y de Rusia, productores de las vacunas Sinopharm y Sputnik, no habrá participación presencial y responderán las preguntas enviadas por los legisladores vía Cancillería porque se trata de acuerdos realizados entre Estados.

La oposición exige que se completen las exposiciones de laboratorios e insiste con Carla Vizzotti

En los últimos días se había generado una inquietud en Juntos por el Cambio ya que no había novedades sobre el segundo tramo de reuniones con laboratorios, luego de la visita del 8 de junio de Nicolás Vaquer, en representación de Pfizer y de Marcelo Figueiras, de Richmond, a cargo de la versión local de la vacuna Sputnik Vida.

En tanto, el miércoles será el turno de una nueva sesión especial que, según lo que comentan fuentes parlamentarias, será muy larga por el extenso temario. La prioridad del oficialismo es tratar la modificación del régimen de monotributo que generó deudas retroactivas a los contribuyentes, con su consecuente malestar y también se estudia incorporar el nuevo esquema de incentivos para la producción de biocombustibles y la Ley Ovina.

Una de las alternativas que se analiza para poder incorporar más temas de consenso a la lista de la sesión es la de acordar un cuarto intermedio para última hora del miércoles y seguir con la sesión el día jueves, con la intención de evitar la costumbre parlamentaria de debatir durante toda la noche.

Como en principio se trata de asuntos ligados a lo económico que tienen consenso con la oposición, no está en los planes del oficialismo plantear la inclusión ni de la ley que establece parámetros epidemiológicos, denominado como de "superpoderes" por la oposición ni el texto para reformar el Ministerio Público Fiscal.

En rigor, no es solo que no se incorporarán por no ser temas de consenso sino porque el Frente de Todos no tiene aún el número suficiente para reunir el quórum y lograr su aprobación por lo que seguirá postergando ambas cuestiones, probablemente hasta después de las elecciones.

En ese contexto, sin ley de facultades delegadas el presidente Alberto Fernández volverá a repetir el esquema de medidas a través del DNU a partir del viernes 25 de junio y por otras dos semanas.

CP