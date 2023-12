En medio de la suba de impuestos, una tabacalera multinacional hace lobby para tener una ley a su medida

La tabacalera Philip Morris, mediante su filial argentina Massalin Particulares, tendría el objetivo de que se derogue la actual ley 27430 del impuesto mínimo y promover una nueva legislación que permita una baja en los impuestos de los cigarrillos, que favorecerá impositivamente a multinacionales por sobre las nacionales.

De acuerdo a esta información, que trascendió de fuentes parlamentarias, se especula que podría enviarse esta ley junto a las demás reformas de la inminente "ley ómnibus” que el gobierno de Javier Milei haría llegar al Congreso en las próximas horas.

La ley 27430 del impuesto mínimo, promovida en 2017 por Massalin Particulares y que se aprobó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, está ahora en el centro de la polémica. Según pudo saber este medio, se presentaría una nueva legislación que propondría un impuesto único del 72%, además de la inclusión de la comercialización de los dispositivos conocidos como vapeadores con un impuesto de apenas el 20%.

En detrimento de las empresas nacionales, quienes se beneficiarían de estos cambios impositivos serían las grandes multinacionales Massalin Particulares (Philip Morris) y British American Tobacco, quienes pagarán menos impuestos y generarán cientos de millones de dólares para sus casas matrices en Estados Unidos o Inglaterra. Por lo que, de presentarse y aprobarse esta medida, la reducción de impuestos a las multinacionales perjudicaría directamente a la recaudación estatal.

La información de fuentes parlamentarias apunta a que este proyecto estaría vinculado con la visita de la embajada de Estados Unidos al presidente electo, Javier Milei y se habla de un presunto “lobby” por parte de funcionarios de Juntos por el Cambio en ese sentido. Entre ellos, se mencionó al diputado Ricardo López Murphy.

López Murphy negó las versiones de lobby

En diálogo con PERFIL, López Murphy aseguró desconocer si se enviará o no un proyecto de estas características al Congreso, negó las versiones de lobby y explicó las iniciativas que él propuso en los últimos años de imponer un impuesto único del 70%: “Había un impuesto mínimo y en los hechos ese impuesto no se pagaba como correspondía, y se llegó a una evasión enorme. En este caso, hay un problema de acciones criminales. Presenté también un proyecto de moratoria para que se resuelva eso que estaba pasando. He librado una batalla contra esos grupos”, argumentó el legislador.

“Está toda la evidencia de los proyectos que yo presenté en la Cámara, en los debates de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, están grabados, no hay mucho para investigar”, aseguró.

Por último, respecto de los dispositivos electrónicos, dijo: “Es cierto que yo propuse una solución integrada al problema años atrás que incluye mecanismos intermedios entre dejar y no dejar de fumar, pero no es la que se menciona que el Gobierno estaría llevando adelante”

AG / ED